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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हमारे दोस्त राहुल गांधी...', शिवराज सिंह चौहान ने रिजीम चेंज वाले बवाल पर क्या कहा?

'हमारे दोस्त राहुल गांधी...', शिवराज सिंह चौहान ने रिजीम चेंज वाले बवाल पर क्या कहा?

रिजीम चेंज की मांग पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिएक्ट किया है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम ट्रेवलर कहा है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 22 Oct 2026 12:34 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने उनके घूमने को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा, हमारे मित्र राहुल गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम ट्रेवलर हैं. देश उत्साह आनंद में जब डूबा रहता है और दशहरा जैसा पर्व भी मनाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो विदेश निकल जाते हैं.

बीजेपी ने हाल ही में राहुल गांधी का फ्लाइट से वीडियो शेयर करते हुए दावा किया था कि वो वियतनाम जा रहे हैं. इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने ट्रेवलर कहकर हमला बोला है.

रिजीम चेंज पर क्या कहा

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ''वो केवल समस्या है. समाधान नहीं है. देश को समाधान चाहिए. ये जो एक गैंग बनी है "रिजीम चेंज गैंग" ये कई तरह के हसीन सपने देख रही हैं.  ऐसे अराजकता फैला के वो सत्ता में आ जाएंगे?  यहां सत्ता नहीं, देश सवाल है. विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत. उसके लिए 140 करोड़ भारतवासी जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में. उनके ऐसे मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे. मैं उनसे अपील करता हूं कि केवल समस्या ना रहे, कभी समाधान भी तो बने.'' 

हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रिजीम चेंज की मांग पर रिएक्ट किया था. उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों और चुनाव प्रक्रिया का सम्मान किया जाना बेहद जरूरी है. भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सरकार बदलने के लिए चुनाव का रास्ता ही अपनाया जाना चाहिए.

बांग्लादेश के मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग अचानक राष्ट्रपति भवन या संसद में घुस जाएं. अगर ऐसा कुछ होता है, तो देश के 80 प्रतिशत लोग इसका विरोध करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है, वह देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ही कहा है.

ये भी पढ़ें: UN को भारत की लताड़, कहा- 'पाकिस्तान में रहता है दाऊद इब्राहिम'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 22 Oct 2026 12:34 PM (IST)
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