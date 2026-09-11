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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोiPhone Duo से सस्ती हैं ये बाइक्स, खरीदने से पहले यहां जानें ऑप्शन्स

iPhone Duo से सस्ती हैं ये बाइक्स, खरीदने से पहले यहां जानें ऑप्शन्स

iPhone Duo की कीमत 2.99 लाख रुपये से शुरू होकर 4.49 लाख रुपये तक जाती है. इसके मुकाबले नीचे दी गई बाइक्स की कीमत काफी कम है. कई की कीमत तो iPhone Duo के टॉप मॉडल का एक छोटा हिस्सा ही है.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 11 Sep 2026 04:16 PM (IST)
iPhone Duo की कीमत 2.99 लाख रुपये से शुरू होकर 4.49 लाख रुपये तक जाती है. इसके मुकाबले नीचे दी गई बाइक्स की कीमत काफी कम है. कई की कीमत तो iPhone Duo के टॉप मॉडल का एक छोटा हिस्सा ही है.

Apple के नए iPhone Duo की कीमत ने लॉन्च के बाद काफी चर्चा बटोरी है. भारत में इसका टॉप 2TB वेरिएंट 4.49 लाख रुपये तक जाता है. ऐसे में अगर कोई ग्राहक इससे कम रकम स्मार्टफोन पर खर्च करने की बजाय एक दमदार बाइक खरीदना चाहे तो उसके पास कई ADV यानी Adventure मोटरसाइकिलों के विकल्प मौजूद हैं.

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इस लिस्ट में TVS Apache RTX 300 सबसे बेहतर ऑप्शन्स में से एक है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 2.39 लाख रुपये तक जाती है. यानी iPhone Duo के टॉप मॉडल की कीमत में इस बाइक को खरीदने के बाद भी काफी रकम बच सकती है.
इस लिस्ट में TVS Apache RTX 300 सबसे बेहतर ऑप्शन्स में से एक है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 2.39 लाख रुपये तक जाती है. यानी iPhone Duo के टॉप मॉडल की कीमत में इस बाइक को खरीदने के बाद भी काफी रकम बच सकती है.
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Apache RTX 300 को टूरिंग और ऑफ-रोडिंग दोनों तरह के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें 299cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 36 hp की पावर और 28 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यानी यह बाइक लंबी दूरी के सफर के साथ-साथ खराब रास्तों पर चलाने के लिए भी जरूरी हो सकती है.
Apache RTX 300 को टूरिंग और ऑफ-रोडिंग दोनों तरह के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें 299cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 36 hp की पावर और 28 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यानी यह बाइक लंबी दूरी के सफर के साथ-साथ खराब रास्तों पर चलाने के लिए भी जरूरी हो सकती है.
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दूसरा ऑप्शन KTM 390 Adventure है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.87 लाख रुपये है. वहीं इसका S वेरिएंट 4.04 लाख रुपये तक जाता है. यानी इसका टॉप वेरिएंट भी iPhone Duo के 4.49 लाख रुपये वाले टॉप मॉडल से कम कीमत में आता है.
दूसरा ऑप्शन KTM 390 Adventure है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.87 लाख रुपये है. वहीं इसका S वेरिएंट 4.04 लाख रुपये तक जाता है. यानी इसका टॉप वेरिएंट भी iPhone Duo के 4.49 लाख रुपये वाले टॉप मॉडल से कम कीमत में आता है.
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Royal Enfield Himalayan 440 भी इस बजट में एक बड़ा विकल्प है. इसकी शुरुआती कीमत 2.29 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. यह बाइक खासतौर पर उन लोगों को पसंद आ सकती है जो लंबी दूरी की टूरिंग और एडवेंचर राइडिंग के लिए मजबूत और आरामदायक मोटरसाइकिल चाहते हैं.
Royal Enfield Himalayan 440 भी इस बजट में एक बड़ा विकल्प है. इसकी शुरुआती कीमत 2.29 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. यह बाइक खासतौर पर उन लोगों को पसंद आ सकती है जो लंबी दूरी की टूरिंग और एडवेंचर राइडिंग के लिए मजबूत और आरामदायक मोटरसाइकिल चाहते हैं.
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अगर कम बजट में ADV बाइक चाहिए तो Hero Xpulse 210 एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 1.10 लाख रुपये है. यानी iPhone Duo की कीमत के मुकाबले यह काफी सस्ती है. Xpulse 210 में 210cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है.
अगर कम बजट में ADV बाइक चाहिए तो Hero Xpulse 210 एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 1.10 लाख रुपये है. यानी iPhone Duo की कीमत के मुकाबले यह काफी सस्ती है. Xpulse 210 में 210cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है.
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लिस्ट में पांचवीं बाइक Suzuki V-Strom SX है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2 लाख रुपये है. यह Suzuki की भारतीय बाजार में मौजूद V-Strom फैमिली की सबसे छोटी बाइक है. इसमें 249cc का सिंगल-सिलेंडर ऑयल-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 26 hp की पावर और 22 Nm का टॉर्क देता है. यह बाइक भी लंबी दूरी की राइडिंग और टूरिंग के लिए एक विकल्प हो सकती है.
लिस्ट में पांचवीं बाइक Suzuki V-Strom SX है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2 लाख रुपये है. यह Suzuki की भारतीय बाजार में मौजूद V-Strom फैमिली की सबसे छोटी बाइक है. इसमें 249cc का सिंगल-सिलेंडर ऑयल-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 26 hp की पावर और 22 Nm का टॉर्क देता है. यह बाइक भी लंबी दूरी की राइडिंग और टूरिंग के लिए एक विकल्प हो सकती है.
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iPhone Duo की कीमत 2.99 लाख रुपये से शुरू होकर 4.49 लाख रुपये तक जाती है. इसके मुकाबले इन पांचों ADV बाइक्स की कीमत काफी कम है. खासकर Hero Xpulse 210 की कीमत तो iPhone Duo के टॉप मॉडल की कीमत का एक छोटा हिस्सा ही है.
iPhone Duo की कीमत 2.99 लाख रुपये से शुरू होकर 4.49 लाख रुपये तक जाती है. इसके मुकाबले इन पांचों ADV बाइक्स की कीमत काफी कम है. खासकर Hero Xpulse 210 की कीमत तो iPhone Duo के टॉप मॉडल की कीमत का एक छोटा हिस्सा ही है.
Published at : 11 Sep 2026 04:16 PM (IST)
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Auto News Ktm TVS Apache IPhone Duo

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