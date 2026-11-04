अक्सर देखा जाता है कि लोग बाहर से सीएनजी किट लगवाने पर वारंटी खत्म होने और गाड़ी के इंजन की सुरक्षा को लेकर काफी परेशान रहते हैं. लेकिन निसान के इस ऑफर में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. कंपनी इस गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्रोफिटमेंट सीएनजी किट पर ग्राहकों को पूरे 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की बेहतरीन वारंटी भी साथ में ऑफर कर रही है.