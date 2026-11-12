ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोAutomotive Patent Disputes: कार कंपनियों में छिड़ी नई जंग, वजह जानकर चौंक जाएंगे

Automotive Patent Disputes: कार कंपनियों में छिड़ी नई जंग, वजह जानकर चौंक जाएंगे

Automotive Patent Disputes: दुनिया भर की दिग्गज कार कंपनियों के बीच पेटेंट को लेकर नई कानूनी जंग छिड़ गई है. जानिए कनेक्टेड कार, EV बैटरी और सॉफ्टवेयर तकनीक पर क्यों भिड़ रहे हैं ब्रांड्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

Automotive Patent Disputes: इस समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं. लगातार बढ़ रहे टेक्नोलॉजी को देखते हुए अब कंपनियों के बीच कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं. जिसके चलते सभी कंपनियों के बीच अब जंग छिड़ गई है. दरअसल अब कंपनियों के बीच यह लड़ाई कार की कीमत या डिजाइन को लेकर नहीं है बल्कि पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकारों को लेकर हो रही है.

आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों, कनेक्टेड कार फीचर्स और सॉफ्टवेयर तकनीक पर कब्जे के लिए दिग्गज कंपनियां अब एक-दूसरे को अदालत में घसीट रही हैं. चलिए विस्तार से जानतें हैं पूरी खबर.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Jaguar EV India: कब तक मार्केट में आएगी जगुआर की EV, क्या खत्म होने वाला है इंतजार?
कब तक मार्केट में आएगी जगुआर की EV, क्या खत्म होने वाला है इंतजार?
ऑटो
BS VII Rules For Two Wheeler: दोपहिया वाहनों पर भी लागू होंगे BS-VII के मानक, जानें कितनी होगी सख्ती?
दोपहिया वाहनों पर भी लागू होंगे BS-VII के मानक, जानें कितनी होगी सख्ती?
ऑटो
Vespa Electric Scooter: Vespa का Electric अवतार देख उड़ेंगे होश, डिजाइन है जबरदस्त
Vespa का Electric अवतार देख उड़ेंगे होश, डिजाइन है जबरदस्त
ऑटो
Kavya Maran Car Collection: किस गाड़ी में चलती हैं काव्या मारन? देखें उनका कार कलेक्शन
किस गाड़ी में चलती हैं काव्या मारन? देखें उनका कार कलेक्शन

यह बनी मुख्य वजह

आपको बता दें कि आजकल हर नई कार में 5G कनेक्टिविटी, वाई-फाई, रियल-टाइम नेविगेशन और वायरलेस अपडेट्स जैसे फीचर्स आम हो गए हैं. इन तकनीकों के इस्तेमाल को लेकर नोकिया जैसी टेलीकॉम दिग्गज कंपनियों और फोर्ड, गीली जैसी कार निर्माताओं के बीच कई कानूनी विवाद सामने आ चुके हैं.

वहीं टेलीकॉम कंपनियों का दावा है कि कारों में इस्तेमाल होने वाले वायरलेस और नेटवर्क स्टैंडर्ड पेटेंट्स के लिए ऑटोमेकर्स को उचित रॉयल्टी या लाइसेंस फीस देनी होगी. जबकि कई मामलों में तो अदालतों ने पेटेंट उल्लंघन के चलते कुछ कनेक्टेड कारों की बिक्री तक पर अस्थायी रोक लगाने के आदेश दिए हैं.

यह भी पढ़ें: BS VII Rules For Two Wheeler: दोपहिया वाहनों पर भी लागू होंगे BS-VII के मानक, जानें कितनी होगी सख्ती?

सॉफ्टवेयर पेटेंट्स की होड़

जानकारी दें दे कि बड़ी कार कंपनियों के कुल पेटेंट आवेदनों में से करीब आधा हिस्सा अब सॉफ्टवेयर, AI और व्हीकल-कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा है. खास तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी केमिस्ट्री, फास्ट चार्जिंग तकनीक और ऑटोनॉमस ड्राइविंग के एल्गोरिदम को लेकर चीनी, यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है. वहीं BYD और टेस्ला जैसी कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में हजारों नए सॉफ्टवेयर और बैटरी पेटेंट फाइल किए हैं ताकि बाजार में अपनी बढ़त बनाए रख सकें.

सप्लायर्स बनाम नई टेक कंपनियां

आपको बता दें कि पहले कार कंपनियां अपने वेंडर्स से सीधे पार्ट्स खरीदती थीं और कानूनी जिम्मेदारी सप्लायर की होती थी. लेकिन अब सॉफ्टवेयर और सेमीकंडक्टर चिप्स के दौर में पूरा समीकरण बदल गया है.

जबकि टायर, विंडस्क्रीन वाइपर, स्मार्ट ग्लास और हेड-अप डिस्प्ले जैसे पारंपरिक हिस्सों में भी पेटेंटेड तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है. जिससे मिशेलिन, गुडइयर, बॉश और वेलियो जैसे दिग्गज सप्लायर्स भी आपसी पेटेंट मुकदमों में उलझे हुए हैं.

यह भी पढ़ें: Hyundai Creta Next Gen: Hyundai Creta का इंटीरियर होगा हाईटेक, लैपटॉप जैसी मिलेगी स्क्रीन

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Jaguar EV India: कब तक मार्केट में आएगी जगुआर की EV, क्या खत्म होने वाला है इंतजार?
कब तक मार्केट में आएगी जगुआर की EV, क्या खत्म होने वाला है इंतजार?
ऑटो
BS VII Rules For Two Wheeler: दोपहिया वाहनों पर भी लागू होंगे BS-VII के मानक, जानें कितनी होगी सख्ती?
दोपहिया वाहनों पर भी लागू होंगे BS-VII के मानक, जानें कितनी होगी सख्ती?
ऑटो
Vespa Electric Scooter: Vespa का Electric अवतार देख उड़ेंगे होश, डिजाइन है जबरदस्त
Vespa का Electric अवतार देख उड़ेंगे होश, डिजाइन है जबरदस्त
ऑटो
Kavya Maran Car Collection: किस गाड़ी में चलती हैं काव्या मारन? देखें उनका कार कलेक्शन
किस गाड़ी में चलती हैं काव्या मारन? देखें उनका कार कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
पंजाब
पंजाब में सचिन पायलट का AAP पर निशाना, कहा- भगवंत मान ने बड़ा मौका गंवा दिया
पंजाब में सचिन पायलट का AAP पर निशाना, कहा- भगवंत मान ने बड़ा मौका गंवा दिया
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब पर BJP ने किया वार तो प्रियंका बोलीं, 'खुशी है कि वो...'
सोनिया गांधी की किताब पर BJP ने किया वार तो प्रियंका बोलीं, 'खुशी है कि वो...'
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
इंडिया
यूपी SIR पर सीएम योगी के दावों पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, 'चुनाव आयोग बताए'
यूपी SIR पर सीएम योगी के दावों पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, 'चुनाव आयोग बताए'
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लापता दो SPO के गोलियों से छलनी शव बरामद, हथियार नहीं मिले
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लापता दो SPO के गोलियों से छलनी शव बरामद, हथियार नहीं मिले
लाइफस्टाइल
Hair Care Tips: बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल
बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget