जबकि स्वराज 735 FE भी अपनी बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी के लिए देशभर में जाना जाता है. 40 एचपी कैपेसिटी का यह ट्रैक्टर कठिन से कठिन खेतों में भी इंजन पर ज्यादा लोड नहीं आने देता. कम डीजल में ज्यादा एकड़ खेत जोतने के कारण यह किसानों के लिए काफी किफायती और समझदारी भरा सौदा साबित होता है.