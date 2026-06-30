इसके अलावा एक और बहुत आम कारण है कार का केबिन एयर फिल्टर गंदा होना. यह फिल्टर हवा को साफ करके कार के अंदर भेजने का काम करता है, लेकिन समय के साथ इसमें धूल, मिट्टी और छोटे-छोटे कण जमा हो जाते हैं. अगर इसे लंबे समय तक न बदला जाए, तो यह हवा के सही बहाव को रोकता है और साथ ही नमी और गंदगी को भी रोक लेता है, जिससे AC से बदबू आने लगती है. गंदा फिल्टर सिर्फ बदबू ही नहीं फैलाता, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है जिन्हें एलर्जी हो या सांस की कोई समस्या हो.