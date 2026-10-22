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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: 'राहुल गांधी और कांग्रेस एक खतरनाक…', BJP ने ऐसा क्यों कहा?

बिहार: 'राहुल गांधी और कांग्रेस एक खतरनाक…', BJP ने ऐसा क्यों कहा?

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता ने राहुल गांधी को बार-बार नकार दिया है. वहीं जेडीयू ने भी कहा है कि राहुल गांधी के आचरण ने सभी को निराश किया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Oct 2026 12:19 PM (IST)
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राहुल गांधी और कांग्रेस पर बीजेपी ने हमला किया है. गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस एक खतरनाक देश विरोधी हैं. एक अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ का पर्दाफाश हो रहा है.

संजय सरावगी ने कहा, "ये भारत की संप्रभुता को ले जाना चाहते हैं. देश की 140 करोड़ जनता ने राहुल गांधी को बार-बार नकार दिया है. अब ये लोग विदेशी टूलकिट के जरिए देश में अराजकता कर रहे हैं. एक नवंबर को तथाकथित प्रदर्शन का असली मकसद लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करना है..." 

राहुल गांधी के आचरण ने निराश किया: जेडीयू

जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, "...मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हाल के दिनों में उनका जो अवसरवादी राजनीतिक चरित्र उभर कर आया है, वो कहीं भी नेता प्रतिपक्ष जैसी जिम्मेदारी की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरे उतरते हुए नहीं दिख रहे हैं. अव्यवस्था और अराजकता को पोषित करने के उनके जो तरीके हैं, अगर हम एक स्वस्थ लोकतंत्र को देखें जिसमें सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं, उस भाव को वो खंडित करते हुए दिख रहे हैं. इसलिए राहुल गांधी के आचरण ने सभी को निराश किया है..." 

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'कॉफी पिएंगे… एसी की हवा खाएंगे'

उधर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने इंडिया ब्लॉक की बैठक पर कहा, "इंडिया गठबंधन लगातार बैठक ही करते रहेगी, बैठक के बाद कॉफी पिएंगे और उसके बाद जाकर अपने-अपने सैन्य कक्ष में AC की हवा खाएंगे. जनता में उनको जाने का कोई मतलब नहीं है, ना उनका कोई विचार है, ना उनका कोई कार्यक्रम है, जनता से वो दूर हैं. जो जनता से दूर जो हो जाता है, वो राजनीति में भी बहुत दूर चला जाता है..." 

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव से पहले सरकार की शिक्षकों को सौगात, अनुदान राशि जारी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Oct 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi BIHAR NEWS
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