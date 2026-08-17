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UGC NET री-एग्जाम पर पूरी जानकारी, जानें परीक्षा जुड़े हर सवाल का जवाब 

UGC NET Re-Exam: एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 के तीन विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षा दोबारा करने का फैसला लिया. इन प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग और अनुवाद संबंधित गलतियां मिली.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 17 Aug 2026 11:29 AM (IST)
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UGC NET Re Exam F&Q: यूजीसी नेट जून 2026 की आंसर की जारी होने के बाद इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर में गड़बड़ियां सामने आई. इसके बाद अब एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 के तीनों विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षा दोबारा करने का फैसला लिया है. इन विषयों के प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग और अनुवाद संबंधित गलतियां मिलने के बाद जांच के लिए समिति बनाई गई थी. समिति की रिपोर्ट के आधार पर एनटीए ने तीनों विषयों की परीक्षा दोबारा करने का निर्णय लिया.

एनटीए की ओर से री-एग्जाम सितंबर में होगा और प्रभावित उम्मीदवार से इसके लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी. ऐसे में उम्मीदवारों के मन में एग्जाम की तारीख, फीस, एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और रिजल्ट को लेकर कई सवाल हैं, तो चलिए आज हम आपको यूजीसी नेट एग्जाम से जुड़े हर सवाल का जवाब बताते हैं.

कब होगी UGC NET की दोबारा परीक्षा?

यूजीसी नेट के तीनों विषयों की दोबारा परीक्षा 9 और 10 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. इंग्लिश की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी. वहीं कॉमर्स का पेपर 9 सितंबर को दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होगा. सोशियोलॉजी की परीक्षा अगले दिन 10 सितंबर को पहली शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी. 

किन उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देनी होगी?

एनटीए की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, री-एग्जाम सिर्फ इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के उम्मीदवारों के लिए होगा. इन तीनों विषयों के प्रश्न पत्र में कई तरह की खामियां पाए जाने के बाद एनटीए ने परीक्षा दोबारा करने का फैसला लिया. 

आखिर परीक्षा दोबारा कराने की जरूरत क्यों पड़ी?

एनटीए को इन तीनों विषयों के प्रश्न पत्र को लेकर कई शिकायत मिली थी. इसके बाद एजेंसी ने एक समिति गठित कर शिकायतों की जांच कराई. समिति ने पाया कि प्रश्नपत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग और अनुवाद संबंधी गलतियां थी. इसके अलावा प्रमुख विद्वानों के नाम की गलत स्पेलिंग, किताबों के अस्पष्ट नाम, सवालों की भाषा में गलतियां, व्याकरण, लिंग-वचन और विराम चिह्न से जुड़ी गलतियां सामने आईं. समिति ने यह भी पाया कि पहले पूछे जा चुके कई सवाल दोबारा पूछे गए थे. ऐसे में समिति ने निष्पक्ष और त्रुटि रहित परीक्षा के लिए इन तीनों विषयों की परीक्षा दोबारा करने की सिफारिश की. वहीं परीक्षा को लेकर एनटीए ने कहा कि प्रश्नपत्रों की कमियों को केवल कुछ सवाल हटाकर ठीक करना संभव नहीं था, इसलिए दोबारा परीक्षा करने का फैसला लिया गया.

क्या उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा के लिए फीस देनी होगी?

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी तीनों विषयों की दोबारा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से कोई फीस नहीं ली जाएगी. इन तीनों विषयों के प्रभावित उम्मीदवार बिना किसी अतिरिक्त फीस के परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. 

क्या री-एग्जाम के लिए नया फॉर्म भरना होगा?

यूजीसी नेट री-एग्जाम के लिए कोई नया आवेदन फॉर्म नहीं भरना होगा. यह दोबारा परीक्षाओं केवल उन्होंने पुराने रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है, जिन्होंने पहले से इसके लिए आवेदन किया था. 

एडमिट कार्ड कब मिलेगा?

यूजीसी नेट के तीनों विषयों के एग्जाम को लेकर एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख अभी एनटीए ने घोषित नहीं की है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. 

क्या पुराना एडमिट कार्ड चलेगा?

एनटीए के अनुसार एग्जाम के लिए परीक्षा शहर, केंद्र और एडमिट कार्ड की जानकारी बाद में दी जाएगी. इसके अनुसार री-एग्जाम के लिए पूराना एडमिट कार्ड  नहीं चलेगा. कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि वह यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहे. क्योंकि वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कैंडिडेट्स को इसमें परीक्षा की तारीख, समय और केंद्र की जानकारी जान सकेंगे. 

इस बार एग्जाम सेंटर कैसे तय होगा?

यूजीसी नेट परीक्षा केंद्र और शहर की जानकारी एनटीए की ओर से कैंडिडेट्स के फॉर्म में भरी गई पसंद, उपलब्धता और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर दी जाती है. वहीं री-एग्जाम को लेकर सेंटर कैसे तय होगा, इसकी अभी तक एनटीए ने कोई जानकारी नहीं दी है. 

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क्या पुराना परीक्षा केंद्र ही मिलेगा?

पुराने परीक्षा केंद्र मिलने को लेकर भी एनटीए की तरफ से अभी तक साफ-साफ जानकारी नहीं दी गई है. एनटीए ने केवल इतना बताया है कि टेस्ट सिटी और एग्जाम सेंटर से जुड़ी आगे की जानकारी अलग से जारी की जाएगी. 

क्या बाकी विषयों का रिजल्ट प्रभावित होगा?

नहीं बाकी 84 विषयों की परीक्षा प्रक्रिया जारी रहेगी और उनका रिजल्ट तय कार्यक्रम के अनुसार घोषित किया जाएगा. एनटीए ने कहा है कि इन तीन विषयों की दोबारा परीक्षा के कारण 84 दूसरे विषयों के रिजल्ट में देरी नहीं होगी. इन विषयों के लिए जेआरएफ सीटों का आवंटन और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा पीएचडी के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी प्रभावित नहीं होगी. 

क्या परीक्षा की शिफ्ट भी बदलेगी 

एनटीए के अनुसार री-एग्जाम को लेकर अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को शिफ्ट 1 में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी. वहीं कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को शिफ्ट 2 में दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक होगी. इसके अलावा सोशियोलॉजी की परीक्षा 10 सितंबर को शिफ्ट 1 में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 17 Aug 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
NTA UGC NET 2026 UGC NET June 2026 UGC NET Re Exam
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