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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापरिसीमन बिल के नंबर गेम पर कांग्रेस का अमित शाह पर निशाना, ‘...इस बार भी काम नहीं आएगा’

परिसीमन बिल के नंबर गेम पर कांग्रेस का अमित शाह पर निशाना, ‘...इस बार भी काम नहीं आएगा’

जयराम रमेश ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वह खोखले दावों और बड़ी-बड़ी बातें करने में माहिर हैं. उन्होंने सात महीने पहले भी यही बात कही थी, लेकिन तब उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 12 Nov 2026 10:51 PM (IST)
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कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को परिसीमन बिल को संसद में फिर से पेश करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पिछली बार संसद में मोदी सरकार के परिसीमन बिल को 50 से ज्यादा वोटों से मुंह की खानी पड़ी थी. उनका बुलडोजर न तब काम आया था और न इस बार भी काम आएगा.

कांग्रेस के संचार विभाग के महासचिव इंचार्ज और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, ‘केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पत्रकारों से एक समूह से अनौपचारिक बातचीत के दौरान एक बार फिर परिसीमन का मुद्दा छेड़ दिया है. उन्होंने उनसे कहा कि जल्द ही संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा और विधेयक 15 और 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएंगे.’

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अमित शाह पर जयराम रमेश ने साधा निशाना 

जयराम रमेश ने कहा, ‘उन्होंने सात महीने पहले भी यही बात कही थी, लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा में उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. वह खोखले दावों और बड़ी-बड़ी बातें करने में माहिर हैं. उनका बुलडोजर तब भी नहीं चला था और इस बार भी नहीं चलेगा.’

परिसीमन बिल पास कराने के पीछे क्या है मकसद?

उल्लेखनीय है कि संसद के निचली सदन लोकसभा में परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए कम से कम 361 सांसदों के वोटों की जरूरत हैं. इस बिल को पारित कराने के पीछे का मकसद लोकसभा में सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करने का लक्ष्य है. इसके अलावा, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराना है.

पिछली बार परिसीमन बिल को सदन में मिले थे 251 वोट

संसद के पिछले सत्र के दौरान जब मोदी सरकार की तरफ से परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण (संशोधन) विधेयक सदन में पेश किया गया था, उस वक्त बिल में समर्थन में 251 सांसदों ने वोट किया था, जबकि विपक्ष में 185 सांसदों ने मतदान किया था.

यह भी पढ़ेंः 'कुछ लोग लोकतंत्र को अपनी जेब से निकालते हैं', PM मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 12 Nov 2026 10:51 PM (IST)
Tags :
Jairam Ramesh CONGRESS AMIT SHAH
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