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iPhone Duo से सस्ती हैं ये बाइक्स, खरीदने से पहले यहां जानें ऑप्शन्स
iPhone Duo की कीमत 2.99 लाख रुपये से शुरू होकर 4.49 लाख रुपये तक जाती है. इसके मुकाबले नीचे दी गई बाइक्स की कीमत काफी कम है. कई की कीमत तो iPhone Duo के टॉप मॉडल का एक छोटा हिस्सा ही है.
Apple के नए iPhone Duo की कीमत ने लॉन्च के बाद काफी चर्चा बटोरी है. भारत में इसका टॉप 2TB वेरिएंट 4.49 लाख रुपये तक जाता है. ऐसे में अगर कोई ग्राहक इससे कम रकम स्मार्टफोन पर खर्च करने की बजाय एक दमदार बाइक खरीदना चाहे तो उसके पास कई ADV यानी Adventure मोटरसाइकिलों के विकल्प मौजूद हैं.
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Published at : 11 Sep 2026 04:16 PM (IST)
Tags :Auto News Ktm TVS Apache IPhone Duo
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