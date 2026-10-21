1 लाख से कम में मिलेंगे धांसू इलेक्ट्रिक स्कूटर, रेंज भी दमदार

इस लिस्ट में ओला S1 X इस सेगमेंट में सबसे लोकप्रिय ऑप्शन में से एक है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 85,000 रुपये रखी गई है. इसमें आपको 2 kWh और 3 kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं. यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 108 से 150 किलोमीटर तक की शानदार रेंज देता है. जो रोजाना के सफर के लिए काफी है.