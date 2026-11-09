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हिंदी न्यूज़ऑटोTubeless vs Tube Tyre Puncture: टायर पंक्चर होने पर कौन है ज्यादा भरोसेमंद? जवाब चौंका देगा

Tubeless vs Tube Tyre Puncture: टायर पंक्चर होने पर कौन है ज्यादा भरोसेमंद? जवाब चौंका देगा

Tubeless vs Tube Tyre Puncture: टायर पंक्चर होने पर ट्यूबलेस और ट्यूब वाले टायर में से कौन ज्यादा भरोसेमंद होता है. जानिए सेफ्टी, पंक्चर रिपेयर और हाईवे पर कंट्रोल का पूरा गणित.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 09 Nov 2026 03:58 PM (IST)
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अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी लोग लंबे सफर पर निकलते हैं तो उनको गाड़ी पंक्चर की समस्या बेहद ज्यादा देखने को मिलती है. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी चलते समय ही अचानक पंक्चर हो जाता है. तो इस दौरान बहुत दिक्कत हो जाती है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंक्चर होने पर इन दोनों में से कौन सा टायर सबसे ज्यादा भरोसेमंद साबित होता है. जबकि इस सवाल का सीधा और वैज्ञानिक जवाब कई लोगों को चौंका सकता है. तो चलिए जानतें हैं कि इस दौरान कौन सा टायर ज्यादा भरोसेमंद होता है.

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क्या ट्यूबलेस है ज्यादा सुरक्षित?

आपको बता दें कि जब कोई कील या नुकीली चीज ट्यूब वाले टायर में चुभती है तो अंदर मौजूद ट्यूब तुरंत फट जाती है और पूरी हवा एक झटके में बाहर निकल जाती है. इससे हाई स्पीड में गाड़ी कंट्रोल खो जाती है.

वहीं इसके अलावा ट्यूबलेस टायर में हवा सीधे टायर और रिम के बीच पैक रहती है. कील चुभने पर वह खुद ही हवा का रास्ता रोक देती है. जिससे हवा बहुत धीरे-धीरे बाहर निकलती है. इस वजह से ड्राइवर को गाड़ी रोकने और किसी पंक्चर दुकान तक पहुंचा देती है.

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कौन है ज्यादा आसान?

जानकारी दें दे कि ट्यूब वाले टायर को रिपेयर कराना काफी झंझट भरा काम होता है. इसके लिए पहिये को पूरी तरह से गाड़ी से बाहर निकालना पड़ता है. फिर टायर के अंदर से ट्यूब निकालकर पैच लगाना होता है.

जबकि दूसरी तरफ ट्यूबलेस टायर में पंक्चर सही करना बेहद आसान और तेज होता है. इसके लिए व्हील को रिम से हटाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. किसी भी स्ट्रिप या पंचर किट की मदद से बाहर से ही मात्र 5 मिनट में कील वाली जगह पर स्ट्रिप डालकर पंक्चर को आसानी से ठीक किया जा सकता है.

कौन मारेगा बाजी?

बता दें कि लंबी दूरी और हाई स्पीड ड्राइविंग के दौरान टायरों में घर्षण के कारण काफी ज्यादा गर्मी पैदा होती है. ट्यूब वाले टायर में ट्यूब और आउटर रबर के बीच घर्षण होने से टायर ज्यादा गर्म होता है.

जिससे उसके फटने का रिस्क बना रहता है. जबकि ट्यूबलेस टायरों में अंदरूनी ट्यूब न होने की वजह से हीट डिस्चार्ज बहुत तेजी से होता है. यही वजह है कि तेज रफ्तार में भी ट्यूबलेस टायरों का परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी ज्यादा मजबूत रहती है.

कौन सा टायर है सबसे भरोसेमंद?

अगर सेफ्टी, सहूलियत और आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर देखें तो ट्यूबलेस टायर हर मामले में ट्यूब वाले टायरों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद साबित होता है. यह न सिर्फ आपको अचानक हवा निकलने की दुर्घटना से बचाता है.

बल्कि रास्ते में खुद पंक्चर ठीक करने की आजादी भी देता है. यही कारण है कि आज की डेट में लगभग सभी कार और टू-व्हीलर कंपनियां अपनी गाड़ियों में स्टैंडर्ड तौर पर ट्यूबलेस टायर ही दे रही हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 03:58 PM (IST)
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