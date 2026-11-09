Safe Driving AQI: सर्दियों का मौसम आते ही देश के कई बड़े शहरों में हवा का लेवल जहरीला होने लगता है. जबकि इस दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का स्तर 300 से 400 पार पहुंच जाता है. जिससे सड़कों पर चारों तरफ घना और जहरीला स्मॉग छा जाता है. ऐसे में लोग सोचते हैं कि अपनी बंद कार के अंदर सफर करना पूरी तरह सेफ है.

लेकिन बाहर का दूषित धुआं और जहरीले कण कार के एसी वेंट के जरिए केबिन के अंदर घुस जाते हैं. अगर आप भी इस बिगड़े AQI के मौसम में गाड़ी से सफर कर रहे हैं. तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ये 5 आसान और कारगर उपाय तुरंत अपनाएं.

रीसर्कुलेशन मोड रखें ऑन

बता दें कि जब भी आप किसी प्रदूषित इलाके या स्मॉग के बीच गाड़ी चला रहे हों तो अपनी कार का रीसर्कुलेशन मोड तुरंत ऑन कर दें. क्योंकि यह बटन कार के बाहर की जहरीली हवा को अंदर आने से रोकता है और केबिन में मौजूद हवा को ही बार-बार रीसर्कुलेट करता है.

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HEPA केबिन फ़िल्टर का करें इस्तेमाल

जबकि सभी कारों में बेसिक केबिन एयर फिल्टर लगे होते हैं जो केवल धूल-मिट्टी के बड़े कणों को ही रोक पाते हैं. स्मॉग के दौरान बारीक और जानलेवा PM2.5 कणों से बचने के लिए अपनी कार में आफ्टरमार्केट HEPA केबिन फ़िल्टर लगवाएं. यह एडवांस्ड फिल्टर हवा में मौजूद 99% से अधिक हानिकारक कणों और बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है.

पोर्टेबल कार एयर प्यूरीफायर लगवायें

वहीं अगर आपके शहर में AQI बहुत ज्यादा है तो एक अच्छा कार एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी साबित होता है. आजकल बाजार में मल्टी-लेयर HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर वाले पोर्टेबल प्यूरीफायर आसानी से मिल जाते हैं. ये डिवाइस कार के अंदर धुएं, दुर्गंध और जहरीली गैसों को मिनटों में साफ कर देते हैं.

इंजन रखें ऑफ

ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिक सिग्नल या भारी जाम के दौरान बाहरी प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है. सफर के दौरान अपनी कार के सभी खिड़की-शीशे पूरी तरह बंद रखें. अगर आप 1 मिनट से ज्यादा लंबे जाम या रेड लाइट पर खड़े हैं. तो कार का इंजन तुरंत बंद कर दें. आसपास खड़ी गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलने वाला जहरीला धुआं कार के छोटे-छोटे गैप्स से अंदर घुस सकता है. इसलिए लंबे स्टॉप पर इंजन बंद रखना ही समझदारी है.

सफाई और सीट कवर्स का रखें ध्यान

बता दें कि सर्दियों के दिनों में कार के अंदर जमी धूल और नमी भी केबिन की एयर क्वालिटी को खराब करती है. हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी कार के केबिन की वैक्यूम क्लीनर से अच्छे से सफाई करें.

कार के मैट और सीटों पर गीला कपड़ा न छोड़ें क्योंकि इससे केबिन के अंदर बदबू और फंगस पनपने लगती है. साफ-सुथरा केबिन न केवल बाहर के स्मॉग से बचाएगा, बल्कि आपकी राइड को भी आरामदायक और सेहतमंद बनाए रखेगा.

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