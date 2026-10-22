Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti e Vitara कितनी सुरक्षित? क्रैश टेस्ट में मिले 4 स्टार

Maruti e Vitara कितनी सुरक्षित? क्रैश टेस्ट में मिले 4 स्टार

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा को जापान एनकैप क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग मिली है. जानिए इसकी सेफ्टी और फीचर्स की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 22 Oct 2026 10:18 AM (IST)
Preferred Sources

इंडिया में जब भी किसी को कार खरीदनी होती है वह सबसे पहले देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुती सुजकी की कार को देखना और खरीदना पसंद करता है. क्योंकि मारुती की कारों का डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा और आने वाले समय में यह नंबर बढ़ता ही दिख रहा है. जबकि अब मारुती सुजुकी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी अपनी पहली कार लॉन्च करने जा रही है.

बता दें कि भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा अपनी शानदार खूबियों के साथ वर्ल्ड लेवल पर भी चर्चा में आ गई है. क्योंकि जापान न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम के क्रैश टेस्ट और सुरक्षा मूल्यांकनों में मेड-इन-इंडिया मारुति ई-विटारा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है.

कार को मिला टॉप A रैंक

बता दें कि जापान एनकैप के मूल्यांकन में ई-विटारा को दुर्घटनाओं से बचाने वाली तकनीकों यानी प्रिवेंटिव सेफ्टी के मामले में टॉप A रैंक से नवाजा गया है. जिसका मतलब साफ है कि कार में दिए गए स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स हादसों को टालने में बेहद असरदार हैं. जबकि इसके अलावा टक्कर के वक्त सुरक्षा के लिहाज से इसे B रैंक और ऑटोमैटिक इमरजेंसी एक्सीडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम को एडवांस टाइप-II कैटेगरी में रखा गया है.

Maruti e Vitara कितनी सुरक्षित? क्रैश टेस्ट में मिले 4 स्टार

यह भी पढ़ें: Mercedes की नई इलेक्ट्रिक SUV का जलवा, 2.5 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार

एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस में भी रही आगे

वहीं ई-विटारा ने एक्टिव और प्रिवेंटिव सेफ्टी के कई कड़े टेस्ट में सबसे उच्चतम लेवल 5 रेटिंग हासिल की है. जबकि दिन और रात के समय पैदल चलने वालों के लिए ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, साइकिल चालकों की सुरक्षा, लेन-डिपार्चर प्रिवेंशन, हाई-परफॉर्मेंस हेडलाइट्स और एक्सीलेटर पैडल गलती से दब जाने पर सुरक्षा देने वाले एक्सीलरेशन सप्रेशन जैसे फीचर्स को इसमें पूरे 5 अंक मिले हैं. हालांकि चौराहे पर मुड़ते समय या क्रॉसिंग वाले कुछ जटिल ट्रैफिक सिनेरियो में इसके स्कोर थोड़े अलग लेवल 2 से लेवल 4 के बीच रहे हैं.

Maruti e Vitara कितनी सुरक्षित? क्रैश टेस्ट में मिले 4 स्टार

कोलिजन क्रैश टेस्ट में मिला शानदार स्कोर

जबकि अब गाड़ी के कोलिजन क्रैश टेस्ट की बात करें तो फुल-विथ फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए इसे उच्चतम लेवल 5 रेटिंग मिली है. जबकि रियर पैसेंजर सीट की सुरक्षा लेवल 4 पर रही.

वहीं इसके अलावा साइड-इम्पैक्ट प्रोटेक्शन और पीछे से टक्कर लगने पर गर्दन को बचाने वाले व्हिपलेश प्रोटेक्शन में भी ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दोनों के लिए इसे लेवल 5 की शानदार रेटिंग मिली है. पैदल यात्रियों के सिर की सुरक्षा के मामले में इसे लेवल 3 और लेग प्रोटेक्शन में लेवल 5 मिला है.

भारत में पहले मिल चुकी है 5-स्टार रेटिंग

सबसे ज्यादा यह ध्यान रखना जरूरी है कि जापान एनकैप के नियम और भारत के अपने क्रैश टेस्ट मानदंड अलग-अलग होते हैं. इसलिए दोनों की रेटिंग की सीधी तुलना नहीं की जा सकती. भारत में इस मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक एसयूवी को पहले ही भारत एनकैप के तहत शानदार 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है.

जिसमें एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इसे बेहतरीन स्कोर मिले थे. कुल मिलाकर मारुति की यह पहली इलेक्ट्रिक कार ग्लोबल और घरेलू दोनों मोर्चों पर सुरक्षा के मामले में बेहद मजबूत साबित हो रही है.

यह भी पढ़ें: 1 लाख से कम में मिलेंगे धांसू इलेक्ट्रिक स्कूटर, रेंज भी दमदार

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 22 Oct 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कार में आएगा 'ब्लैक बॉक्स', हादसे के बाद खुलेगा पूरा राज
कार में आएगा 'ब्लैक बॉक्स', हादसे के बाद खुलेगा पूरा राज
ऑटो
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान! खत्म हो सकती है पता बदलने की फीस
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान! खत्म हो सकती है पता बदलने की फीस
ऑटो
ट्रेन की तरह बस में कहां होता है इमरजेंसी ब्रेक, कैसे करता है काम?
ट्रेन की तरह बस में कहां होता है इमरजेंसी ब्रेक, कैसे करता है काम?
ऑटो
भारत में Tesla Roadster की बुकिंग शुरू, जानें यहां कब होगी लॉन्च?
भारत में Tesla Roadster की बुकिंग शुरू, जानें यहां कब होगी लॉन्च?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुर्गा पूजा में शामिल हुए न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, बोले- 'जय माता दी'
दुर्गा पूजा में शामिल हुए न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, बोले- 'जय माता दी'
दिल्ली NCR
तिहाड़ से बाहर आए सौरव दास ने बोला कुछ ऐसा, हंस पड़े लोग
तिहाड़ से बाहर आए सौरव दास ने बोला कुछ ऐसा, हंस पड़े लोग
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका को किसने तिहाड़ से बाहर निकाला? ये रही वकीलों की लिस्ट
सौरव दास-आशुतोष रांका को किसने तिहाड़ से बाहर निकाला? ये रही वकीलों की लिस्ट
ओटीटी
Ramayana OTT Release: रणबीर कपूर की 'रामायण' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? कैसे देख सकेंगे फिल्म? जानें- सारी डिटेल्स
'रामायण' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? कैसे देख सकेंगे फिल्म? जानें- सारी डिटेल्स
क्रिकेट
कैगिसो रबाड़ा ने रचा इतिहास, डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके
कैगिसो रबाड़ा ने रचा इतिहास, डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके
इंडिया
'केंद्र सरकार यह भूल जाती है कि...', बोले अन्नामलाई, CJP और कांग्रेस पर क्या कहा?
'केंद्र सरकार यह भूल जाती है कि...', बोले अन्नामलाई, CJP और कांग्रेस पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश से मिले हो...', BJP विधायक ने गोदाम प्रभारी पर बरसाए थप्पड़
'अखिलेश से मिले हो...', BJP विधायक ने गोदाम प्रभारी पर बरसाए थप्पड़
Home Tips
इस एक तरीके से 1 महीने तक गंदी नहीं होगी बेडशीट, कुंवारों के फायदे की खबर
इस एक तरीके से 1 महीने तक गंदी नहीं होगी बेडशीट, कुंवारों के फायदे की खबर
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget