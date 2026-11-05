Best Scooters for Shop: दुकान के लिए बेस्ट हैं ये 5 स्कूटी, किसमें सबसे ज्यादा है लेग रूम?
Best Scooters for Shop: दुकान और कमर्शियल काम के लिए 5 सबसे बेहतरीन स्कूटी की लिस्ट यहां देखें. जानिए किस स्कूटी में मिलता है सबसे बड़ा लेग रूम और लोडिंग स्पेस.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 05 Nov 2026 03:41 PM (IST)
Best Scooters for Shop: अगर आप भी दुकान के काम या रोजमर्रा के सामान ढोने के लिए एक नई स्कूटर खरीदने का मन बना रहे हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान उसके लेगरूम पर देना जरूरी है. क्योंकि एक बड़ा और चौड़ा फुटबोर्ड दुकान के भारी-भरकम सामान को आसानी से रखने में मदद करता है. इस खबर में हम आपको ऐसी ही 5 सबसे बढ़िया स्कूटर के बारे में बतायेंगे.
1/8
दुकानदारों की सबसे पहली पसंद टीवीएस जुपिटर मानी जाती है. क्योंकि इसमें आपको सेगमेंट का सबसे बेहतरीन और चौड़ा लेगरूम देखने को मिलता है. जहां बड़े-बड़े कार्टन या राशन के बोरे आसानी से फिट हो जाते हैं. इसके साथ ही इसका 110cc का दमदार इंजन और आरामदायक सीट लंबे सफर में भी चालकों को बिल्कुल नहीं थकाती है.
2/8
जबकि होंडा एक्टिवा भी दुकानदारों के बीच काफी लोकप्रिय है. हालांकि इसका लेगरूम जुपिटर से थोड़ा कम है लेकिन इस पर आसानी से दो-तीन सिलेंडर या सामान के डिब्बे रखे जा सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका बेहद भरोसेमंद इंजन और मेटल बॉडी है. जो भारी वजन सहने के बाद भी सालों-साल बिना किसी खराबी के चलती है.
3/8
वहीं सुजुकी एक्सेस 125 उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सामान ढोने के साथ-साथ थोड़ा स्पोर्टी लुक भी चाहते हैं. इसका फ्लैट और खुला फुटबोर्ड सामान रखने के लिए काफी सहूलियत देता है. 125cc का पावरफुल इंजन होने की वजह से भारी सामान लादने पर भी यह चढ़ाई पर आसानी से बिना रुके खिंचती चली जाती है.
4/8
लिस्ट में हीरो डेस्टिनी 125 भी शामिल है. कम बजट में दुकान के काम निपटाने के लिए एक शानदार ऑप्शन है. इसका लेगरूम काफी चौड़ा और आरामदायक है. जहां पैर फैलाने के साथ-साथ सामान रखना भी बहुत आसान होता है. हीरो का कम मेंटेनेंस और सस्ता स्पेयर पार्ट्स का खर्च दुकानदारों के हर महीने के बजट को काफी राहत पहुंचाता है.
5/8
जबकि यामाहा फसिनो 125 अपने हल्के वजन और शानदार लेगरूम की वजह से दुकान के छोटे-मोटे कामों के लिए बहुत काम आती है. इसका वजन बहुत कम होने के कारण इसे भारी सामान लादकर भी संभालना बेहद आसान होता है. साथ ही इसका हाइब्रिड इंजन शहर के ट्रैफिक में बहुत ही बेहतरीन माइलेज देने के लिए जाना जाता है.
6/8
अगर सबसे ज्यादा लेगरूम की तुलना करें तो टीवीएस जुपिटर इस रेस में सबसे आगे निकल जाती है. इसका समतल और लंबा फुटबोर्ड बिना पैर टकराए ज्यादा सामान रखने की आजादी देता है. इसके बाद सुजुकी एक्सेस और हीरो डेस्टिनी का नंबर आता है. जो भारी कमर्शियल इस्तेमाल और सामान ढोने के लिए काफी प्रैक्टिकल और टिकाऊ साबित होती हैं.
7/8
दुकान के लिए स्कूटी चुनते समय केवल लेगरूम ही नहीं बल्कि उसकी सस्पेंशन और हुक क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए. मजबूत फ्रंट हुक होने से भारी थैले टांगने में आसानी होती है. साथ ही टिकाऊ रियर सस्पेंशन खराब रास्तों पर भी भारी वजन लादने के बाद स्कूटी के निचले हिस्से को सड़क से टकराने से पूरी तरह बचाकर रखता है.
8/8
बता दें कि अगर आप भी अपनी दुकान या बिजनेस के लिए एक मजबूत और बड़े लेगरूम वाली स्कूटी घर लाना चाहते हैं तो इन पांचों ऑप्शन को जरूर देखें. अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर सामान रखकर इनका लेगरूम खुद चेक करें. अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही स्कूटी चुनें ताकि आपका हर दिन का काम आसान हो जाए.