Mahindra की SUV खरीदनी है, ये हैं सबसे सस्ते Options
महिंद्रा की सबसे सस्ती एसयूवी खरीदना चाहते हैं. जानिए XUV 3XO, Bolero, Thar और Scorpio की शुरुआती कीमत, माइलेज और शानदार फीचर्स के बारे में पूरी जानकारी.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 16 Sep 2026 01:37 PM (IST)
भारत में महिंद्रा गाड़ियों की क्रेज बहुत पहले से ही और अब कंपनी की एसयूवी गाड़ियां बेहद ही ट्रेंड में हैं. क्योंकि, महिंद्रा की गाड़ियों अपनी मजबूत ढांचा, जबर्दस्त रोड प्रेजेंस और पावरफुल परफॉर्मेंस इन्हें हर ग्राहक की पहली पसंद बना देता है. अगर आपका बजट भी थोड़ा कम है और फिर भी आप महिंद्रा की गाड़ी घर लाना चाहते हैं तो बाजार में कई बेहद किफायती विकल्प उपलब्ध हैं. चलिए जानतें हैं उनके बारें में.
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बता दें कि, महिंद्रा की सबसे सस्ती और लेटेस्ट एसयूवी की बात करें तो महिंद्रा XUV 3XO इस लिस्ट में सबसे ऊपर आती है. लगभग 7.79 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत में मिलने वाली यह सब-4 मीटर एसयूवी फीचर्स का पूरा खजाना है. इसमें मिलने वाला पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और आधुनिक सेफ्टी फीचर्स कम बजट में भी आपको प्रीमियम गाड़ी का पूरा अहसास कराते हैं.
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हालांकि, थोड़े आधुनिक लुक्स और फैमिली कम्फर्ट के साथ रग्ड अहसास चाहने वालों के लिए महिंद्रा बोलेरो नियो एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस मानी जाती है. लगभग 8.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली यह 7-सीटर एसयूवी रियर-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है. इसका पावरफुल डीजल इंजन और बेहतरीन केबिन स्पेस बड़ी फैमिली के लंबे सफर को बहुत आसान और आरामदायक बना देता है.
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लेकिन अगर आपको रफ-एंड-टफ इस्तेमाल और गांव या शहर के किसी भी रास्ते पर दौड़ने वाली गाड़ी चाहिए तो पारंपरिक महिंद्रा बोलेरो बेस्ट ऑप्शन है. इसकी कीमत करीब 8.49 लाख रुपये रखी गई है. वहीं, यह एसयूवी सालों से अपनी मजबूती और कम मेंटेनेंस के लिए मशहूर है. इसका सिंपल मैकेनिकल सेटअप और मेटल बॉडी इसे हर तरह की कठिन परिस्थितियों में बहुत ही टिकाऊ बनाती है.
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वहीं, ऑफ-रोडिंग के शौकीनों और युवाओं के दिल पर राज करने वाली महिंद्रा थार RWD वेरिएंट भी आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठती है. करीब 10.32 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में मिलने वाली यह 3-डोर लाइफस्टाइल एसयूवी सड़क पर निकलते ही हर किसी का ध्यान खींच लेती है. इसका टफ लुक और बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस इसे किसी भी रास्ते पर आसानी से निकालने में मदद करता है.
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लेकिन अगर आपको थोड़ी ज्यादा स्पेस, 5-डोर प्रैक्टिकैलिटी और ऑफ-रोड लुक का कॉम्बो चाहिए तो हाल ही में आई महिंद्रा थार रॉक्स भी एक शानदार विकल्प है. लगभग 12.52 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ आने वाली यह एसयूवी प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस फीचर्स से लैस है. यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो थार का स्वैग तो चाहते हैं लेकिन फैमिली कम्फर्ट से कोई समझौता नहीं करना चाहते.
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आज के जमाने के कम्फर्ट का बेहतरीन मिक्सचर महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के रूप में देखने को मिलता है. लगभग 13.37 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत में आने वाली यह कार अपने उस आइकॉनिक लुक के लिए जानी जाती है जिसकी मांग सालों से बनी हुई है. इसका दमदार mHawk डीजल इंजन और रोड पर दबदबा इसे आज भी ग्राहकों का फेवरिट बनाता है.
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बता दें कि, आधुनिक डिजाइन, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और लग्जरी राइड चाहने वालों के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो-N एक बेहद पावरफुल और भरोसेमंद दावेदार है. करीब 13.69 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली यह एसयूवी साइज और परफॉर्मेंस दोनों मामलों में अपने सेगमेंट पर राज करती है. इसका रिफाइंड इंजन, कमांडिंग सीटिंग और हाई-टेक फीचर्स इसे लंबे सफर का असली राजा बनाते हैं.
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जानकारी दें दे कि, महिंद्रा के पास हर तरह के बजट और जरूरत के हिसाब से एसयूवी के बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. चाहे आपको 8 लाख से कम में आधुनिक XUV 3XO चाहिए या फिर असली ऑफ-रोडिंग के लिए थार, महिंद्रा की गाड़ियां आपकी जेब का ध्यान रखते हुए पावरफुल परफॉर्मेंस देती हैं.