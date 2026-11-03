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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोBest Mileage Tractors: खेती में बचाएंगे हजारों रुपये, ये 9 Tractor देते हैं शानदार माइलेज

Best Mileage Tractors: खेती में बचाएंगे हजारों रुपये, ये 9 Tractor देते हैं शानदार माइलेज

Best Mileage Tractors: खेती में बचाएं हजारों रुपये. जानिए भारत के टॉप 9 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाले ट्रैक्टरों की लिस्ट, जो कम डीजल में देते हैं शानदार परफॉर्मेंस.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 03 Nov 2026 05:31 PM (IST)
Best Mileage Tractors: खेती में बचाएं हजारों रुपये. जानिए भारत के टॉप 9 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाले ट्रैक्टरों की लिस्ट, जो कम डीजल में देते हैं शानदार परफॉर्मेंस.

Best Mileage Tractors: हमारे देश में करोड़ों लोग खेती करते हैं और इस काम में डीजल की खपत सीधे किसान की जेब पर असर डालती है. जिसके चलते आज के समय में हर किसान एक ऐसा ट्रैक्टर चाहता है जो कम डीजल में ज्यादा से ज्यादा काम निकाल सके. भारतीय बाजार में कई ऐसे फ्यूल-एफिशिएंट ट्रैक्टर मौजूद हैं जो खेती का खर्च घटाकर हजारों रुपये की बचत कराने में मदद करते हैं.

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सबसे पहले बात करें महिंद्रा 275 DI की तो यह छोटे किसानों की पहली पसंद है. इसमें मिलने वाला 39 एचपी का दमदार इंजन बहुत ही कम डीजल खपत में जुताई और ट्राली का काम पूरा कर देता है. इसकी आसान सर्विस और टिकाऊ पार्ट्स किसान की जेब पर बहुत कम असर डालते हैं.
सबसे पहले बात करें महिंद्रा 275 DI की तो यह छोटे किसानों की पहली पसंद है. इसमें मिलने वाला 39 एचपी का दमदार इंजन बहुत ही कम डीजल खपत में जुताई और ट्राली का काम पूरा कर देता है. इसकी आसान सर्विस और टिकाऊ पार्ट्स किसान की जेब पर बहुत कम असर डालते हैं.
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जबकि स्वराज 735 FE भी अपनी बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी के लिए देशभर में जाना जाता है. 40 एचपी कैपेसिटी का यह ट्रैक्टर कठिन से कठिन खेतों में भी इंजन पर ज्यादा लोड नहीं आने देता. कम डीजल में ज्यादा एकड़ खेत जोतने के कारण यह किसानों के लिए काफी किफायती और समझदारी भरा सौदा साबित होता है.
जबकि स्वराज 735 FE भी अपनी बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी के लिए देशभर में जाना जाता है. 40 एचपी कैपेसिटी का यह ट्रैक्टर कठिन से कठिन खेतों में भी इंजन पर ज्यादा लोड नहीं आने देता. कम डीजल में ज्यादा एकड़ खेत जोतने के कारण यह किसानों के लिए काफी किफायती और समझदारी भरा सौदा साबित होता है.
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तीसरे नंबर पर मैसी फर्ग्यूसन 1035 DI को माइलेज का उस्ताद कहा जाता है. इस ट्रैक्टर की सबसे बड़ी खूबी इसका रिफाइंड इंजन और बेहतरीन टॉर्क है. चाहे रोटावेटर चलाना हो या भारी ट्राली खींचनी हो यह हर काम में डीजल की एक-एक बूंद का सही इस्तेमाल करता है और लागत काफी हद तक घटाता है.
तीसरे नंबर पर मैसी फर्ग्यूसन 1035 DI को माइलेज का उस्ताद कहा जाता है. इस ट्रैक्टर की सबसे बड़ी खूबी इसका रिफाइंड इंजन और बेहतरीन टॉर्क है. चाहे रोटावेटर चलाना हो या भारी ट्राली खींचनी हो यह हर काम में डीजल की एक-एक बूंद का सही इस्तेमाल करता है और लागत काफी हद तक घटाता है.
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वहीं पावरट्रैक यूरो 50 उन किसानों के लिए बेस्ट है जो ज्यादा एचपी में भी कम डीजल खर्च चाहते हैं. 50 एचपी कैटेगरी में आने के बावजूद इसकी डीजल बचत तकनीक कमाल की है. भारी मशीन को चलाते समय भी यह आपकी जेब पर बिल्कुल भी अतिरिक्त बोझ नहीं बनने देता है.
वहीं पावरट्रैक यूरो 50 उन किसानों के लिए बेस्ट है जो ज्यादा एचपी में भी कम डीजल खर्च चाहते हैं. 50 एचपी कैटेगरी में आने के बावजूद इसकी डीजल बचत तकनीक कमाल की है. भारी मशीन को चलाते समय भी यह आपकी जेब पर बिल्कुल भी अतिरिक्त बोझ नहीं बनने देता है.
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बता दें कि फार्मट्रैक 45 एग्जीक्यूटिव अपनी बेहतरीन पुलिंग पावर और कम ईंधन खपत की वजह से काफी पसंद किया जाता है. इसमें दिया गया एडवांस गियरबॉक्स इंजन की ताकत का पूरा इस्तेमाल करता है. खेती के सीजन में दिन-रात चलने पर भी इसका डीजल एवरेज किसानों को हमेशा खुश रखता है और बचत बढ़ाता है.
बता दें कि फार्मट्रैक 45 एग्जीक्यूटिव अपनी बेहतरीन पुलिंग पावर और कम ईंधन खपत की वजह से काफी पसंद किया जाता है. इसमें दिया गया एडवांस गियरबॉक्स इंजन की ताकत का पूरा इस्तेमाल करता है. खेती के सीजन में दिन-रात चलने पर भी इसका डीजल एवरेज किसानों को हमेशा खुश रखता है और बचत बढ़ाता है.
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जबकि सोनलिका DI 35 आधुनिक तकनीक से लैस एक ऐसा ट्रैक्टर है जो कम RPM पर भी पूरी ताकत लगाता है. इसका 39 एचपी का इंजन डीजल की बचत के मामले में काफी आगे है. लंबे समय तक बिना रुके काम करने के बावजूद इसका माइलेज हमेशा एक समान और शानदार बना रहता है.
जबकि सोनलिका DI 35 आधुनिक तकनीक से लैस एक ऐसा ट्रैक्टर है जो कम RPM पर भी पूरी ताकत लगाता है. इसका 39 एचपी का इंजन डीजल की बचत के मामले में काफी आगे है. लंबे समय तक बिना रुके काम करने के बावजूद इसका माइलेज हमेशा एक समान और शानदार बना रहता है.
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न्यू हॉलैंड 3630 टीएक्स स्पेशल आधुनिक खेती और कम लागत का एक परफेक्ट उदाहरण है. इसमें मिलने वाली पावर स्टीयरिंग और स्मूथ हाइड्रोलिक्स काम को तेज बनाते हैं. कम समय में ज्यादा काम निपटाने की वजह से यह डीजल और समय दोनों की काफी अच्छी-खासी बचत कर देता है.
न्यू हॉलैंड 3630 टीएक्स स्पेशल आधुनिक खेती और कम लागत का एक परफेक्ट उदाहरण है. इसमें मिलने वाली पावर स्टीयरिंग और स्मूथ हाइड्रोलिक्स काम को तेज बनाते हैं. कम समय में ज्यादा काम निपटाने की वजह से यह डीजल और समय दोनों की काफी अच्छी-खासी बचत कर देता है.
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वहीं कुबोटा एमयू 4501 अपनी जापानी टेक्नोलॉजी और वाइब्रेशन-फ्री इंजन के लिए जाना जाता है. इसका 45 एचपी का इंजन बहुत ही कम धुआं छोड़ता है और डीजल की खपत में बेजोड़ है. जो किसान आधुनिक खेती के साथ-साथ हर महीने हजारों रुपये बचाना चाहते हैं उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है.
वहीं कुबोटा एमयू 4501 अपनी जापानी टेक्नोलॉजी और वाइब्रेशन-फ्री इंजन के लिए जाना जाता है. इसका 45 एचपी का इंजन बहुत ही कम धुआं छोड़ता है और डीजल की खपत में बेजोड़ है. जो किसान आधुनिक खेती के साथ-साथ हर महीने हजारों रुपये बचाना चाहते हैं उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है.
Published at : 03 Nov 2026 05:31 PM (IST)
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