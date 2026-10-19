6.26 लाख रुपये में 33 का माइलेज, Sunroof और 6 Airbags, बेस्ट हैं ये Sedan

जबकि इसके अलावा टाटा टिगोर भी अपने कूपे-स्टाइल रियर डिजाइन की वजह से सेडान सेगमेंट में अलग ही पहचान रखती है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 6 लाख रुपये है और इसे 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है. केबिन में हरमन का साउंड सिस्टम और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलता है. इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी मार्केट में मौजूद है जो एक बार चार्ज करने पर 315 किमी की रेंज देता है.