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हिंदी न्यूज़ऑटोNHAI Chhath Puja Travel Advisory: छठ पर गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, NHAI की ये बात जान लें

NHAI Chhath Puja Travel Advisory: छठ पर गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, NHAI की ये बात जान लें

NHAI Chhath Puja Travel Advisory: छठ महापर्व पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ी भीड़ को देखते हुए NHAI ने सड़क सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है. सफर से पहले जानें जरूरी नियम और हेल्पलाइन नंबर 1033.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 04:54 PM (IST)
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NHAI Chhath Puja Travel Advisory: महापर्व छठ के दौरान बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है. हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वाहन चालकों के लिए एक बेहद अहम सड़क सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है.

बता दें कि प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी संतोष कुमार आर्य ने यात्रियों से गुहार लगाई है कि वे त्योहार की खुशियों के बीच यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें.
ताकि किसी भी तरह की सड़क दुर्घटना से बचा जा सके. चलिए इस खबर में जानतें हैं कि क्या-क्या नियम लागू हुए हैं.

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इन चीजों पर है सख्ती

आपको बता दें कि NHAI ने साफ तौर पर कहा है कि हाईवे पर सफर करते समय निर्धारित स्पीड लिमिट का पालन करना बेहद जरूरी है. जबकि चालकों को बिना मतलब के ओवरटेकिंग, गलत साइड में गाड़ी चलाने और नशे की हालत में ड्राइविंग करने से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है.

वहीं इसके अलावा ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने, बाइक पर चालक व पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनने और कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाने को अनिवार्य बताया गया है.

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पैदल यात्रियों और कोहरे से रहें सावधान

जानकारी दें दे कि त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल ही सिर पर पूजन सामग्री लेकर छठ घाटों की ओर जाते हैं. NHAI ने वाहन चालकों को खास तौर पर घाटों और धार्मिक जगहों के आसपास बेहद सावधान रहने और पैदल यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा है.

वहीं सुबह के अर्घ्य के समय सड़कों पर कोहरा और कम रोशनी रहती है. इसलिए इस दौरान गाड़ी की रफ्तार धीमी रखने और हेडलाइट्स व फॉग लैंप्स का सही इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है.

हाईवे पर पार्किंग से बचाव

बता दें कि प्राधिकरण ने सलाह दी है कि लंबी यात्रा शुरू करने से पहले अपनी गाड़ी के टायर, ब्रेक, लाइट्स और इंजन की स्थिति की अच्छी तरह जांच जरूर कर लें. साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी न रोकें और सड़क किनारे असुरक्षित तरीके से पार्किंग करने से बचें. क्योंकि इससे पीछे से आने वाले तेज रफ्तार वाहनों के टकराने का खतरा बढ़ जाता है. आगे चल रहे वाहन से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाकर रखें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 04:54 PM (IST)
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