‘मैं हाउस अरेस्ट हूं’, सोनम वांगचुक ने किया दावा, अभिजीत दीपके ने कर दिया बड़ा ऐलान

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दावा किया है कि उन्हें लद्दाख स्थित उनके घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया है और उनके घर को बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जिस पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 2029 से पहले यह सरकार हर किसी को नजरबंद करने, हाउस अरेस्ट में रखने, हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने के साथ-साथ उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पाबंदियां लगाने जा रही है.

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनम वांगचुक के वीडियो पोस्ट को रीशेयर करते हुए बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा, ‘मैं सोनम वांगचुक के समर्थन में खड़ा हूं, जिन्होंने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान इसी तानाशाही के खिलाफ देश को जगाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी.’

दर्जनों हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों ने मेरे घर को घेर रखा है- सोनम वांगचुक

Looks like this government is going to put everyone under house arrest, detain or arrest them, or restrict their social media handles before 2029. In solidarity with @Wangchuk66, who put his own life on the line to awaken the nation against this very autocracy during the Jantar Mantar protest. — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) November 12, 2026

वहीं, सोनम वांगचुक ने X प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए वीडियो पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया है. दर्जनों हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों ने मेरे घर को घेर रखा है, जबकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मुझे घर पर रहने की सलाह दी गई है. सिर्फ इसलिए कि मैंने कुछ असहज सवाल पूछे हैं, जैसे कि पिछले साल लेह में हुई हत्याओं को लेकर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में देरी क्यों हो रही है?’

उन्होंने कहा, ‘और सर्दियों के बीच इतनी जल्दबाजी में लोगों पर फर्जी काउंसिल चुनाव क्यों थोपा जा रहा है? पूरा लद्दाख विरोध प्रदर्शन कर रहा है. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मेरे एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की पहुंच को बेहद कम कर दिया गया है. कृपया इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें.’

यह भी पढ़ेंः जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंक के इकोसिस्टम के खिलाफ जंग जारी, आतंकी हैंडलर की संपत्ति कुर्क

