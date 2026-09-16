Mahindra की SUV खरीदनी है, ये हैं सबसे सस्ते Options

लेकिन अगर आपको थोड़ी ज्यादा स्पेस, 5-डोर प्रैक्टिकैलिटी और ऑफ-रोड लुक का कॉम्बो चाहिए तो हाल ही में आई महिंद्रा थार रॉक्स भी एक शानदार विकल्प है. लगभग 12.52 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ आने वाली यह एसयूवी प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस फीचर्स से लैस है. यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो थार का स्वैग तो चाहते हैं लेकिन फैमिली कम्फर्ट से कोई समझौता नहीं करना चाहते.