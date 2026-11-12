ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: ऑफिस की दिवाली पार्टी में हरियाणवी गाने पर डांस, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Viral Video: ऑफिस की दिवाली पार्टी में हरियाणवी गाने पर डांस, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

ऑफिस की दिवाली पार्टी में महिला ने किया हरियाणवी गाने पर शानदार डांस, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो. कुछ यूजर्स महिला की डांस की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे गलत ऑफिस कल्चर बता रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Nov 2026 09:24 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल ऑफिस सिर्फ काम करने की जगह नहीं रह गए हैं. बदलती कॉर्पोरेट कल्चर में त्योहारों से लेकर जन्मदिन तक, हर खास मौके को कर्मचारियों के साथ मिलकर मनाने का चलन बढ़ा है. कंपनियां भी कर्मचारियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और काम के तनाव को कम करने के लिए अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करती हैं. दिवाली जैसे त्योहारों पर ऑफिस में सजावट, संगीत, डांस और कई तरह की गतिविधियां देखने को मिलती हैं.

हालांकि इस बार ऑफिस दिवाली पार्टी का मनोरंजन बड़ी बहस का विषय बन गया है. ऐसा ही कुछ इन दिनों एक महिला के ऑफिस दिवाली सेलिब्रेशन के वीडियो के साथ देखने को मिल रहा है. असल में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो एक वीडियो हरयाणवी गाने पर ऑफिस में डांस करते हुए दिखाई दे रही है. इस वीडियो ने ऑफिस कल्चर को लेकर सवाल खड़े कर दिए है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
Viral Video: टेडी बियर के लिए जिद पर अड़ा नन्हा हाथी, मां के सामने दिखाए नखरे
टेडी बियर के लिए जिद पर अड़ा नन्हा हाथी, मां के सामने दिखाए नखरे; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral Video: 25 किलो का पार्सल एक मंजिल चढ़ाने को लेकर हुआ विवाद, वीडियो वायरल
25 किलो का पार्सल एक मंजिल चढ़ाने को लेकर हुआ विवाद, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video Viral: हाथी का खौफनाक हमला, बाइक सवार की बाल-बाल बची जान; वीडियो वायरल
हाथी का खौफनाक हमला, बाइक सवार की बाल-बाल बची जान; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
China Viral Property Deal: 154 रुपये में मिला 2BHK फ्लैट, चीन में हुई डील सोशल मीडिया पर वायरल
154 रुपये में मिला 2BHK फ्लैट, चीन में हुई डील सोशल मीडिया पर वायरल

हरियाणवी गाने पर महिला ने किया शानदार डांस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला ऑफिस की दिवाली पार्टी के दौरान डांस करती दिखाई दे रही है. महिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट Anshii Malik से इसे शेयर किया है. वीडियो में महिला लाल और सफेद रंग की साड़ी पहने नजर आती हैं. बैकग्राउंड में मशहूर हरियाणवी गाना तेरी आंख्यां का यो काजल बज रहा है. गाने की धुन शुरू होते ही वह पूरे उत्साह के साथ डांस करने लगती हैं. उनके आसपास ऑफिस के कई सहकर्मी मौजूद हैं, जो तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाते दिखाई देते हैं. कुछ लोग मोबाइल फोन से इस परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anshii ❤️ (@_anshiii.malik__)

यह भी पढ़ें: खिड़की तोड़ कमरे में घुसा रॉकेट, जलकर राख हुआ सामान; वीडियो वायरल

खास है यह हरियाणवी गाना

जिस गाने पर महिला ने डांस किया, वह हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के लोकप्रिय गानों में शामिल है. सपना चौधरी के डांस परफॉर्मेंस के बाद यह गाना देशभर में काफी लोकप्रिय हुआ था. इस गाने की खासियत इसकी तेज धुन और ऐसा म्यूजिक है, जिस पर लोग खुद को थिरकने से रोक नहीं पाते. शादी-ब्याह से लेकर पार्टियों तक में यह गाना अक्सर सुनाई देता है. यही वजह है कि महिला ने ऑफिस की दिवाली पार्टी में इस गाने को चुना तो वहां मौजूद सहकर्मियों ने भी उनकी परफॉर्मेंस का आनंद लिया.

डांस परफॉर्मेंस को लेकर यूजर्स कर रहे कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं एक जैसी नहीं रहीं. कुछ यूजर्स को महिला का अंदाज और ऑफिस में इस तरह त्योहार मनाना पसंद आया, जबकि कुछ ने इस पर आपत्ति जताई. यूजर्स का मानना है कि ऑफिस में होने वाले कार्यक्रमों में ऐसे गानों का चुनाव सही नहीं है. कुछ यूजर्स ने इस तरह के डांस मूव्स को सही नहीं बताया. वहीं कई यूजर्स का कहना है कि जब कोई कार्यक्रम मनोरंजन और त्योहार मनाने के लिए आयोजित किया गया है, तो उसमें कर्मचारियों का डांस करना गलत नहीं है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: बेटे ने छुपकर रिकॉर्ड किया पिता का वीडियो, बांसुरी की धुन पर फिदा हुए लोग

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
Trending News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: टेडी बियर के लिए जिद पर अड़ा नन्हा हाथी, मां के सामने दिखाए नखरे
टेडी बियर के लिए जिद पर अड़ा नन्हा हाथी, मां के सामने दिखाए नखरे; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral Video: 25 किलो का पार्सल एक मंजिल चढ़ाने को लेकर हुआ विवाद, वीडियो वायरल
25 किलो का पार्सल एक मंजिल चढ़ाने को लेकर हुआ विवाद, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video Viral: हाथी का खौफनाक हमला, बाइक सवार की बाल-बाल बची जान; वीडियो वायरल
हाथी का खौफनाक हमला, बाइक सवार की बाल-बाल बची जान; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
China Viral Property Deal: 154 रुपये में मिला 2BHK फ्लैट, चीन में हुई डील सोशल मीडिया पर वायरल
154 रुपये में मिला 2BHK फ्लैट, चीन में हुई डील सोशल मीडिया पर वायरल
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: Jeet के प्यार में अड़ी Saumya, पिता के सामने रखा बड़ा धर्मसंकट!
Bollywood News: Shah Rukh Khan के घर में नहीं चलती उनकी मर्जी! Gauri के आगे SRK की बोलती बंद! (12.11.26)
Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीनी महिला से अफेयर के बाद विवादों में जेनसन हुआंग, जानें दुनिया के 5 बड़े सैक्स स्कैंडल
चीनी महिला से अफेयर के बाद विवादों में जेनसन हुआंग, जानें दुनिया के 5 बड़े सैक्स स्कैंडल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका, UGC और उपेक्षा से नाराज इस बड़े नेता ने छोड़ी पार्टी
यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका, UGC और उपेक्षा से नाराज इस बड़े नेता ने छोड़ी पार्टी
इंडिया
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
न्यूज़
अमेरिका: व्हाइट हाउस से थोड़ी दूर पर चार लोगों को मारी गोली, पुलिस ने इलाका घेरा
अमेरिका: व्हाइट हाउस से थोड़ी दूर पर चार लोगों को मारी गोली, पुलिस ने इलाका घेरा
विश्व
ईरान से जंग के मुद्दे पर भिड़े ट्रंप- नेतन्याहू! फोन पर हुई जमकर 'तू-तू मैं-मैं', रिपोर्ट के दावे से मचा हड़कंप
ईरान से जंग के मुद्दे पर भिड़े ट्रंप- नेतन्याहू! फोन पर हुई जमकर 'तू-तू मैं-मैं', रिपोर्ट के दावे से मचा हड़कंप
धर्म
Chhath Puja 2026: 13 नवंबर को नहाय-खाय, खरना के बाद शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत
Chhath Puja 2026: 13 नवंबर को नहाय-खाय, खरना के बाद शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget