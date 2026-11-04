Free CNG Kit: दिवाली पर इस कंपनी ने खोला खजाना, कार के साथ मिलेगी फ्री CNG किट
Free CNG Kit: दिवाली पर Nissan ने खोला खजाना. Magnite और Gravite कार खरीदने पर फ्री में मिलेगी 86,000 रुपये तक की CNG किट. जानें ऑफर की पूरी जानकारी.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 04 Nov 2026 05:53 PM (IST)
Free CNG Kit: अभी हर तरफ दिवाली के चलते सभी कंपनियां गाड़ियों पर कई तरह के ऑफर दे रही हैं. जबकि इस बीच एक कंपनी ने ऐसा ऑफर दिया जो को पहले ही शायद किसी ने सुना हो. क्योंकि दिवाली के मौके पर मिल रहे ऑफर के तहत अब नई कार खरीदने वाले ग्राहकों को कंपनी की ओर से फ्री में सीएनजी किट लगाकर दी जा रही है.
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बता दें कि यह ऑफर निसान कंपनी दे रही है और यह ऑफर 16 नवंबर 2026 चलने वाला है. अगर आप इस दिवाली नई कार घर लाते हैं तो आपको सीएनजी किट लगवाने के लिए एक भी रुपया अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा. कंपनी ग्राहकों को मुफ्त में गवर्नमेंट अप्रूव्ड सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट दे रही है.
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यह फ्री सीएनजी ऑफर निसान की दो सबसे लोकप्रिय गाड़ियों मैग्नाइट एसयूवी और ग्रेवाइट एमपीवी पर दिया जा रहा है. आमतौर पर मैग्नाइट में यह किट लगवाने का खर्च लगभग 75 हजार रुपये और ग्रेवाइट में करीब 86 हजार रुपये आता है. लेकिन दिवाली ऑफर के तहत यह पूरा खर्च अब निसान कंपनी खुद उठाएगी.
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वहीं पैसों की बचत के लिहाज से देखें तो यह ऑफर ग्राहकों के लिए वाकई बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है. मैग्नाइट खरीदने वाले लोग सीधे 74,999 रुपये बचा रहे हैं. वहीं 7-सीटर कार ग्रेवाइट खरीदने वाले ग्राहकों को 85,999 रुपये की भारी-भरकम छूट मिल रही है.
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बात करें तो निसान मैग्नाइट के कीमत की तो यह 5.69 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर मिल जाती है. वहीं 7-सीटर निसान ग्रेवाइट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.73 लाख रुपये रखी गई है. इस बजट में फ्री सीएनजी किट मिलना मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत ही तगड़ा और किफायती सौदा साबित होता है.
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अक्सर देखा जाता है कि लोग बाहर से सीएनजी किट लगवाने पर वारंटी खत्म होने और गाड़ी के इंजन की सुरक्षा को लेकर काफी परेशान रहते हैं. लेकिन निसान के इस ऑफर में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. कंपनी इस गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्रोफिटमेंट सीएनजी किट पर ग्राहकों को पूरे 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की बेहतरीन वारंटी भी साथ में ऑफर कर रही है.
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जबकि कंपनी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि यह मुफ्त सीएनजी किट वाला ऑफर केवल चुनिंदा वेरिएंट्स पर ही उपलब्ध कराया जाएगा. मैग्नाइट के शुरुआती विसिया एमटी, विसिया ईजी-शिफ्ट और विसिया+ एमटी वेरिएंट्स के साथ यह ऑफर नहीं मिलेगा. इसलिए शोरूम जाने से पहले अपनी पसंद के वेरिएंट पर मिलने वाले ऑफर की पूरी जानकारी अच्छे से जुटा लें.
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आज के समय में जब पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं तब इस फ्री सीएनजी किट से कार चलाने का रोज का खर्च बहुत कम हो जाएगा. शहर में रोज ऑफिस आने-जाने वाले चालकों के लिए यह कार बेहद किफायती साबित होगी. सीएनजी पर चलने से हर महीने पेट्रोल बिल में होने वाली सीधी बचत से आपकी जेब पर बोझ कम पड़ेगा.
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अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में कम कीमत और बंपर बचत वाली नई फैमिली कार ढूंढ रहे हैं, तो निसान के शोरूम का रुख कर सकते हैं. 16 नवंबर 2026 से पहले अपने नजदीकी निसान डीलरशिप पर जाएं, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लें और इस दिवाली फ्री सीएनजी किट वाले लिमिटेड टाइम ऑफर का पूरा फायदा उठाकर अपनी मनपसंद कार घर लाएं.