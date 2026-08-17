फुल चार्ज पर 530 KM रेंज, कितनी खास होगी Hector Tomahawk?

MG Motor अपनी नई SUV Hector Tomahawk को भारतीय बाजार में पेश करने की तैयारी कर रही है. कंपनी की इस नई SUV की टीवी कमर्शियल (TVC) शूटिंग भी शुरू हो चुकी है और इसको 26 अगस्त को पेश किया जाएगा. Hector Tomahawk MG के लिए काफी अहम मॉडल माना जा रहा है, क्योंकि यह कंपनी की नई MG Adapt आर्किटेक्चर पर बेस्ड पहली कार होगी. इसी आर्किटेक्चर का इस्तेमाल आगे कंपनी की हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों में भी किया जाएगा.

MG Hector Tomahawk को शुरुआत में पूरी तरह इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ लॉन्च किया जाएगा. इसके बाद कंपनी इसमें प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) पावरट्रेन भी जोड़ सकती है. खास बात यह है कि इस सेगमेंट में प्लग-इन हाइब्रिड ऑप्शन अभी काफी कम हैं, इसलिए यह पावरट्रेन Hector Tomahawk को दूसरी गाड़ियों से अलग पहचान दे सकता है.

कैसा होगा गाड़ी का डिजाइन?

नई Hector Tomahawk का डिजाइन काफी अलग और दमदार नजर आता है. इसकी रोड प्रेजेंस मौजूदा Hector से भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है. SUV में ऊंचा स्टांस, चौड़ा फ्रंट और हेडलैंप से जुड़ी हुई ब्लैक ग्रिल दी गई है. इलेक्ट्रिक मॉडल होने की वजह से फ्रंट ग्रिल के निचले हिस्से को काफी हद तक बंद रखा गया है.

फ्रंट और बॉडी पर ब्लैक ट्रिम का इस्तेमाल SUV को ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देता है. साइड प्रोफाइल लंबी और बड़ी दिखाई देती है. इसमें पारंपरिक डोर हैंडल दिए गए हैं, यानी यहां फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल नहीं मिलेंगे. इसके अलावा ब्लैक व्हील आर्च और काफी मात्रा में क्रोम एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं.





डायमेंशन की बात करें तो MG Hector Tomahawk की लंबाई करीब 4,745mm, चौड़ाई 1,850mm और व्हीलबेस करीब 2,810mm बताया जा रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि यह एक बड़ी SUV होगी और सड़क पर इसका आकार काफी प्रभावशाली नजर आ सकता है. हालांकि Hector Tomahawk को बड़ी SUV के तौर पर पेश किया जाएगा.

इसमें 5-सीटर केबिन मिलेगा. कंपनी इसे खास तौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर ला सकती है जो बड़ी और प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं, लेकिन उन्हें 7-सीटर लेआउट की जरूरत नहीं है.

कंपनी ने इस गाड़ी में बेज कलर की सीट अपहोल्स्ट्री का यूज किया है. हालांकि डैशबोर्ड का पूरा लेआउट अभी सामने नहीं आया है. उम्मीद है कि कंपनी इसमें सॉफ्ट-टच मटीरियल्स और एक क्लीन और मॉडर्न डिजाइन देगी.

गाड़ी का बैटरी पैक और रेंज

MG Hector Tomahawk EV में 69.2kWh का LFP बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है. कंपनी इसमें करीब 201bhp की कैपेसिटी वाली सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दे सकती है. दावा किया जा रहा है कि यह SUV एक बार फुल चार्ज होने पर 530km तक की रेंज दे सकती है.

अगर इस्तेमाल में भी इसकी रेंज अच्छी रहती है, तो यह लंबी दूरी के सफर के लिए भी एक आकर्षक विकल्प बन सकती है. बड़ी बैटरी और दमदार इलेक्ट्रिक मोटर के साथ SUV में बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद भी की जा रही है.





MG Hector Tomahawk को भारतीय बाजार में प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर उतारा जाएगा और इसका मुकाबला Mahindra XEV 9S जैसी इलेक्ट्रिक SUV से होने की उम्मीद है. हालांकि Tomahawk की खासियत इसका 5-सीटर लेआउट और आगे चलकर मिलने वाला प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन हो सकता है.

फिलहाल कंपनी ने SUV की कीमत, चार्जिंग क्षमता, फीचर्स और आधिकारिक रेंज से जुड़ी पूरी जानकारी सामने नहीं रखी है. इन सभी जानकारियों का खुलासा 26 अगस्त के अनावरण के आसपास होने की उम्मीद है.

MG के लिए Hector Tomahawk इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह नई Adapt आर्किटेक्चर पर बेस्ड कंपनी की पहली SUV होगी और आगे आने वाले कई इलेक्ट्रिफाइड मॉडल इसी तकनीक पर तैयार किए जा सकते हैं.

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