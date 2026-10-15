पेट्रोल का खर्च भूल जाइए, 30 से ज्यादा का माइलेज देती हैं ये 5 CNG कारें

बता दें कि इन सभी सीएनजी गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका रनिंग कॉस्ट पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले आधा से भी कम पड़ता है. यानी अगर आप रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं तो ये गाड़ियां हर महीने आपके हजारों रुपये बचा सकती हैं. यही वजह है कि आज के समय में समझदार बायर्स पेट्रोल के बजाय सीएनजी मॉडल्स चुनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.