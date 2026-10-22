बिहार: 'राहुल गांधी और कांग्रेस एक खतरनाक…', BJP ने ऐसा क्यों कहा?

राहुल गांधी और कांग्रेस पर बीजेपी ने हमला किया है. गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस एक खतरनाक देश विरोधी हैं. एक अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ का पर्दाफाश हो रहा है.

संजय सरावगी ने कहा, "ये भारत की संप्रभुता को ले जाना चाहते हैं. देश की 140 करोड़ जनता ने राहुल गांधी को बार-बार नकार दिया है. अब ये लोग विदेशी टूलकिट के जरिए देश में अराजकता कर रहे हैं. एक नवंबर को तथाकथित प्रदर्शन का असली मकसद लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करना है..."

#WATCH पटना: बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "राहुल गांधी और कांग्रेस एक खतरनाक देश विरोधी हैं और एक अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ का पर्दाफाश हो रहा है। ये भारत की संप्रभुता को ले जाना चाहते हैं। देश की 140 करोड़ जनता ने राहुल गांधी को बार-बार नकार दिया है। अब ये लोग विदेशी टूलकिट के जरिए देश में अराजकता कर रहे हैं। 1 नवंबर को तथाकथित प्रदर्शन का असली मकसद लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करना है..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 22, 2026

राहुल गांधी के आचरण ने निराश किया: जेडीयू

जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, "...मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हाल के दिनों में उनका जो अवसरवादी राजनीतिक चरित्र उभर कर आया है, वो कहीं भी नेता प्रतिपक्ष जैसी जिम्मेदारी की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरे उतरते हुए नहीं दिख रहे हैं. अव्यवस्था और अराजकता को पोषित करने के उनके जो तरीके हैं, अगर हम एक स्वस्थ लोकतंत्र को देखें जिसमें सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं, उस भाव को वो खंडित करते हुए दिख रहे हैं. इसलिए राहुल गांधी के आचरण ने सभी को निराश किया है..."

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'कॉफी पिएंगे… एसी की हवा खाएंगे'

उधर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने इंडिया ब्लॉक की बैठक पर कहा, "इंडिया गठबंधन लगातार बैठक ही करते रहेगी, बैठक के बाद कॉफी पिएंगे और उसके बाद जाकर अपने-अपने सैन्य कक्ष में AC की हवा खाएंगे. जनता में उनको जाने का कोई मतलब नहीं है, ना उनका कोई विचार है, ना उनका कोई कार्यक्रम है, जनता से वो दूर हैं. जो जनता से दूर जो हो जाता है, वो राजनीति में भी बहुत दूर चला जाता है..."

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