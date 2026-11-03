Harley की नई बाइक देख भूल जाएंगे पुरानी X440, मिलेंगे ये फीचर्स

जबकि इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 440cc का नया और रिफाइंड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन कम आरपीएम पर भी बेहतरीन टॉर्क और पिकअप जनरेट करता है. जिससे तेज रफ्तार पकड़ना काफी आसान हो जाता है. शहर के ट्रैफिक से लेकर हाईवे के लंबे सफर तक इसकी राइडिंग क्वालिटी बेहद स्मूथ और रिलैक्स भरी होती है.