Automotive Patent Disputes: इस समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं. लगातार बढ़ रहे टेक्नोलॉजी को देखते हुए अब कंपनियों के बीच कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं. जिसके चलते सभी कंपनियों के बीच अब जंग छिड़ गई है. दरअसल अब कंपनियों के बीच यह लड़ाई कार की कीमत या डिजाइन को लेकर नहीं है बल्कि पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकारों को लेकर हो रही है.

आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों, कनेक्टेड कार फीचर्स और सॉफ्टवेयर तकनीक पर कब्जे के लिए दिग्गज कंपनियां अब एक-दूसरे को अदालत में घसीट रही हैं. चलिए विस्तार से जानतें हैं पूरी खबर.

यह बनी मुख्य वजह

आपको बता दें कि आजकल हर नई कार में 5G कनेक्टिविटी, वाई-फाई, रियल-टाइम नेविगेशन और वायरलेस अपडेट्स जैसे फीचर्स आम हो गए हैं. इन तकनीकों के इस्तेमाल को लेकर नोकिया जैसी टेलीकॉम दिग्गज कंपनियों और फोर्ड, गीली जैसी कार निर्माताओं के बीच कई कानूनी विवाद सामने आ चुके हैं.

वहीं टेलीकॉम कंपनियों का दावा है कि कारों में इस्तेमाल होने वाले वायरलेस और नेटवर्क स्टैंडर्ड पेटेंट्स के लिए ऑटोमेकर्स को उचित रॉयल्टी या लाइसेंस फीस देनी होगी. जबकि कई मामलों में तो अदालतों ने पेटेंट उल्लंघन के चलते कुछ कनेक्टेड कारों की बिक्री तक पर अस्थायी रोक लगाने के आदेश दिए हैं.

यह भी पढ़ें: BS VII Rules For Two Wheeler: दोपहिया वाहनों पर भी लागू होंगे BS-VII के मानक, जानें कितनी होगी सख्ती?

सॉफ्टवेयर पेटेंट्स की होड़

जानकारी दें दे कि बड़ी कार कंपनियों के कुल पेटेंट आवेदनों में से करीब आधा हिस्सा अब सॉफ्टवेयर, AI और व्हीकल-कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा है. खास तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी केमिस्ट्री, फास्ट चार्जिंग तकनीक और ऑटोनॉमस ड्राइविंग के एल्गोरिदम को लेकर चीनी, यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है. वहीं BYD और टेस्ला जैसी कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में हजारों नए सॉफ्टवेयर और बैटरी पेटेंट फाइल किए हैं ताकि बाजार में अपनी बढ़त बनाए रख सकें.

सप्लायर्स बनाम नई टेक कंपनियां

आपको बता दें कि पहले कार कंपनियां अपने वेंडर्स से सीधे पार्ट्स खरीदती थीं और कानूनी जिम्मेदारी सप्लायर की होती थी. लेकिन अब सॉफ्टवेयर और सेमीकंडक्टर चिप्स के दौर में पूरा समीकरण बदल गया है.

जबकि टायर, विंडस्क्रीन वाइपर, स्मार्ट ग्लास और हेड-अप डिस्प्ले जैसे पारंपरिक हिस्सों में भी पेटेंटेड तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है. जिससे मिशेलिन, गुडइयर, बॉश और वेलियो जैसे दिग्गज सप्लायर्स भी आपसी पेटेंट मुकदमों में उलझे हुए हैं.

यह भी पढ़ें: Hyundai Creta Next Gen: Hyundai Creta का इंटीरियर होगा हाईटेक, लैपटॉप जैसी मिलेगी स्क्रीन