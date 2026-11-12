'भाई गया विषय समाप्त', NCP के विलय की चर्चा पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान

महाराष्ट्र में एनसीपी के विलय की अटकलों को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है. इस बीच शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया आई है. सुप्रिया सुले ने कहा कि किन दो पार्टियों का विलय? मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है.

उन्होंने कहा, "किस तरह के एकीकरण (की बात हो रही है), मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है." उन्होंने आगे कहा कि कौन किससे क्यों मिलता है, मैं उसमें क्यों ध्यान दूं? जिस दिन मेरा भाई गया, उसके दो दिन बाद (जो) घटना घटी, उसके बाद मेरे लिए यह विषय समाप्त हो गया.

सुप्रिया सुले ने कहा, "मेरा भाई गया, उसके बाद मेरे लिए यह विषय तभी समाप्त हो गया. दादा ने हमसे उस बारे में बात की थी. पूरी दुनिया को पता था. दादा और हम क्या करने वाले थे यह भी पता था. भाई गया, विषय समाप्त."

विलय पर रोहित पवार ने भी दी यह प्रतिक्रिया

विलय की चर्चाओं के बीच रोहित पवार ने 'एक्स' पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, विलय की कोई बात नहीं हो रही है और जब तक बीजेपी के साथ गठबंधन है, तब तक विलय का सवाल ही नहीं उठता. इसलिए, मुख्यमंत्री का यह बयान कि हमारे बिना एनसीपी के दोनों गुट फिर से एक नहीं हो सकते, सत्ता के अहंकार को दर्शाता है.

विधायक रोहित पवार ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के विलय से जुड़ी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के भीतर ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है और इस तरह की खबरें एक खास राजनीतिक विमर्श गढ़ने के लिए फैलाई जा रही हैं.

उन्होंने अपने दादा और पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से यहां उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से कहा कि न तो वरिष्ठ नेता ने, और न ही पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कभी भी विलय या गठबंधन करने के बारे में कोई चर्चा की है.

NCP विलय पर बैठक में पहुंचे रोहित पवार, चर्चा शुरू होते ही सिल्वर ओक से निकले बाहर

