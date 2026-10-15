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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोपेट्रोल का खर्च भूल जाइए, 30 से ज्यादा का माइलेज देती हैं ये 5 CNG कारें

पेट्रोल का खर्च भूल जाइए, 30 से ज्यादा का माइलेज देती हैं ये 5 CNG कारें

पेट्रोल के बढ़ते खर्च से हैं परेशान हैं जानिए भारत की 5 ऐसी शानदार सीएनजी कारें जो एक किलो गैस में देती हैं 30 किमी से ज्यादा का माइलेज.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 15 Oct 2026 03:49 PM (IST)
पेट्रोल के बढ़ते खर्च से हैं परेशान हैं जानिए भारत की 5 ऐसी शानदार सीएनजी कारें जो एक किलो गैस में देती हैं 30 किमी से ज्यादा का माइलेज.

देश में बढ़ते पेट्रोल के दामों ने हर किसी का बजट बिगाड़ कर रख दिया है. अगर आप भी कार चलाने के भारी-भरकम खर्च से परेशान हो चुके हैं. तो सीएनजी गाड़ियां आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं. भारतीय बाजार में अब ऐसी कई धांसू सीएनजी कारें मौजूद हैं जो आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ती हैं. तो चलिए जानतें हैं उन सीएनजी कारों के बारें में जो शानदार माइलेज देती हैं.

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अगर आप ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो माइलेज के मामले में सबसे बेस्ट हो तो मारुति सुजुकी की सेलेरियो आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है. यह कार एक किलो सीएनजी में लगभग 35.60 किलोमीटर तक चलती है. कम बजट में आने वाली यह हैचबैक अपनी जबरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से ग्राहकों के बीच काफी ज्यादा पसंद की जाती है.
अगर आप ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो माइलेज के मामले में सबसे बेस्ट हो तो मारुति सुजुकी की सेलेरियो आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है. यह कार एक किलो सीएनजी में लगभग 35.60 किलोमीटर तक चलती है. कम बजट में आने वाली यह हैचबैक अपनी जबरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से ग्राहकों के बीच काफी ज्यादा पसंद की जाती है.
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दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी की वैगनआर भी सीएनजी सेगमेंट में बेहद पॉपुलर कार मानी जाती है. इस गाड़ी में कंपनी का दावा है कि यह एक किलो सीएनजी पर करीब 34.05 किमी का माइलेज आसानी से दे देती है. इसका बड़ा केबिन, ज्यादा हेडरूम और शानदार कंफर्ट इसे किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक कम्प्लीट फैमिली कार बनाता है.
दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी की वैगनआर भी सीएनजी सेगमेंट में बेहद पॉपुलर कार मानी जाती है. इस गाड़ी में कंपनी का दावा है कि यह एक किलो सीएनजी पर करीब 34.05 किमी का माइलेज आसानी से दे देती है. इसका बड़ा केबिन, ज्यादा हेडरूम और शानदार कंफर्ट इसे किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक कम्प्लीट फैमिली कार बनाता है.
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हालांकि अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो मारुति ऑल्टो K10 एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है. यह कार सीएनजी मोड पर लगभग 33.85 किमी/किग्रा का रिकॉर्ड तोड़ माइलेज देती है. शहर की छोटी गलियों और भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक में भी इसे ड्राइव करना बेहद आसान होता है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम आती है.
हालांकि अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो मारुति ऑल्टो K10 एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है. यह कार सीएनजी मोड पर लगभग 33.85 किमी/किग्रा का रिकॉर्ड तोड़ माइलेज देती है. शहर की छोटी गलियों और भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक में भी इसे ड्राइव करना बेहद आसान होता है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम आती है.
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वहीं प्रीमियम लुक और हैचबैक के शौकीनों के लिए मारुति की न्यू जनरेशन स्विफ्ट सीएनजी भी बाजार में तहलका मचा रही है. इसमें नया Z-सीरीज का दमदार इंजन दिया गया है. जो करीब 32.85 किमी/किग्रा का माइलेज निकाल कर देता है. अगर आपको माइलेज के साथ-साथ थोड़ा स्पोर्टी लुक और एडवांस फीचर्स चाहिए तो यह गाड़ी आपकी पहली पसंद बन सकती है.
वहीं प्रीमियम लुक और हैचबैक के शौकीनों के लिए मारुति की न्यू जनरेशन स्विफ्ट सीएनजी भी बाजार में तहलका मचा रही है. इसमें नया Z-सीरीज का दमदार इंजन दिया गया है. जो करीब 32.85 किमी/किग्रा का माइलेज निकाल कर देता है. अगर आपको माइलेज के साथ-साथ थोड़ा स्पोर्टी लुक और एडवांस फीचर्स चाहिए तो यह गाड़ी आपकी पहली पसंद बन सकती है.
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जबकि इसके अलावा इस लिस्ट में मारुति की ही पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर सीएनजी का भी नाम आता है. यह खूबसूरत गाड़ी सीएनजी पर लगभग 33.73 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का शानदार माइलेज निकाल लेती है. बेहतरीन बूट स्पेस, आरामदायक सीट्स और प्रीमियम इंटीरियर की वजह से लोग इसे लंबे सफर के लिए बहुत ज्यादा पसंद करते हैं.
जबकि इसके अलावा इस लिस्ट में मारुति की ही पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर सीएनजी का भी नाम आता है. यह खूबसूरत गाड़ी सीएनजी पर लगभग 33.73 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का शानदार माइलेज निकाल लेती है. बेहतरीन बूट स्पेस, आरामदायक सीट्स और प्रीमियम इंटीरियर की वजह से लोग इसे लंबे सफर के लिए बहुत ज्यादा पसंद करते हैं.
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बता दें कि इन सभी सीएनजी गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका रनिंग कॉस्ट पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले आधा से भी कम पड़ता है. यानी अगर आप रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं तो ये गाड़ियां हर महीने आपके हजारों रुपये बचा सकती हैं. यही वजह है कि आज के समय में समझदार बायर्स पेट्रोल के बजाय सीएनजी मॉडल्स चुनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.
बता दें कि इन सभी सीएनजी गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका रनिंग कॉस्ट पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले आधा से भी कम पड़ता है. यानी अगर आप रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं तो ये गाड़ियां हर महीने आपके हजारों रुपये बचा सकती हैं. यही वजह है कि आज के समय में समझदार बायर्स पेट्रोल के बजाय सीएनजी मॉडल्स चुनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.
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वहीं सेफ्टी के मामले में भी अब सीएनजी कारें पहले से कहीं ज्यादा एडवांस और भरोसेमंद हो चुकी हैं. इन सभी गाड़ियों में डुअल एयरबैग्स, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. कंपनी-फिटेड सीएनजी किट होने की वजह से आपको लीकेज या किसी भी तरह के खतरे का डर बिल्कुल नहीं रहता है.
वहीं सेफ्टी के मामले में भी अब सीएनजी कारें पहले से कहीं ज्यादा एडवांस और भरोसेमंद हो चुकी हैं. इन सभी गाड़ियों में डुअल एयरबैग्स, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. कंपनी-फिटेड सीएनजी किट होने की वजह से आपको लीकेज या किसी भी तरह के खतरे का डर बिल्कुल नहीं रहता है.
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अगर आप भी पेट्रोल से आजादी चाहते तो इन 5 में से कोई भी कार चुन सकते हैं. इस फेस्टिव सीजन कई डीलरशिप्स इन मॉडल्स पर बेहतरीन डिस्काउंट्स, कम डाउन पेमेंट और आसान फाइनेंस ऑप्शंस भी ऑफर कर रही हैं. अपने नजदीकी शोरूम जाकर आज ही टेस्ट राइड लें और अपने बजट के मुताबिक बेस्ट गाड़ी घर ले आएं.
अगर आप भी पेट्रोल से आजादी चाहते तो इन 5 में से कोई भी कार चुन सकते हैं. इस फेस्टिव सीजन कई डीलरशिप्स इन मॉडल्स पर बेहतरीन डिस्काउंट्स, कम डाउन पेमेंट और आसान फाइनेंस ऑप्शंस भी ऑफर कर रही हैं. अपने नजदीकी शोरूम जाकर आज ही टेस्ट राइड लें और अपने बजट के मुताबिक बेस्ट गाड़ी घर ले आएं.
Published at : 15 Oct 2026 03:49 PM (IST)
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