लिस्ट में हीरो डेस्टिनी 125 भी शामिल है. कम बजट में दुकान के काम निपटाने के लिए एक शानदार ऑप्शन है. इसका लेगरूम काफी चौड़ा और आरामदायक है. जहां पैर फैलाने के साथ-साथ सामान रखना भी बहुत आसान होता है. हीरो का कम मेंटेनेंस और सस्ता स्पेयर पार्ट्स का खर्च दुकानदारों के हर महीने के बजट को काफी राहत पहुंचाता है.