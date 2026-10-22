शिवा मर्डर: लिव-इन में थे, उस शाम क्या हुआ था? श्रद्धा से पुलिस ने पूछे ये सवाल

लखनऊ के बहुचर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश (तनवीर अली) पुलिस की गिरफ्त में हैं. पुलिस ने श्रद्धा को नागपुर से गिरफ्तार किया है. पुलिस तीनों से मामले को लेकर गहन पूछताछ कर रही है. मृतक के परिजनों ने उसकी लिव-इन-पार्टनर पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

अब पुलिस इस मामले पर आरोपियों से कई सवाल कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि 9 अक्टूबर की शाम फ्लैट में क्या हुआ था और उसकी मौत कैसे हुई. कुछ सवालों की फेहरिस्त सामने आई है. बता दें कि लखनऊ के हजरतगंज स्थित बालू अड्डा के पास अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने के कारण शिवा की मौत हुई थी.

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क्यों की हत्या?

पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी श्रद्धा से मामले में पूछताछ में कई गंभीर सवाल पूछे हैं. सबसे अहम सवाल है कि आखिर शिवा की मौत कैसे हुई? अगर उसने आत्महत्या की तो क्यों की? पूलिस परिजनों के आरोपों की भी जांच कर रही है और सवाल किया कि परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की, क्या कारण था, हत्या क्यों हत्या? पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर 9 अक्टूबर की शाम अवध ग्रीन अपार्टमेंट के उस फ्लैट में क्या हुआ था और उस समय फ्लैट में कौन-कौन मौजूद था.

शिवा के शरीर पर 11 निशान क्यों हैं?

पुलिस का एक और सवाल है कि शिवा की मां का आरोप है कि उसके शरीर पर चोट और जलने के निशान थे. गिरने से ठीक पहले क्या शिवा के साथ किसी भी तरह की मारपीट या शारीरिक प्रताड़ना की गई थी? पुलिस इस सवाल के जरिए ये जानने की कोशिश में है कि क्या शिवा को काफी प्रताड़ित किया गया था अगर हां तो श्रद्धा की उसमें क्या भूमिका रही. दरअसल, पोस्टमार्ट की रिपोर्ट में सामने आया है कि मरने से पहले शिवा के शरीर पर 10-11 चोटों के निशान थे.

क्या शिवा को धमकी देती थी आरोपी श्रद्धा?

पुलिस ने पूछा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर आपके कुछ कथित ऑडियो वायरल हुए हैं, जिनमें आप शिवा शर्मा को धमका रही है. शिवा से आपका रिश्ता क्या था? कितने करीब थे आप दोनों? क्या आप दोनों लीव इन रिलेशन में थे? क्या आपने शिवा को झूठे मामलों में फंसाने और जेल भिजवाने की धमकी दी थी? पुलिस जानने की कोशिश करेगी इस सवाल के जरिए अगर शिवा ने आत्महत्या की तो क्या उसे इसके लिए उकसाया गया था या नहीं.

नेपाल, लखनऊ फिर नागपुर भागने में किसने मदद की?

पुलिस का ये भी सवाल है कि लखनऊ से नेपाल और फिर यहां लखनऊ, फिर नागपुर तक भागने में कौन-कौन मदद कर रहा था? नागपुर में फ्लैट दिलाने में मदद किसने की? फरारी के दौरान आपको आर्थिक और कानूनी मदद कौन पहुंचा रहा था (जैसे हाल ही में पकड़े गए दोस्त आमिर की भूमिका)? पुलिस की कोशिश इस मामले में शामिल उन मददगारों का पता लगाना है जो एक इनामी आरोपी की भागने और उसे छिपने में मदद कर रहे थे. बता दें कि 9 अक्टूबर को श्रद्धा आमिर के साथ ही लखनऊ से भाग गई थी.

पुलिस को चकमा देने की चाल किसकी थी?

इसके अलावा पुलिस ने पूछा कि उसने क्या पुलिस को चकमा देने के लिए आपने बुर्का पहना था? यात्रा के दौरान लोकेशन ट्रेस होने से बचने के लिए क्या आप कैब ड्राइवरों के फोन का इस्तेमाल कर रही थीं? पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पुलिस को चकमा देने के पीछे श्रद्धा दुबे का दिमाग था या किसी और ने मदद की थी.

ये वो सवाल है जो शिवा के हत्या के बाद से उठ रहे हैं. पुलिस आरोपी श्रद्धा दुबे, रश्मि और दानिश के बयानों को अलग-अलग तरह से दर्ज कर रही है ताकि उनके द्वारा किए जा रहे दावों की जांच सही तरीके से हो सके और सच का पता चल सके.

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