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हिंदी न्यूज़न्यूज़अमेरिका: व्हाइट हाउस से थोड़ी दूर पर चार लोगों को मारी गोली, पुलिस ने इलाका घेरा

अमेरिका: व्हाइट हाउस से थोड़ी दूर पर चार लोगों को मारी गोली, पुलिस ने इलाका घेरा

अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी के पॉश इलाके में गोलीबारी की घटना सामने आई है. व्हाइट हाउस से कुछ दूरी पर चार लोगों को गोली मार दी गई है. पुलिस ने घटना की पुष्टी की है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 12 Nov 2026 07:53 PM (IST)
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अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी के पॉश इलाके में गोलीबारी की घटना सामने आई है. यह व्हाइट हाउस से कुछ दूरी पर हुई है. इसमें चार लोगों को गोली मार दी गई है. पुलिस ने इस घटना की पुष्टी की है. 

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, पुलिस ने कहा है कि गुरुवार तड़के वाशिंगटन डीसी के पॉश इलाके में चार लोगों को गोली मारी गई है. घटनास्थल व्हाइट हाउस से वॉकिंग डिस्टेंस पर है. पुलिस को कई जगह से ऐसी घटनाओं की सूचना मिली थी. गोलीबारी की घटना व्हाइट हाउस से एक किमी नॉर्थ में लोगन सर्कल में हुई है. 

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इलाके में तैनात पुलिस का घेरा

पुलिस अधिकारी नाथन क्लार्क ने कहा है कि अभी इस बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं है, न ही गोली बारी की सटकी जगह का पता चला है. पुलिस ने लोगों से 15वीं स्ट्रीट के 1500 ब्लॉक वाले इलाके से दूर रहने की अपील की है. 

इस इलाके में विडा फिटनेस सेंटर, सेंट ल्यूक एपिस्कोपल चर्च और कुछ रिहायशी मकान हैं. यह होल फूड्स सुपरमार्केट के पास है. इस ब्लॉक के बड़े हिस्से को पुलिस ने घेर लिया है. 

ट्रंप सरकार ने शहर में लागू कर रखा फेडरल कंट्रोल

अधिकारियों के मुताबिक, अगस्त 2025 की शुरुआत में लोगल सर्कल इलाके में एक रविवार सुबह डोनाल्ड ट्रंप के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के एक पूर्व सदस्य पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था. उन्होंने बताया कि ये लोग उस व्यक्ति और महिला की कार छीनने की कोशिश कर रहे थे. इसके कुछ दिन बाद ट्रंप ने स्थानीय प्रशासन को दरकिनाकर करते हुए शहर पर सीधा फेडरल कंट्रोल लागू कर दिया है. क्राइम कम करने के लिए सैकड़ों नेशनल गार्ड जवानों को तैनात किया गया है. यह तैनाती आज भी जारी है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 12 Nov 2026 07:27 PM (IST)
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