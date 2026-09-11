iPhone Duo से सस्ती हैं ये बाइक्स, खरीदने से पहले यहां जानें ऑप्शन्स

लिस्ट में पांचवीं बाइक Suzuki V-Strom SX है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2 लाख रुपये है. यह Suzuki की भारतीय बाजार में मौजूद V-Strom फैमिली की सबसे छोटी बाइक है. इसमें 249cc का सिंगल-सिलेंडर ऑयल-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 26 hp की पावर और 22 Nm का टॉर्क देता है. यह बाइक भी लंबी दूरी की राइडिंग और टूरिंग के लिए एक विकल्प हो सकती है.