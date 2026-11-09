Car AC Safety While Parked: ठंड का मौसम शुरू होते ही कई लोग जब कार में सोते हैं तो इस दौरान वह गाड़ी में सभी शीशे बंद करके ब्लोअर चलाते हैं. सुनने में यह भले ही एक आम और आरामदायक आदत लगे लेकिन यह आपकी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है.

क्योंकि इस तरह की लापरवाही की वजह से कार के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस का खतरा बढ़ जाता है. तो चलिए इस खबर में जानते हैं कि यह खतरनाक स्थिति कैसे पैदा होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड?

आपको बता दें कि जब कार का इंजन चालू रहता है तो पेट्रोल या डीजल के जलने से निकलने वाला धुआं साइलेंसर के जरिए बाहर जाता है. इस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की एक ऐसी गैस होती है. जिसका न तो कोई रंग होता है और न ही कोई गंध या स्वाद.

जिसके चलते जब गाड़ी किसी बंद पार्किंग बेसमेंट या ऐसी जगह खड़ी होती है. जहां हवा का आना-जाना कम होता है तो यह जहरीली गैस धीरे-धीरे गाड़ी के पिछले हिस्से या नीचे के दरवाजों के सील्स के जरिए केबिन के अंदर रिसने लगती है.

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क्यों जाती है जान?

बता दें कि जब कोई व्यक्ति बंद कार के अंदर एसी ऑन करके सो जाता है तो वह अनजाने में इस गंधहीन जहरीली गैस को लगातार अंदर सांस के जरिए खींचता रहता है. कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून में मौजूद ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हीमोग्लोबिन के साथ तेजी से चिपक जाती है.

इससे शरीर के अंगों और दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाती है. मजे की बात यह है कि सोते हुए इंसान को इसका अहसास तक नहीं होता और वह गहरी नींद में ही बेहोश हो जाता है जिससे कुछ ही मिनटों में दम घुटने से उसकी मौत हो सकती है.

इन गलतियों से हमेशा बचें

आपको बता दें कि जब भी आप कार खड़ी करके सोते हैं तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए:

बंद पार्किंग में इंजन ने रखें स्टार्ट: अगर आपकी गाड़ी बेसमेंट या किसी बंद गैरेज में पार्क है तो कभी भी उसका इंजन ऑन करके अंदर न बैठें.

अगर आपकी गाड़ी बेसमेंट या किसी बंद गैरेज में पार्क है तो कभी भी उसका इंजन ऑन करके अंदर न बैठें. AC चलाकर गाड़ी में न सोएं: कभी भी सुनसान जगह या पार्किंग में कार खड़ी करके उसके अंदर लंबी नींद न लें. खासकर जब इंजन और एसी लगातार चालू हों.

कभी भी सुनसान जगह या पार्किंग में कार खड़ी करके उसके अंदर लंबी नींद न लें. खासकर जब इंजन और एसी लगातार चालू हों. एग्जॉस्ट लीक और मेंटेनेंस: अपनी कार के साइलेंसर और एग्जॉस्ट पाइप की समय-समय पर जांच करवाते रहें ताकि धुएं का रिसाव केबिन की तरफ न हो.

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