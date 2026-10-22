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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअमित मिश्रा के विराट कोहली पर गंभीर आरोप, बोले- वापसी का भरोसा, फिर फोन तक नहीं उठाया

अमित मिश्रा के विराट कोहली पर गंभीर आरोप, बोले- वापसी का भरोसा, फिर फोन तक नहीं उठाया

Amit Mishra on Virat Kohli: अमित मिश्रा ने बहुत बड़े-बड़े खुलासे किए हैं. उन्होंने टीम इंडिया में वापसी ना होने को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By : रवीश बिष्ट |  Updated at : 22 Oct 2026 11:39 AM (IST)
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Amit Mishra on Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर और टीम इंडिया में वापसी नहीं हो पाने को लेकर पूर्व कप्तान विराट कोहली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. आकाश चोपड़ा के साथ बातचीत में मिश्रा ने दावा किया कि चोटिल होने के बाद उन्हें टीम में वापसी का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन पूरी तरह फिट होने के बावजूद उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला. मिश्रा के मुताबिक, उन्होंने विराट कोहली से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला.

न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे अमित मिश्रा

अमित मिश्रा ने अपने करियर के उस दौर को याद किया जब वह शानदार फॉर्म में थे. साल 2016 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई पांच मैचों की वनडे सीरीज में अमित मिश्रा ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी. उन्होंने पांच मुकाबलों में कुल 15 विकेट हासिल किए थे और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था.

29 अक्टूबर 2016 को विशाखापत्तनम में खेले गए पांचवें और निर्णायक वनडे मुकाबले में अमित मिश्रा ने महज 18 रन देकर पांच विकेट चटकाए थे. भारत ने न्यूजीलैंड को 190 रनों से हराकर सीरीज 3-2 से अपने नाम की थी. उस मुकाबले में मिश्रा को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था. इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद अमित मिश्रा का अंतरराष्ट्रीय करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया. चोट के कारण टीम से बाहर होने के बाद वह दोबारा भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर सके.

विराट कोहली ने दिया था वापसी का भरोसा

आकाश चोपड़ा के साथ बातचीत में अमित मिश्रा ने अपने कमबैक को लेकर निराशा जाहिर की. मिश्रा के मुताबिक, जब वह चोटिल हुए थे, तब विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान थे. उन्होंने दावा किया कि कोहली ने उन्हें वापसी को लेकर आश्वस्त किया था. मिश्रा ने बताया कि चोट लगने के बाद उन्होंने अपनी फिटनेस पर लगातार काम किया और रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया पूरी की. जब वह दोबारा खेलने के लिए फिट हो गए, तो उन्होंने विराट कोहली से संपर्क किया.

मिश्रा के मुताबिक, कोहली ने उनसे कुछ समय मांगा और कहा कि वो एक हफ़्ते के अंदर उन्हें जवाब देंगे. हालांकि, मिश्रा का दावा है कि एक हफ्ता बीत गया, फिर दो और तीन हफ्ते भी निकल गए, लेकिन उन्हें कोई फोन नहीं आया. इसके बाद उन्होंने खुद दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला. मिश्रा ने कहा कि इसके बाद वह समझ गए कि शायद अब उनकी भारतीय टीम में वापसी नहीं होने वाली है. उन्होंने फिर कोहली से संपर्क करना बंद कर दिया.

मिश्रा की नाराजगी इस बात को लेकर भी रही कि चोटिल होने से पहले उनका प्रदर्शन शानदार था. उनका मानना था कि अच्छे प्रदर्शन के बाद चोट के कारण बाहर हुए खिलाड़ी को वापसी का उचित अवसर मिलना चाहिए.

फ्लैट पिचों पर भी स्पिनरों को विकेट लेने की कोशिश करनी चाहिए

अमित मिश्रा ने आधुनिक क्रिकेट में स्पिन गेंदबाजों की भूमिका पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि आजकल बल्लेबाजों के अनुकूल फ्लैट पिचें ज्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्पिनरों को गेंद टर्न कराना छोड़ देना चाहिए.  मिश्रा के मुताबिक, किसी भी अच्छे स्पिनर की सबसे बड़ी ताकत गेंद को घुमाने की क्षमता होती है. अगर कोई गेंदबाज विकेट लेने की कोशिश करता है तो उसे रन खर्च होने से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए.

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई स्पिनर 50 रन खर्च करने के बावजूद तीन विकेट हासिल कर लेता है, तो वह टीम के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है. मिश्रा का मानना है कि स्पिन गेंदबाजों को सिर्फ रन रोकने के बजाय बल्लेबाजों को आउट करने की मानसिकता के साथ मैदान पर उतरना चाहिए. विकेट लेने वाला गेंदबाज किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदल सकता है.

अनिल कुंबले से तुलना पर धोनी ने बढ़ाया था आत्मविश्वास

अमित मिश्रा ने भारतीय टीम में अपने शुरुआती दिनों को भी याद किया. उन्होंने बताया कि जब वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आए थे, तब उनकी तुलना लगातार दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले से की जाती थी. उनके सामने अक्सर यह सवाल रखा जाता था कि क्या वह अनिल कुंबले की जगह ले पाएंगे. लगातार होने वाली इस तुलना से किसी भी युवा गेंदबाज पर दबाव बनना स्वाभाविक था.

मिश्रा ने बताया कि ऐसे समय में महेंद्र सिंह धोनी ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया था. धोनी ने उन्हें अपनी स्वाभाविक गेंदबाजी करने की सलाह दी थी. मिश्रा के मुताबिक, धोनी ने उनसे कहा था कि जिस तरह वह पहले गेंदबाजी करते आए हैं, उसी तरह मैदान पर गेंद डालें.

धोनी ने उन्हें बिना किसी डर के अपनी गेंदबाजी पर भरोसा रखने को कहा था. मिश्रा ने बताया कि धोनी ने उनसे यह भी कहा था कि वह खुद भी पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, इसलिए उन्हें किसी तरह का दबाव लेने की जरूरत नहीं है. पूर्व लेग स्पिनर के मुताबिक, धोनी की इस सलाह से उन्हें काफी आत्मविश्वास मिला और वह खुलकर गेंदबाजी कर सके.

मेहनत करें तो स्पिनर तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं

अमित मिश्रा ने कहा कि मौजूदा दौर में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के कारण गेंदबाजों की जिम्मेदारियां पहले के मुकाबले बढ़ गई हैं. टेस्ट क्रिकेट, वनडे और टी20 में अलग-अलग परिस्थितियों के मुताबिक गेंदबाजी करनी पड़ती है. हालांकि, मिश्रा इस बात से सहमत नहीं हैं कि कोई स्पिन गेंदबाज तीनों फॉर्मेट में सफल नहीं हो सकता।

उनका मानना है कि अगर स्पिनर अपनी फिटनेस, गेंदबाजी की विविधता और कौशल पर लगातार मेहनत करे, तो वह टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में खेल सकता है. मिश्रा ने जोर देकर कहा कि सफलता हासिल करने के लिए मेहनत सबसे जरूरी है. गेंदबाज को परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढालना होगा, लेकिन अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी गेंद को स्पिन कराने की क्षमता नहीं छोड़नी चाहिए.

2017 के बाद भारत के लिए नहीं खेल पाए अमित मिश्रा

अमित मिश्रा ने भारतीय टीम के लिए 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 76 विकेट, वनडे में 64 विकेट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 16 विकेट हासिल किए. उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला फरवरी 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था.

अमित मिश्रा के बयान ने एक बार फिर भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ियों के चयन, चोट के बाद वापसी और टीम मैनेजमेंट के साथ संवाद जैसे मुद्दों को चर्चा में ला दिया है. मिश्रा के मुताबिक, उन्हें सबसे ज्यादा निराशा इस बात की रही कि अच्छे प्रदर्शन और फिटनेस हासिल करने के बावजूद उन्हें वापसी का स्पष्ट रास्ता नहीं बताया गया. अब उनके इन दावों के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भारतीय क्रिकेट का यह अनुभवी लेग स्पिनर एक और मौके का हकदार था?

About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
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Published at : 22 Oct 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Amit Mishra VIRAT KOHLI
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