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हिंदी न्यूज़ऑटोBikesVinFast Electric Bike: भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक लाएगी VinFast, पेटेंट कराया डिजाइन

VinFast Electric Bike: भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक लाएगी VinFast, पेटेंट कराया डिजाइन

VinFast Electric Bike: वियतनामी ईवी कंपनी VinFast ने भारत में अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और स्पोर्टी इलेक्ट्रिक बाइक के डिजाइन पेटेंट कराए हैं, जानिए इन दोपहिया वाहनों के संभावित फीचर्स, रेंज और लॉन्च.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 08:39 PM (IST)
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VinFast Electric Bike: भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में कारों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के बाद वियतनाम की दिग्गज ईवी कंपनी VinFast अब देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में भी कदम रखने की योजना बना रही है. कंपनी ने भारत में एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए डिजाइन पेटेंट फाइल किया है.

हालांकि, पेटेंट फाइल करने का मतलब यह नहीं है कि इन वाहनों को तुरंत बाजार में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इससे यह साफ संकेत मिलता है कि VinFast भविष्य में भारतीय ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की एक बड़ी रेंज लाने पर गंभीरता से काम कर रही है. मौजूदा समय में कंपनी भारतीय बाजार में सिर्फ VF6 और VF7 जैसी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री कर रही है.

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Vento S जैसा दिखता है इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन

सामने आई पेटेंट तस्वीरों के मुताबिक, VinFast का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी हद तक Vento S जैसा नजर आता है, जिसे कंपनी ने साल 2025 के भारत मोबिलिटी एक्सपो में भी प्रदर्शित किया था. इस स्कूटर के डिजाइन में सबसे खास बात इसकी साइड-माउंटेड मोटर का सेटअप है.

आमतौर पर VinFast के ज्यादातर अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में पिछले पहिये के अंदर हब मोटर दी जाती है, लेकिन साइड-माउंटेड मोटर होने से इसके ड्राइव सिस्टम और रियर सस्पेंशन के लेआउट में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. वियतनाम में बिकने वाले Vento S मॉडल में 3.5 kWh की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी और 5.2 kW की मोटर मिलती है, जो एक बार चार्ज होने पर करीब 160 किलोमीटर तक की रेंज और 89 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड देने में सक्षम है.

स्पोर्टी अंदाज में नजर आई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल

स्कूटर के अलावा कंपनी ने जिस दूसरी गाड़ी का पेटेंट फाइल किया है, वह एक दमदार इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है. पेटेंट की तस्वीरों में इस बाइक का लुक काफी स्पोर्टी दिखाई दे रहा है. इसमें बड़ी बैटरी और मोटर के लिए चौड़ा हाउसिंग, मोटे टायर्स और स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन दी गई है.

इसका डिजाइन VinFast के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म से मेल खाता है, जिसे स्ट्रीट-नेकेड, क्रूजर और स्पोर्ट्स बाइक जैसे अलग-अलग अवतारों में तैयार किया जा सकता है. भारत में जहां कम्यूटर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का बाजार काफी बड़ा हो चुका है, वहीं हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक बाइक्स का सेगमेंट अभी शुरुआती दौर में है.

यह भी पढ़ें: Vespa Electric Scooter: Vespa का Electric अवतार देख उड़ेंगे होश, डिजाइन है जबरदस्त

भारत में लॉन्च और कीमत को लेकर स्थिति

फिलहाल VinFast की तरफ से इन दोनों इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के भारत में लॉन्च, तकनीकी फीचर्स या कीमत को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. वियतनाम में मौजूद वेंटो एस के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे केवल वहां के बाजार के हिसाब से हैं. यदि कंपनी इस स्कूटर और बाइक को भारतीय बाजार में उतारती है, तो यहां की सड़कों, मौसम और ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक इनकी बैटरी और रेंज में बदलाव किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: BS VII Rules For Two Wheeler: दोपहिया वाहनों पर भी लागू होंगे BS-VII के मानक, जानें कितनी होगी सख्ती?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 08:39 PM (IST)
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