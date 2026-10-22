Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोनवरात्रि में भी EV की धूम, जानें कितनी बढ़ी इनकी बिक्री?

नवरात्रि में भी EV की धूम, जानें कितनी बढ़ी इनकी बिक्री?

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) की रिपोर्ट के मुताबिक नवरात्रि के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है. जानिए EV सेल्स की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 22 Oct 2026 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

इंडिया में जैसे ही फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होती है ऑटोमोबाइल मार्केट में गाड़ियों की बिक्री बढ़ जाती है. यह पहली बार नहीं है हर साल देखने को मिलता है. नवरात्री में गाड़ी की बिक्री इस बार खूब हुई है. क्योंकि ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नवरात्री के मौके पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जमकर बिक्री हुई है. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल नवरात्रि के 10 दिनों के त्योहारी सीजन में लोगों ने जमकर नई गाड़ियों की खरीदारी की है.

बता दें कि अब ऑटोमोबाइल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर अब लगभग 10.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है. चलिए जानतें हैं कि इस नवरात्रि में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई है और किस सेगमेंट का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है.

ईवी बिक्री में जबरदस्त उछाल

आपको बता दें कि फाडा के रिपोर्ट्स के अनुसार नवरात्रि के 10 दिनों के भीतर देश भर में सभी 2-व्हीलर, 3-व्हीलर और पैसेंजर कार को मिलाकर कुल 1,17,437 इलेक्ट्रिक वाहन बिके. जबकि पिछले साल नवरात्रि 2025 की तुलना में इस बार कुल ईवी बिक्री में सीधे तौर पर 26.78 प्रतिशत की शानदार बढ़त दर्ज की गई है.

वहीं पिछले साल इसी समय में करीब 92,628 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे. यदि दो साल पहले यानी नवरात्रि 2024 से तुलना करें तो ईवी सेगमेंट की कुल बिक्री में 83 प्रतिशत से अधिक का ऐतिहासिक इजाफा देखने को मिला है, जो इस सेक्टर की तेज रफ्तार को बयां करता है.

नवरात्रि में भी EV की धूम, जानें कितनी बढ़ी इनकी बिक्री?

यह भी पढ़ें: 1 लाख से कम में मिलेंगे धांसू इलेक्ट्रिक स्कूटर, रेंज भी दमदार

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का दबदबा

जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बंपर बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का रहा है. नवरात्रि के दौरान ग्राहकों ने बैटरी से चलने वाले स्कूटरों और बाइकों को दिल खोलकर अपनाया है. इस अवधि में कुल 75,758 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री हुई है.

जो पिछले साल के मुकाबले 33.41 प्रतिशत अधिक रहा है. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और कम खर्च के चलते आम आदमी अब रोजाना के सफर के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटरों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है. जिससे दोपहिया सेगमेंट में ईवी की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 9 प्रतिशत तक पहुंच गई है.

नवरात्रि में भी EV की धूम, जानें कितनी बढ़ी इनकी बिक्री?

कैसा रहा प्रदर्शन?

बता दें कि सिर्फ दोपहिया वाहन ही नहीं बल्कि पैसेंजर इलेक्ट्रिक वाहनों यानी इलेक्ट्रिक कारों की मांग में भी भारी तेजी आई है. इस नवरात्रि के दौरान करीब 12,305 इलेक्ट्रिक कारें बिकीं जो पिछले साल की तुलना में 25.97 प्रतिशत ज्यादा हैं.

जबकि इसके अलावा इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट में भी 10.51 प्रतिशत की बढ़त के साथ 28,086 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई. कमर्शियल ईवी सेगमेंट में तो लगभग 96 प्रतिशत की जबरदस्त छलांग देखने को मिली है जो यह साबित करता है कि ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी सेक्टर भी अब इलेक्ट्रिक अपना रहा है.

भविष्य में बढ़ेंगे नंबर

वहीं इस बिक्री के बाद माना जा रहा है कि ऑटो कंपनियों द्वारा फेस्टिव सीजन में दिए जा रहे आकर्षक डिस्काउंट, आसान फाइनेंस स्कीम्स और जीरो डाउन पेमेंट जैसे ऑफर्स ने ग्राहकों को ईवी खरीदने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित किया है.

जबकि इसके अलावा सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने की सोच भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है. नवरात्रि की इन शानदार बिक्री के आंकड़ों ने आने वाले धनतेरस और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के लिए ऑटो सेक्टर की उम्मीदों को और अधिक बढ़ा दिया है.

यह भी पढ़ें: भारत में Tesla Roadster की बुकिंग शुरू, जानें यहां कब होगी लॉन्च?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 22 Oct 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Maruti e Vitara कितनी सुरक्षित? क्रैश टेस्ट में मिले 4 स्टार
Maruti e Vitara कितनी सुरक्षित? क्रैश टेस्ट में मिले 4 स्टार
ऑटो
कार में आएगा 'ब्लैक बॉक्स', हादसे के बाद खुलेगा पूरा राज
कार में आएगा 'ब्लैक बॉक्स', हादसे के बाद खुलेगा पूरा राज
ऑटो
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान! खत्म हो सकती है पता बदलने की फीस
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान! खत्म हो सकती है पता बदलने की फीस
ऑटो
ट्रेन की तरह बस में कहां होता है इमरजेंसी ब्रेक, कैसे करता है काम?
ट्रेन की तरह बस में कहां होता है इमरजेंसी ब्रेक, कैसे करता है काम?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR विवाद: जल्द होगी विपक्ष की बैठक, CJP आक्रामक, BJP का भी प्लान, UP में EC का एक्शन
SIR विवाद: जल्द होगी विपक्ष की बैठक, CJP आक्रामक, BJP का भी प्लान, UP में EC का एक्शन
मध्य प्रदेश
MP में राज्यसभा उप चुनाव का ऐलान, 12 नवंबर को वोटिंग और काउंटिंग
MP में राज्यसभा उप चुनाव का ऐलान, 12 नवंबर को वोटिंग और काउंटिंग
विश्व
गूगग के CEO सुंदर पिचाई से बोले ट्रंप- 'अभी अटलांटिक का नाम बदलो, फिर मैं प्रशांत महासागर...'
गूगग के CEO सुंदर पिचाई से बोले ट्रंप- 'अभी अटलांटिक का नाम बदलो, फिर मैं प्रशांत महासागर...'
ओटीटी
Ramayana OTT Release: रणबीर कपूर की 'रामायण' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? कैसे देख सकेंगे फिल्म? जानें- सारी डिटेल्स
'रामायण' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? कैसे देख सकेंगे फिल्म? जानें- सारी डिटेल्स
क्रिकेट
अमित मिश्रा के विराट कोहली पर गंभीर आरोप, बोले- वापसी का भरोसा, फिर फोन तक नहीं उठाया
अमित मिश्रा के विराट कोहली पर गंभीर आरोप, बोले- वापसी का भरोसा, फिर फोन तक नहीं उठाया
बिहार
बिहार: 'राहुल गांधी और कांग्रेस एक खतरनाक…', BJP ने ऐसा क्यों कहा?
बिहार: 'राहुल गांधी और कांग्रेस एक खतरनाक…', BJP ने ऐसा क्यों कहा?
इंडिया
'मुझे तुम पर गर्व और...', बेटे रेहान की प्रदर्शन वाली फोटो हटाने पर प्रियंका वाड्रा इमोशनल
'मुझे तुम पर गर्व और...', बेटे रेहान की प्रदर्शन वाली फोटो हटाने पर प्रियंका वाड्रा इमोशनल
शिक्षा
UP TGT भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव, अब TET पास करना अनिवार्य
UP TGT भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव, अब TET पास करना अनिवार्य
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget