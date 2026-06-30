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Car AC Bad Smell: कार के AC से अचानक बदबू आने लगी है? हो सकते हैं ये कारण
Car AC Bad Smell: अगर कार का AC चालू करते ही बदबू आने लगे तो इसके पीछे फंगस, गंदा एयर फिल्टर, नमी या लीकेज जैसे कारण हो सकते हैं. समय पर जांच और सफाई जरूरी है.
गर्मी का मौसम आते ही कार के AC का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बिना AC के तेज गर्मी में सफर हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है. लेकिन अधिकतम लोगों कि शिकायत रहती है कि कार में AC चालू करते ही अचानक से बदबू आने लगती है, जिससे पूरा सफर खराब हो जाता है. ज्यादातर लोग इसे एक बड़ी खराबी समझकर परेशान हो जाते हैं, जबकि असल में इसके पीछे कुछ साधारण कारण होते हैं जिन्हें समय रहते पहचान लिया जाए तो आसानी से ठीक किया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है.
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Published at : 30 Jun 2026 06:10 AM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion