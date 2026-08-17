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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsPressure Cooker Gasket Hack: प्रेशर कुकर की ढीली रबड़ मिनटों में होगी टाइट, करें बस यह 1 काम

Pressure Cooker Gasket Hack: प्रेशर कुकर की ढीली रबड़ मिनटों में होगी टाइट, करें बस यह 1 काम

Pressure Cooker Tips: इनमें सबसे आम समस्या कुकर के ढक्कन में लगी रबड़ यानी गैसकेट को लेकर होती है. कई बार रबड़ ढीली पड़ जाती है और ढक्कन ठीक तरह से बंद नहीं हो पाता.

Written By : सोनम |  Updated at : 17 Aug 2026 10:52 AM (IST)
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How To Fix Loose Pressure Cooker Gasket: प्रेशर कुकर आज हर किचन का जरूरी हिस्सा बन चुका है. इससे खाना जल्दी तैयार हो जाता है और गैस के साथ-साथ समय की भी बचत होती है. दाल, चावल से लेकर सब्जियां और कई तरह के दूसरे पकवान बनाने में प्रेशर कुकर काफी काम आता है. यही वजह है कि किचन में इसका इस्तेमाल लगभग रोजाना होता है. लेकिन लगातार इस्तेमाल के कारण कई बार प्रेशर कुकर में छोटी-बड़ी परेशानियां आने लगती हैं.

इनमें सबसे आम समस्या कुकर के ढक्कन में लगी रबड़ यानी गैसकेट को लेकर होती है. कई बार रबड़ ढीली पड़ जाती है और ढक्कन ठीक तरह से बंद नहीं हो पाता. ऐसे में कुकर के अंदर प्रेशर बनने में परेशानी होती है और खाना पकाने में ज्यादा समय लग सकता है. कई बार कुकर से भाप भी बाहर निकलने लगती है. अगर आपके प्रेशर कुकर के साथ भी ऐसी समस्या बार-बार हो रही है, तो हर बार नई रबड़ खरीदने से पहले यह आसान हैक आजमा सकते हैं.

हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रेशर कुकर की ढीली रबड़ को ठीक करने का एक आसान तरीका वायरल हुआ. इसे डिजिटल क्रिएटर दीप्ति कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था. वीडियो में उन्होंने बताया कि अगर प्रेशर कुकर की रबड़ ढीली हो गई है और ढक्कन पर ठीक से फिट नहीं हो रही है, तो इसे कुछ आसान स्टेप्स की मदद से दोबारा फिट किया जा सकता है.

 

 
 
 
 
 
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कैसे करें यह हैक?

इसके लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर का ढक्कन उतार लें. इसके बाद ढक्कन के अंदर लगी रबड़ को सावधानी से निकालें. अब एक कटोरी में पानी लें और रबड़ को उसमें कुछ देर डुबोएं. इसके बाद एक प्लेट में थोड़ा सा गेहूं का आटा यानी आटा लें. पानी से निकालने के बाद रबड़ को आटे में हल्के से लगाएं.


Pressure Cooker Gasket Hack: प्रेशर कुकर की ढीली रबड़ मिनटों में होगी टाइट, करें बस यह 1 काम

इसके बाद रबड़ को दोबारा प्रेशर कुकर के ढक्कन में सही तरीके से फिट कर दें. दावा है कि ऐसा करने के बाद ढीली रबड़ ढक्कन पर बेहतर तरीके से फिट हो जाती है और कुकर का ढक्कन पहले की तुलना में ठीक से बंद होने लगता है. इस आसान तरीके की खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं पड़ती. घर में मौजूद पानी और आटे की मदद से ही इसे आजमाया जा सकता है.

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Pressure Cooker Gasket Hack: प्रेशर कुकर की ढीली रबड़ मिनटों में होगी टाइट, करें बस यह 1 काम

सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आया हैक

इस हैक का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने बताया कि वह बिना पानी के भी आटे का इस्तेमाल करके ऐसा कर चुके हैं और उन्हें भी इसका फायदा मिला. वहीं, एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि प्रेशर कुकर की रबड़ को लेकर लगभग हर किसी को कभी न कभी इस परेशानी का सामना करना पड़ता है और यह तरीका काफी काम का है. एक दूसरे यूजर ने रबड़ को करीब 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखने का सुझाव भी दिया.

हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि प्रेशर कुकर में इस्तेमाल होने वाली रबड़ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा वाला हिस्सा है. अगर रबड़ बहुत ज्यादा पुरानी, फटी हुई, सख्त या खराब हो चुकी है, तो सिर्फ किसी हैक के भरोसे उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसी स्थिति में नई और सही साइज की गैसकेट लगाना ज्यादा सुरक्षित विकल्प है. कुकर का इस्तेमाल करने से पहले यह भी देख लें कि रबड़ अपनी जगह पर सही तरीके से लगी है और ढक्कन ठीक से लॉक हो रहा है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 10:52 AM (IST)
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Pressure Cooker Gasket Hack Pressure Cooker Rubber Gasket Pressure Cooker Lid Leak
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