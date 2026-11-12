VinFast Electric Bike: भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में कारों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के बाद वियतनाम की दिग्गज ईवी कंपनी VinFast अब देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में भी कदम रखने की योजना बना रही है. कंपनी ने भारत में एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए डिजाइन पेटेंट फाइल किया है.

हालांकि, पेटेंट फाइल करने का मतलब यह नहीं है कि इन वाहनों को तुरंत बाजार में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इससे यह साफ संकेत मिलता है कि VinFast भविष्य में भारतीय ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की एक बड़ी रेंज लाने पर गंभीरता से काम कर रही है. मौजूदा समय में कंपनी भारतीय बाजार में सिर्फ VF6 और VF7 जैसी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री कर रही है.

Vento S जैसा दिखता है इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन

सामने आई पेटेंट तस्वीरों के मुताबिक, VinFast का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी हद तक Vento S जैसा नजर आता है, जिसे कंपनी ने साल 2025 के भारत मोबिलिटी एक्सपो में भी प्रदर्शित किया था. इस स्कूटर के डिजाइन में सबसे खास बात इसकी साइड-माउंटेड मोटर का सेटअप है.

आमतौर पर VinFast के ज्यादातर अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में पिछले पहिये के अंदर हब मोटर दी जाती है, लेकिन साइड-माउंटेड मोटर होने से इसके ड्राइव सिस्टम और रियर सस्पेंशन के लेआउट में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. वियतनाम में बिकने वाले Vento S मॉडल में 3.5 kWh की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी और 5.2 kW की मोटर मिलती है, जो एक बार चार्ज होने पर करीब 160 किलोमीटर तक की रेंज और 89 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड देने में सक्षम है.

स्पोर्टी अंदाज में नजर आई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल

स्कूटर के अलावा कंपनी ने जिस दूसरी गाड़ी का पेटेंट फाइल किया है, वह एक दमदार इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है. पेटेंट की तस्वीरों में इस बाइक का लुक काफी स्पोर्टी दिखाई दे रहा है. इसमें बड़ी बैटरी और मोटर के लिए चौड़ा हाउसिंग, मोटे टायर्स और स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन दी गई है.

इसका डिजाइन VinFast के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म से मेल खाता है, जिसे स्ट्रीट-नेकेड, क्रूजर और स्पोर्ट्स बाइक जैसे अलग-अलग अवतारों में तैयार किया जा सकता है. भारत में जहां कम्यूटर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का बाजार काफी बड़ा हो चुका है, वहीं हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक बाइक्स का सेगमेंट अभी शुरुआती दौर में है.

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भारत में लॉन्च और कीमत को लेकर स्थिति

फिलहाल VinFast की तरफ से इन दोनों इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के भारत में लॉन्च, तकनीकी फीचर्स या कीमत को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. वियतनाम में मौजूद वेंटो एस के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे केवल वहां के बाजार के हिसाब से हैं. यदि कंपनी इस स्कूटर और बाइक को भारतीय बाजार में उतारती है, तो यहां की सड़कों, मौसम और ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक इनकी बैटरी और रेंज में बदलाव किया जा सकता है.

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