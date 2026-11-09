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हिंदी न्यूज़ऑटोSafe Driving AQI: AQI बिगड़ा तो कार में सफर कैसे करें सुरक्षित? बचाव के ये 5 तरीके जान लें

Safe Driving AQI: AQI बिगड़ा तो कार में सफर कैसे करें सुरक्षित? बचाव के ये 5 तरीके जान लें

Safe Driving AQI: सर्दियों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ने पर कार में सफर करना खतरनाक हो सकता है. जहरीले स्मॉग से बचने और इन-केबिन हवा साफ रखने के 5 आसान उपाय जानें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 09 Nov 2026 07:31 PM (IST)
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Safe Driving AQI: सर्दियों का मौसम आते ही देश के कई बड़े शहरों में हवा का लेवल जहरीला होने लगता है. जबकि इस दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का स्तर 300 से 400 पार पहुंच जाता है. जिससे सड़कों पर चारों तरफ घना और जहरीला स्मॉग छा जाता है. ऐसे में लोग सोचते हैं कि अपनी बंद कार के अंदर सफर करना पूरी तरह सेफ है.

लेकिन बाहर का दूषित धुआं और जहरीले कण कार के एसी वेंट के जरिए केबिन के अंदर घुस जाते हैं. अगर आप भी इस बिगड़े AQI के मौसम में गाड़ी से सफर कर रहे हैं. तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ये 5 आसान और कारगर उपाय तुरंत अपनाएं.

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रीसर्कुलेशन मोड रखें ऑन

बता दें कि जब भी आप किसी प्रदूषित इलाके या स्मॉग के बीच गाड़ी चला रहे हों तो अपनी कार का रीसर्कुलेशन मोड तुरंत ऑन कर दें. क्योंकि यह बटन कार के बाहर की जहरीली हवा को अंदर आने से रोकता है और केबिन में मौजूद हवा को ही बार-बार रीसर्कुलेट करता है.

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HEPA केबिन फ़िल्टर का करें इस्तेमाल

जबकि सभी कारों में बेसिक केबिन एयर फिल्टर लगे होते हैं जो केवल धूल-मिट्टी के बड़े कणों को ही रोक पाते हैं. स्मॉग के दौरान बारीक और जानलेवा PM2.5 कणों से बचने के लिए अपनी कार में आफ्टरमार्केट HEPA केबिन फ़िल्टर लगवाएं. यह एडवांस्ड फिल्टर हवा में मौजूद 99% से अधिक हानिकारक कणों और बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है.

पोर्टेबल कार एयर प्यूरीफायर लगवायें

वहीं अगर आपके शहर में AQI बहुत ज्यादा है तो एक अच्छा कार एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी साबित होता है. आजकल बाजार में मल्टी-लेयर HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर वाले पोर्टेबल प्यूरीफायर आसानी से मिल जाते हैं. ये डिवाइस कार के अंदर धुएं, दुर्गंध और जहरीली गैसों को मिनटों में साफ कर देते हैं.

इंजन रखें ऑफ

ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिक सिग्नल या भारी जाम के दौरान बाहरी प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है. सफर के दौरान अपनी कार के सभी खिड़की-शीशे पूरी तरह बंद रखें. अगर आप 1 मिनट से ज्यादा लंबे जाम या रेड लाइट पर खड़े हैं. तो कार का इंजन तुरंत बंद कर दें. आसपास खड़ी गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलने वाला जहरीला धुआं कार के छोटे-छोटे गैप्स से अंदर घुस सकता है. इसलिए लंबे स्टॉप पर इंजन बंद रखना ही समझदारी है.

 सफाई और सीट कवर्स का रखें ध्यान

बता दें कि सर्दियों के दिनों में कार के अंदर जमी धूल और नमी भी केबिन की एयर क्वालिटी को खराब करती है. हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी कार के केबिन की वैक्यूम क्लीनर से अच्छे से सफाई करें.

कार के मैट और सीटों पर गीला कपड़ा न छोड़ें क्योंकि इससे केबिन के अंदर बदबू और फंगस पनपने लगती है. साफ-सुथरा केबिन न केवल बाहर के स्मॉग से बचाएगा, बल्कि आपकी राइड को भी आरामदायक और सेहतमंद बनाए रखेगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 07:31 PM (IST)
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