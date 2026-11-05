जबकि इस बाइक की सबसे बड़ी सहूलियत यह है कि इसे चार्ज करने के लिए किसी बड़े और महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती. इसे 10A पावर सॉकेट से भी आसानी से चार्ज किया जा सकता है. रेगुलर चार्जर से यह बैटरी 3.5 घंटे में 0 से 80 फीसदी चार्ज हो जाती है. जबकि फास्ट चार्जर की मदद से इसे महज 80 मिनट में चार्ज किया जा सकता है.