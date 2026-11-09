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हिंदी न्यूज़ऑटोBMW F 450 GS Sport: BMW की नई धांसू बाइक लॉन्च, फीचर्स ऐसे कि देखते रह जाएंगे

BMW F 450 GS Sport: BMW की नई धांसू बाइक लॉन्च, फीचर्स ऐसे कि देखते रह जाएंगे

BMW F 450 GS Sport: BMW मोटोराड ने भारत में अपनी नई एडवेंचर बाइक BMW F 450 GS Sport लॉन्च कर दी है. जानिए इसके दमदार सस्पेंशन, फीचर्स और इंजन स्पेसिफिकेशन्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 09 Nov 2026 06:24 PM (IST)
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BMW F 450 GS Sport: ऑटोमोबाइल मार्केट की दिग्गज टू-व्हीलर कंपनी बीएमडब्ल्यू मोटोराड ने अपनी एक शानदार बाइक लॉन्च कर धमाका मचा दिया है. दरअसल कंपनी ने अपनी मोस्ट-अवेटेड नई एडवेंचर बाइक BMW F 450 GS Sport को आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है.

बता दें कि मिड-वेट वाली एडवेंचर मोटरसाइकिलों की बढ़ती मांग को देखते हुए BMW ने इस नई बाइक को प्रीमियम फीचर्स, स्पोर्टी ग्राफिक्स और एडवांस्ड सस्पेंशन सेटअप के साथ पेश किया है. जो ऑफ-रोडिंग और हाईवे क्रूज़िंग दोनों के शौकीनों को काफी आकर्षित करेगी. चलिए जानतें हैं कि इस बाइक्स के फीचर्स क्या है.

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एडवांस्ड सस्पेंशन सेटअप

बता दें कि नई BMW F 450 GS Sport का लुक कंपनी की बड़ी GS सीरीज की मोटरसाइकिलों से इंस्पायर है. इसमें आक्रामक फ्रंट बीक, ऊंचा विंडस्क्रीन और नया स्पोर्टी कलर स्कीम देखने को मिलता है. इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसका अपग्रैडेड सस्पेंशन सेटअप है.

जबकि बाइक के फ्रंट में फुल अडजस्टेबले USD फॉर्क्स और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. यह सस्पेंशन ऑफ-रोडिंग के दौरान उबर-खाबड़ रास्तों के झटकों को आसानी से झेल सकता है. जिससे राइडर को हर तरह के ट्रैक पर बेहतरीन बैलेंस और कंफर्ट मिलता है.

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450cc का दमदार इंजन

जानकारी दें दे कि पावर और परफॉर्मेंस के मामले में यह बाइक बेहद मजबूत है. इसमें 450cc का नया पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है. जो 48 BHP की पावर और शानदार टॉर्क जनरेट करता है.

इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ जोड़ा गया है. कंपनी ने इसमें बायो-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर का विकल्प भी दिया है. जिससे बिना क्लच दबाए तेजी से गियर शिफ्ट किए जा सकते हैं. यह दमदार पावरट्रेन बाइक को हाईवे पर तेज रफ्तार और मुश्किल पहाड़ियों पर चढ़ने की जबरदस्त क्षमता देता है.

मिलता है हाई-टेक फीचर्स

बात करें अगर तकनीक के हिसाब से तो BMW F 450 GS Sport में फीचर्स की कोई कमी नहीं है. बाइक में 6.5-इंच की बड़ी TFT कलर डिस्प्ले दी गई है. जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल को सपोर्ट करती है.

सेफ्टी और राइडिंग कंट्रोल के लिए इसमें कॉर्नरिंग एबीएस, मल्टीपल राइडिंग मोड्स और स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स दिए गए हैं. वहीं इसके अलावा पूरी बाइक में ऑल-एलईडी लाइटिंग और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है.

होगा तगड़ा मुकाबला

बता दें कि BMW मोटोराड ने इस बाइक को उन राइडर्स के लिए तैयार किया है जो 300-400 सीसी सेगमेंट से अपग्रेड होकर एक असली जर्मन एडवेंचर मोटरसाइकिल का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं.

वहीं भारतीय ऑटो बाजार में नई BMW F 450 GS Sport का मुकाबला KTM एडवेंचर 390, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 और अप्रिलिया तुआरेग जैसी बेहतरीन बाइक्स से देखने को मिलेगा. अपनी ब्रांड वैल्यू, एडवांस्ड सस्पेंशन और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के दम पर यह बाइक एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन साबित होने वाली है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 06:24 PM (IST)
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