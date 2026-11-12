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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'भाई गया विषय समाप्त', NCP के विलय की चर्चा पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान

'भाई गया विषय समाप्त', NCP के विलय की चर्चा पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान

महाराष्ट्र में एनसीपी के मर्जर को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. इन अटकलों को सुप्रिया सुले ने पूरी तरह खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 12 Nov 2026 10:38 PM (IST)
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महाराष्ट्र में एनसीपी के विलय की अटकलों को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है. इस बीच शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया आई है. सुप्रिया सुले ने कहा कि किन दो पार्टियों का विलय? मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है.

उन्होंने कहा, "किस तरह के एकीकरण (की बात हो रही है), मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है." उन्होंने आगे कहा कि कौन किससे क्यों मिलता है, मैं उसमें क्यों ध्यान दूं? जिस दिन मेरा भाई गया, उसके दो दिन बाद (जो) घटना घटी, उसके बाद मेरे लिए यह विषय समाप्त हो गया.

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सुप्रिया सुले ने कहा, "मेरा भाई गया, उसके बाद मेरे लिए यह विषय तभी समाप्त हो गया. दादा ने हमसे उस बारे में बात की थी. पूरी दुनिया को पता था. दादा और हम क्या करने वाले थे यह भी पता था. भाई गया, विषय समाप्त."

विलय पर रोहित पवार ने भी दी यह प्रतिक्रिया

विलय की चर्चाओं के बीच रोहित पवार ने 'एक्स' पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, विलय की कोई बात नहीं हो रही है और जब तक बीजेपी के साथ गठबंधन है, तब तक विलय का सवाल ही नहीं उठता. इसलिए, मुख्यमंत्री का यह बयान कि हमारे बिना एनसीपी के दोनों गुट फिर से एक नहीं हो सकते, सत्ता के अहंकार को दर्शाता है.

विधायक रोहित पवार ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के विलय से जुड़ी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के भीतर ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है और इस तरह की खबरें एक खास राजनीतिक विमर्श गढ़ने के लिए फैलाई जा रही हैं.

उन्होंने अपने दादा और पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से यहां उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से कहा कि न तो वरिष्ठ नेता ने, और न ही पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कभी भी विलय या गठबंधन करने के बारे में कोई चर्चा की है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 10:38 PM (IST)
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