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हिंदी न्यूज़ऑटोNational Highways Authority Fine: टोल प्लाजा पर अब नहीं चलेगी मनमानी, NHAI ने लिया बड़ा एक्शन

National Highways Authority Fine: टोल प्लाजा पर अब नहीं चलेगी मनमानी, NHAI ने लिया बड़ा एक्शन

National Highways Authority Fine: टोल प्लाजा पर वाहन चालकों के साथ बदसलूकी करने वाले ऑपरेटरों पर NHAI ने कड़ा एक्शन लिया है. जानिए बिजवासन टोल प्लाजा मामले में क्या कार्रवाई की गई है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 07:07 PM (IST)
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National Highways Authority Fine: अक्सर हमें देखने को मिलता है कि नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर कई लोगों के साथ मनमानी और बदसलूकी करने लगते हैं. जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं.

जबकि इस बीच एक और ऐसा ही मामला टोल प्लाजा पर देखने को मिला है. जिसके बाद आरोपियों पर NHAI ने बेहद ही बड़ा एक्शन लिया है. जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. जिसके बाद अब यह माना जा रहा है कि अब NHAI ऐसे मामलों पर बेहद ही कड़ा एक्शन लेगी और अब किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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क्या है नया मामला?

बता दें कि दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में स्थित बिजवासन फी प्लाजा का है. जहां 5 नवंबर को टोल टैक्स भुगतान के दौरान टोल कर्मियों और गाड़ी मालिक के बीच तीखी बहस और मारपीट की घटना सामने आई थी.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था. जिसके बाद आम जनता और वाहन चालकों में भारी गुस्सा देखने को मिला. घटना की गंभीरता को देखते हुए NHAI ने तुरंत एक्शन लिया और टोल संचालन एजेंसी पर फाइन लगाया.

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NHAI ने उठाया बड़ा कदम

NHAI ने नियमों की अनदेखी और स्टाफ के गंदे व्यवहार पर जीरो-टॉलरेंस नीति अपनाते हुए सख्त कदम उठाए हैं:

  • 15 लाख रुपये का जुर्माना: टोल संचालन एजेंसी रिद्धि सिद्धि एसोसिएट् पर 15 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है.
  • एक महीने के लिए टेंडर प्रक्रिया से डिबार: एजेंसी को किसी भी चल रहे या आगामी NHAI टेंडर में भाग लेने से 1 महीने के लिए बैन कर दिया गया है.
  • 1 साल के लिए बैन का नोटिस: जबकि NHAI ने एजेंसी और मालिकों को भविष्य के सभी टेंडरों से 1 साल के लिए पूरी तरह डिबार करने का प्रस्ताव देते हुए कारण बताओ  नोटिस जारी किया है.
  • टोल प्लाजा का तुरंत हैंडओवर: NHAI ने ऑपरेटर को कड़ी चेतावनी देते हुए 14 नवंबर 2026 तक बिजवासन टोल प्लाजा का पूरा संचालन किसी नए ऑपरेटर को सौंपने का निर्देश दिया है. इसके बाद यह एजेंसी इस प्लाजा पर टोल वसूल नहीं सकेगी.

NHAI ने दिया सभी को संदेश

बता दें कि इस मामले के बाद NHAI ने अपने आधिकारिक बयान में यह साफ किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों की गरिमा और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली एजेंसियों को बख्शा नहीं जाएगा.

जबकि एजेंसी अपने कर्मचारियों के गलत आचरण की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती. प्राधिकरण के इस कड़े रुख से देश भर के अन्य टोल प्लाजा ऑपरेटरों को भी यह कड़ा संदेश मिला है कि वाहन चालकों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता या मारपीट उनके लाइसेंस और कारोबार पर भारी पड़ सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 07:07 PM (IST)
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