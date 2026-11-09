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हिंदी न्यूज़ऑटोCar AC Safety While Parked: पार्किंग में कार के अंदर मौत का तांडव, कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलती?

Car AC Safety While Parked: पार्किंग में कार के अंदर मौत का तांडव, कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलती?

Car AC Safety While Parked: पार्किंग में बंद कार के अंदर AC चलाकर सोना या बैठना जानलेवा हो सकता है. जानिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के खतरे और इससे बचने के जरूरी सेफ्टी उपाय.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 09 Nov 2026 08:33 PM (IST)
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Car AC Safety While Parked: ठंड का मौसम शुरू होते ही कई लोग जब कार में सोते हैं तो इस दौरान वह गाड़ी में सभी शीशे बंद करके ब्लोअर चलाते हैं. सुनने में यह भले ही एक आम और आरामदायक आदत लगे लेकिन यह आपकी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है.

क्योंकि इस तरह की लापरवाही की वजह से कार के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस का खतरा बढ़ जाता है. तो चलिए इस खबर में जानते हैं कि यह खतरनाक स्थिति कैसे पैदा होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

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क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड?

आपको बता दें कि जब कार का इंजन चालू रहता है तो पेट्रोल या डीजल के जलने से निकलने वाला धुआं साइलेंसर के जरिए बाहर जाता है. इस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की एक ऐसी गैस होती है. जिसका न तो कोई रंग होता है और न ही कोई गंध या स्वाद.

जिसके चलते जब गाड़ी किसी बंद पार्किंग बेसमेंट या ऐसी जगह खड़ी होती है. जहां हवा का आना-जाना कम होता है तो यह जहरीली गैस धीरे-धीरे गाड़ी के पिछले हिस्से या नीचे के दरवाजों के सील्स के जरिए केबिन के अंदर रिसने लगती है.

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क्यों जाती है जान?

बता दें कि जब कोई व्यक्ति बंद कार के अंदर एसी ऑन करके सो जाता है तो वह अनजाने में इस गंधहीन जहरीली गैस को लगातार अंदर सांस के जरिए खींचता रहता है. कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून में मौजूद ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हीमोग्लोबिन के साथ तेजी से चिपक जाती है.

इससे शरीर के अंगों और दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाती है. मजे की बात यह है कि सोते हुए इंसान को इसका अहसास तक नहीं होता और वह गहरी नींद में ही बेहोश हो जाता है जिससे कुछ ही मिनटों में दम घुटने से उसकी मौत हो सकती है.

इन गलतियों से हमेशा बचें

आपको बता दें कि जब भी आप कार खड़ी करके सोते हैं तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए:

  • बंद पार्किंग में इंजन ने रखें स्टार्ट: अगर आपकी गाड़ी बेसमेंट या किसी बंद गैरेज में पार्क है तो कभी भी उसका इंजन ऑन करके अंदर न बैठें.
  • AC चलाकर गाड़ी में न सोएं: कभी भी सुनसान जगह या पार्किंग में कार खड़ी करके उसके अंदर लंबी नींद न लें. खासकर जब इंजन और एसी लगातार चालू हों.  
  • एग्जॉस्ट लीक और मेंटेनेंस: अपनी कार के साइलेंसर और एग्जॉस्ट पाइप की समय-समय पर जांच करवाते रहें ताकि धुएं का रिसाव केबिन की तरफ न हो.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 08:33 PM (IST)
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