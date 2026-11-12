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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘मैं हाउस अरेस्ट हूं’, सोनम वांगचुक ने किया दावा, अभिजीत दीपके ने कर दिया बड़ा ऐलान

‘मैं हाउस अरेस्ट हूं’, सोनम वांगचुक ने किया दावा, अभिजीत दीपके ने कर दिया बड़ा ऐलान

अभिजीत दीपके ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 2029 से पहले सरकार हर किसी को नजरबंद करने, हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने के साथ-साथ उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पाबंदियां लगाने जा रही है. 

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 12 Nov 2026 11:34 PM (IST)
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पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दावा किया है कि उन्हें लद्दाख स्थित उनके घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया है और उनके घर को बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जिस पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 2029 से पहले यह सरकार हर किसी को नजरबंद करने, हाउस अरेस्ट में रखने, हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने के साथ-साथ उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पाबंदियां लगाने जा रही है. 

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनम वांगचुक के वीडियो पोस्ट को रीशेयर करते हुए बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा, ‘मैं सोनम वांगचुक के समर्थन में खड़ा हूं, जिन्होंने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान इसी तानाशाही के खिलाफ देश को जगाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी.’ 

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दर्जनों हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों ने मेरे घर को घेर रखा है- सोनम वांगचुक

वहीं, सोनम वांगचुक ने X प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए वीडियो पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया है. दर्जनों हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों ने मेरे घर को घेर रखा है, जबकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मुझे घर पर रहने की सलाह दी गई है. सिर्फ इसलिए कि मैंने कुछ असहज सवाल पूछे हैं, जैसे कि पिछले साल लेह में हुई हत्याओं को लेकर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में देरी क्यों हो रही है?’

उन्होंने कहा, ‘और सर्दियों के बीच इतनी जल्दबाजी में लोगों पर फर्जी काउंसिल चुनाव क्यों थोपा जा रहा है? पूरा लद्दाख विरोध प्रदर्शन कर रहा है. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मेरे एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की पहुंच को बेहद कम कर दिया गया है. कृपया इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें.’ 

यह भी पढ़ेंः जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंक के इकोसिस्टम के खिलाफ जंग जारी, आतंकी हैंडलर की संपत्ति कुर्क

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 12 Nov 2026 11:08 PM (IST)
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