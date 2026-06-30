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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCar AC Bad Smell: कार के AC से अचानक बदबू आने लगी है? हो सकते हैं ये कारण

Car AC Bad Smell: कार के AC से अचानक बदबू आने लगी है? हो सकते हैं ये कारण

Car AC Bad Smell: अगर कार का AC चालू करते ही बदबू आने लगे तो इसके पीछे फंगस, गंदा एयर फिल्टर, नमी या लीकेज जैसे कारण हो सकते हैं. समय पर जांच और सफाई जरूरी है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Jun 2026 06:10 AM (IST)
Car AC Bad Smell: अगर कार का AC चालू करते ही बदबू आने लगे तो इसके पीछे फंगस, गंदा एयर फिल्टर, नमी या लीकेज जैसे कारण हो सकते हैं. समय पर जांच और सफाई जरूरी है.

गर्मी का मौसम आते ही कार के AC का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बिना AC के तेज गर्मी में सफर हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है. लेकिन अधिकतम लोगों कि शिकायत रहती है कि कार में AC चालू करते ही अचानक से बदबू आने लगती है, जिससे पूरा सफर खराब हो जाता है. ज्यादातर लोग इसे एक बड़ी खराबी समझकर परेशान हो जाते हैं, जबकि असल में इसके पीछे कुछ साधारण कारण होते हैं जिन्हें समय रहते पहचान लिया जाए तो आसानी से ठीक किया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है.

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AC से बदबू आने का सबसे बड़ा और सबसे सामान्य कारण होता है इवैपोरेटर कोर में नमी का जमा होना. जब भी आप AC चलाते हैं, तो गर्म हवा ठंडे इवैपोरेटर से टकराती है और इस दौरान पानी की बूंदें बनती हैं, जिसे कंडेनसेशन कहा जाता है. ये पानी एक छोटी ट्यूब के जरिए बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर वो ट्यूब किसी वजह से बंद हो जाए, तो पानी अंदर ही रह जाता है. इस जमा हुई नमी में धीरे-धीरे बैक्टीरिया और फफूंदी पनपने लगते हैं, और यही गंदी बदबू की सबसे बड़ी वजह बनती है.
AC से बदबू आने का सबसे बड़ा और सबसे सामान्य कारण होता है इवैपोरेटर कोर में नमी का जमा होना. जब भी आप AC चलाते हैं, तो गर्म हवा ठंडे इवैपोरेटर से टकराती है और इस दौरान पानी की बूंदें बनती हैं, जिसे कंडेनसेशन कहा जाता है. ये पानी एक छोटी ट्यूब के जरिए बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर वो ट्यूब किसी वजह से बंद हो जाए, तो पानी अंदर ही रह जाता है. इस जमा हुई नमी में धीरे-धीरे बैक्टीरिया और फफूंदी पनपने लगते हैं, और यही गंदी बदबू की सबसे बड़ी वजह बनती है.
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इसके अलावा एक और बहुत आम कारण है कार का केबिन एयर फिल्टर गंदा होना. यह फिल्टर हवा को साफ करके कार के अंदर भेजने का काम करता है, लेकिन समय के साथ इसमें धूल, मिट्टी और छोटे-छोटे कण जमा हो जाते हैं. अगर इसे लंबे समय तक न बदला जाए, तो यह हवा के सही बहाव को रोकता है और साथ ही नमी और गंदगी को भी रोक लेता है, जिससे AC से बदबू आने लगती है. गंदा फिल्टर सिर्फ बदबू ही नहीं फैलाता, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है जिन्हें एलर्जी हो या सांस की कोई समस्या हो.
इसके अलावा एक और बहुत आम कारण है कार का केबिन एयर फिल्टर गंदा होना. यह फिल्टर हवा को साफ करके कार के अंदर भेजने का काम करता है, लेकिन समय के साथ इसमें धूल, मिट्टी और छोटे-छोटे कण जमा हो जाते हैं. अगर इसे लंबे समय तक न बदला जाए, तो यह हवा के सही बहाव को रोकता है और साथ ही नमी और गंदगी को भी रोक लेता है, जिससे AC से बदबू आने लगती है. गंदा फिल्टर सिर्फ बदबू ही नहीं फैलाता, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है जिन्हें एलर्जी हो या सांस की कोई समस्या हो.
Published at : 30 Jun 2026 06:10 AM (IST)
Tags :
Car AC Bad Smell Car AC Smell Causes Car AC Maintenance Tips

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