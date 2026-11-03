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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोHarley की नई बाइक देख भूल जाएंगे पुरानी X440, मिलेंगे ये फीचर्स

Harley की नई बाइक देख भूल जाएंगे पुरानी X440, मिलेंगे ये फीचर्स

EICMA 2026 में लॉन्च हुई नई Harley-Davidson Sprint 440. जानिए इस दमदार क्रूजर बाइक के फीचर्स, इंजन और X440 से इसके बड़े बदलाव.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 03 Nov 2026 06:17 PM (IST)
EICMA 2026 में लॉन्च हुई नई Harley-Davidson Sprint 440. जानिए इस दमदार क्रूजर बाइक के फीचर्स, इंजन और X440 से इसके बड़े बदलाव.

हार्ले-डेविडसन ने एक बार फिर ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी नई धांसू बाइक लॉन्च करके तहलका मचा दिया है. दरअसल यह नई मोटरसाइकिल लुक और फीचर्स के मामले में इतनी बेहतरीन है कि इसे देखते ही लोग पुरानी X440 को भूल जाएंगे. अगर आप भी एक प्रीमियम और स्पोर्टी बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इसके फीचर्स दिल जीत लेंगे.

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बता दें कि डिजाइन के मामले में कंपनी ने इस बाइक को बेहद मस्कुलर और फ्यूचरिस्टिक अपीयरेंस दिया है. इसमें लगा नया फ्यूल टैंक, शार्प बॉडी पैनल्स और अग्रेसिव राइडिंग पोस्चर इसे सड़क पर बेहद बोल्ड रोड प्रेजेंस देते हैं. पुरानी X440 की तुलना में इसका स्टांस काफी स्पोर्टी है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है.
बता दें कि डिजाइन के मामले में कंपनी ने इस बाइक को बेहद मस्कुलर और फ्यूचरिस्टिक अपीयरेंस दिया है. इसमें लगा नया फ्यूल टैंक, शार्प बॉडी पैनल्स और अग्रेसिव राइडिंग पोस्चर इसे सड़क पर बेहद बोल्ड रोड प्रेजेंस देते हैं. पुरानी X440 की तुलना में इसका स्टांस काफी स्पोर्टी है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है.
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जबकि इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 440cc का नया और रिफाइंड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन कम आरपीएम पर भी बेहतरीन टॉर्क और पिकअप जनरेट करता है. जिससे तेज रफ्तार पकड़ना काफी आसान हो जाता है. शहर के ट्रैफिक से लेकर हाईवे के लंबे सफर तक इसकी राइडिंग क्वालिटी बेहद स्मूथ और रिलैक्स भरी होती है.
जबकि इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 440cc का नया और रिफाइंड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन कम आरपीएम पर भी बेहतरीन टॉर्क और पिकअप जनरेट करता है. जिससे तेज रफ्तार पकड़ना काफी आसान हो जाता है. शहर के ट्रैफिक से लेकर हाईवे के लंबे सफर तक इसकी राइडिंग क्वालिटी बेहद स्मूथ और रिलैक्स भरी होती है.
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हार्डवेयर के लिहाज से बाइक में आगे की तरफ अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. ये सपेन्शन खराब और उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी बहुत ही आरामदायक राइडिंग अनुभव देते हैं. इसके अलावा दोनों पहियों में डुअल-चैनल एबीएस के साथ डिस्क ब्रेक मिलते हैं. जो तेज रफ्तार में भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं.
हार्डवेयर के लिहाज से बाइक में आगे की तरफ अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. ये सपेन्शन खराब और उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी बहुत ही आरामदायक राइडिंग अनुभव देते हैं. इसके अलावा दोनों पहियों में डुअल-चैनल एबीएस के साथ डिस्क ब्रेक मिलते हैं. जो तेज रफ्तार में भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं.
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टेक्नोलॉजी के मामले में भी हार्ले की यह नई बाइक काफी आगे है. इसमें एक नया और रंगीन TFT डिजिटल कंसोल दिया गया है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. इसकी मदद से राइडर अपनी स्क्रीन पर ही टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल-एसएमएस अलर्ट और गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से देख सकता है.
टेक्नोलॉजी के मामले में भी हार्ले की यह नई बाइक काफी आगे है. इसमें एक नया और रंगीन TFT डिजिटल कंसोल दिया गया है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. इसकी मदद से राइडर अपनी स्क्रीन पर ही टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल-एसएमएस अलर्ट और गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से देख सकता है.
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सुविधा और सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए इसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग सेटअप दिया गया है. इसकी नई एलईडी हेडलैंप और टेललाइट्स न केवल देखने में काफी आकर्षक लगती है. बल्कि रात के सफर के दौरान सड़क पर बहुत ही बेहतरीन विजिबिलिटी भी देती हैं. इसके अलावा इसमें राइडिंग मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे आधुनिक सुरक्षा फीचर्स भी मिलते हैं.
सुविधा और सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए इसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग सेटअप दिया गया है. इसकी नई एलईडी हेडलैंप और टेललाइट्स न केवल देखने में काफी आकर्षक लगती है. बल्कि रात के सफर के दौरान सड़क पर बहुत ही बेहतरीन विजिबिलिटी भी देती हैं. इसके अलावा इसमें राइडिंग मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे आधुनिक सुरक्षा फीचर्स भी मिलते हैं.
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इसके एग्जॉस्ट नोट यानी आवाज को भी खास तरीके से ट्यून किया गया है. स्टार्ट होते ही इसका थंपिंग साउंड हर बाइक लवर का दिल खुश कर देता है. कंपनी ने इसके वजन को बहुत ही संतुलित तरीके से मैनेज किया है. जिससे पतली गलियों और मोड़ों पर भी इसे संभालना और काटना बहुत आसान हो जाता है.
इसके एग्जॉस्ट नोट यानी आवाज को भी खास तरीके से ट्यून किया गया है. स्टार्ट होते ही इसका थंपिंग साउंड हर बाइक लवर का दिल खुश कर देता है. कंपनी ने इसके वजन को बहुत ही संतुलित तरीके से मैनेज किया है. जिससे पतली गलियों और मोड़ों पर भी इसे संभालना और काटना बहुत आसान हो जाता है.
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प्रीमियम लुक और आधुनिक फीचर्स होने के बावजूद कंपनी इसे एक काफी प्रतिस्पर्धी कीमत पर बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है. यह बाइक सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड की 350-450cc सेगमेंट वाली गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी. कम कीमत में हार्ले-डेविडसन का ब्रांड नेम और भरोसा मिलना राइडर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है.
प्रीमियम लुक और आधुनिक फीचर्स होने के बावजूद कंपनी इसे एक काफी प्रतिस्पर्धी कीमत पर बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है. यह बाइक सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड की 350-450cc सेगमेंट वाली गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी. कम कीमत में हार्ले-डेविडसन का ब्रांड नेम और भरोसा मिलना राइडर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है.
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अगर आप भी एक ऐसी बाइक का इंतजार कर रहे थे जो क्लासिक हार्ले लुक के साथ आधुनिक फीचर्स का परफेक्ट मेल हो. तो यह नया मॉडल आपकी पहली पसंद बन सकता है. जल्द ही अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर इसकी टेस्ट ड्राइव लें और इस दिवाली या नए सीजन पर एक नई और पावरफुल राइड घर लाएं.
अगर आप भी एक ऐसी बाइक का इंतजार कर रहे थे जो क्लासिक हार्ले लुक के साथ आधुनिक फीचर्स का परफेक्ट मेल हो. तो यह नया मॉडल आपकी पहली पसंद बन सकता है. जल्द ही अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर इसकी टेस्ट ड्राइव लें और इस दिवाली या नए सीजन पर एक नई और पावरफुल राइड घर लाएं.
Published at : 03 Nov 2026 06:17 PM (IST)
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