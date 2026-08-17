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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिर्फ 4 गेंदों में ऑलआउट हो गई टीम इंडिया, गॉल में हुआ कमाल

सिर्फ 4 गेंदों में ऑलआउट हो गई टीम इंडिया, गॉल में हुआ कमाल

India vs Sri Lanka Test: भारतीय टीम की पहली पारी 462 रनों पर सिमट गई है. पहली पारी में भारत के लिए सर्वोच्च स्कोर देवदत्त पडिक्कल ने बनाया जिन्होंने 167 रन बनाए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 17 Aug 2026 10:55 AM (IST)
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गॉल टेस्ट में भारत की पहली पारी 462 रनों पर सिमट गई है. तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाज केवल 4 गेंदों का सामना कर पाए. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में पहले 2 दिनों में 116 ओवर का ही खेल हो पाया था. दूसरे दिन से उलट तीसरे दिन का खेल बिना किसी अड़चन के शुरू हुआ. मगर भारतीय बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए.

पहले दिन 73 ओवर के खेल में भारतीय टीम ने 288 रन बना लिए थे और 8 विकेट उसके हाथ में थे. दूसरे दिन बारिश के चलते सिर्फ 43 ओवर का खेल हो पाया, जिनमें भारतीय बल्लेबाजों ने 172 रन जोड़े थे, लेकिन 7 विकेट भी गंवाए.

सिर्फ 4 गेंद में ऑलआउट हो गई टीम इंडिया

दरअसल दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 116 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन बना लिए थे. तीसरे दिन का खेल शुरू होने के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाज सिर्फ 4 गेंदों का सामना कर पाए. तीसरे दिन के पहले ओवर की चौथी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा आउट हो गए. उन्हें असिता फर्नांडो ने आउट किया. कुलदीप यादव 13 रन बनाकर नाबाद लौटे.

पहली पारी में भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की शतकीय पारी खेली, जबकि केएल राहुल और ध्रुव जुरेल ने अर्धशतक लगाया. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हो गए थे. उनके इस रनआउट पर जमकर बवाल भी हुआ.

यह भी पढ़ें: संजीव गोयनका की टीम पहली बार बनी चैंपियन, सुपर जायंट्स ने रचा इतिहास

30 रन के भीतर 4 विकेट

भारतीय टीम ने पहले दिन बहुत शानदार शुरुआत की थी. टीम इंडिया केवल 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बना चुकी थी, लेकिन दूसरे दिन बारिश के बाद जब खेल शुरू हुआ तो कंडीशंस का श्रीलंकाई गेंदबाजों ने भरपूर फायदा उठाया. एक समय भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पाकर 432 रन बना लिए थे. टीम 500 रनों के स्कोर की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की और अगले 30 रनों के भीतर बाकी चारों भारतीय बल्लेबाजों को आउट कर दिया.

इसी बीच केशरा नुवंता के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है. वो टेस्ट डेब्यू पर श्रीलंका के चौथे सबसे महंगे गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने गॉल टेस्ट की पहली पारी में 39 ओवर में 175 रन लुटाए और 3 विकेट झटके.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 17 Aug 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
India Cricket Team India VS Sri Lanka IND VS SL
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