Mahindra Thar ने 4 लाख का आंकड़ा किया पार, जानें गाड़ी की खासियत

महिंद्रा थार भारत में सिर्फ एक SUV नहीं, बल्कि एक अलग पहचान बन चुकी है. अपनी दमदार ऑफ-रोड कैपेसिटी और रफ-टफ डिजाइन के चलते यह लंबे समय से ग्राहकों के बीच पॉपुलर है. अब Thar और Thar Roxx की कुल सेल 4 लाख यूनिट के पार पहुंच गई है, जो इस SUV की पॉपुलेरिटी को दिखाता है. खास बात यह है कि 5-डोर Thar Roxx ने कम समय में ही सेल में मजबूत पकड़ बना ली है.

महिंद्रा ने अब तक 4,07,394 से ज्यादा थार बेच दी हैं. इसमें 3-डोर Thar की 2,67,731 यूनिट और 5-डोर Thar Roxx की 1,39,663 यूनिट शामिल हैं. यानी कुल Thar बिक्री में Roxx की हिस्सेदारी करीब 34 फीसदी हो चुकी है.

Mahindra Thar की बिक्री

Thar Roxx की सेल की रफ्तार भी काफी तेज रही है. इसे 1 लाख ज्यादा यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार करने में सिर्फ करीब 10 महीने लगे. सितंबर 2025 के आसपास Thar ने 3 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार किया था और इसके बाद बिक्री तेजी से बढ़ी.

3-डोर Thar जहां मुख्य रूप से ऑफ-रोिडिंग और दमदार SUV पसंद करने वाले ग्राहकों को आकर्षित करती है, वहीं Thar Roxx ने इसे फैमिली के इस्तेमाल के लिए ज्यादा व्यावहारिक बना दिया.

5 डोर होने से पीछे की सीटों पर बैठना आसान हो गया है और केबिन में रोजाना के इस्तेमाल के लिए ज्यादा जगह भी मिलती है. यही वजह है कि Roxx ने उन ग्राहकों को भी आकर्षित किया, जिन्हें पहले 3-डोर Thar कम प्रैक्टिकल लगती थी.

Thar Roxx की पॉपुलेरिटी का अंदाजा इसकी बुकिंग से भी लगाया जा सकता है. अक्टूबर 2024 में बुकिंग शुरू होने के सिर्फ 60 मिनट के अंदर 1,76,218 बुकिंग मिली थीं. हालांकि बुकिंग और वास्तविक डिलीवरी के आंकड़ों में अंतर हो सकता है, लेकिन इससे ग्राहकों की शुरुआती दिलचस्पी का अंदाजा जरूर लगा था.

कितनी है 3-डोर Thar की कीमत?

3-डोर Thar की कीमत करीब 10.32 लाख रुपये से 18 लाख रुपये के बीच है. वहीं, Thar Roxx की कीमत करीब 12.52 लाख रुपये से 23.52 लाख रुपये के बीच बताई गई है. कीमतें वेरिएंट और दूसरे बदलावों के हिसाब से अलग हो सकती हैं.

अगर किसी ग्राहक को छोटी, मजबूत और ज्यादा ऑफ-रोडिंग फोकस वाली SUV चाहिए तो 3-डोर Thar बेहतर ऑप्शन हो सकती है. वहीं फैमिली के साथ सफर करने वालों के लिए Thar Roxx ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें ज्यादा स्पेस और 5-डोर लेआउट मिलता है. दोनों मॉडल में पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन मौजूद हैं और 4-व्हील ड्राइव की कैपेसिटी भी बरकरार रखी गई है.





जनवरी से जुलाई 2026 के बीच Mahindra ने 42,473 Thar और Thar Roxx बेचीं. इस दौरान कंपनी की कुल SUV बिक्री में Thar की हिस्सेदारी करीब 18 फीसदी रही. Scorpio के बाद Thar अब Mahindra की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बन गई है.

Thar ने Mahindra को ऑफ-रोड SUV के तौर पर मजबूत पहचान दिलाई, जबकि Thar Roxx ने इसी नाम को फैमिली SUV के रूप में और बड़ा बना दिया. 4 लाख से ज्यादा यूनिट की बिक्री इस बात का संकेत है कि Thar की पॉपुलेरिटी अभी भी मजबूत बनी हुई है.

गाड़ी की टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स

Mahindra Thar में टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट दोनों पर ध्यान दिया गया है. इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है. SUV में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसी सुविधाएं दी गई हैं. इंटीरियर में प्रीमियम लेदर सीट्स और सॉफ्ट-टच मैटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे केबिन और शानदार हो गया है.

सेफ्टी फीचर्स में भी नई थार को अपग्रेड किया गया है. इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विथ EBD, हिल होल्ड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें रिवर्स कैमरा और पार्किंग सेंसर्स भी शामिल किए गए हैं, जिससे सिटी ड्राइविंग और पार्किंग और आसान हो जाती है.

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