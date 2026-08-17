Mahindra BE 6 Price: 11.45 लाख की Mahindra BE 6 खरीदने का असली खर्च, समझें BaaS मॉडल का गणित
Mahindra BE 6 Price: Mahindra BE 6 SPORTEQ की शुरुआती कीमत 11.45 लाख रुपये है, लेकिन BaaS मॉडल में बैटरी का किराया अलग देना होगा, जिससे कुल खर्च बढ़ेगा.
Mahindra BE 6 Price: महिंद्रा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी BE 6 SPORTEQ लॉन्च कर दी है और इसकी शुरुआती कीमत सुनकर हर कोई हैरान है, सिर्फ 11.45 लाख रुपये. लेकिन यह कीमत पूरी गाड़ी की नहीं है, बल्कि एक खास तरीके से तय की गई है, जिसे Battery as a Service यानी BaaS कहा जाता है. इसमें गाड़ी तो आपकी होती है, पर बैटरी अलग से किराए पर ली जाती है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि असल में गाड़ी चलाने का कुल खर्च कितना बैठेगा. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
कितनी है गाड़ी की कीमत और क्या है BaaS मॉडल?
BaaS मॉडल के तहत महिंद्रा BE 6 SPORTEQ की एंट्री लेवल यानी सबसे सस्ती वैरिएंट "ONE" की कीमत 11.45 लाख रुपये रखी गई है. इस कीमत में गाड़ी में बैटरी नहीं लगी होती, बल्कि उसे किराए पर लिया जाता है और इस्तेमाल के हिसाब से हर किलोमीटर पर 3.75 रुपये चुकाने होते हैं. अगर आप बैटरी के साथ पूरी गाड़ी एक साथ खरीदना चाहते हैं, तो उसी "ONE" वैरिएंट की कीमत 19.45 लाख रुपये है, जिसमें 59 kWh की बैटरी लगी होती है. यानी सिर्फ शुरुआती कीमत देखकर फैसला लेना सही नहीं है, बल्कि यह भी समझना जरूरी है कि बैटरी का खर्च बाद में अलग से जुड़ेगा.
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रोजाना चलाने पर कितना पड़ेगा खर्च?
महिंद्रा ने BaaS की कीमत तय करते समय यह मान लिया है कि हर ग्राहक रोजाना करीब 60 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा और बैटरी का लोन 8 साल की अवधि के लिए रहेगा. अगर आप रोज 60 किलोमीटर चलाते हैं और 3.75 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से गणना करें, तो एक महीने में बैटरी किराए का खर्च करीब 6,750 रुपये तक बैठ सकता है. यानी अगर आप ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, तो हर महीने का यह खर्च भी बढ़ता जाएगा.
अगर आपका बजट कम है और आप शुरुआत में कम पैसे लगाकर इलेक्ट्रिक गाड़ी का अनुभव लेना चाहते हैं, तो BaaS मॉडल में 11.45 लाख रुपये की एंट्री कीमत आकर्षक लग सकती है. लेकिन अगर आप लंबे समय तक गाड़ी रखने और रोजाना ज्यादा चलाने की योजना बना रहे हैं, तो शुरुआत में ही बैटरी सहित 19.45 लाख रुपये की पूरी गाड़ी खरीदना बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि इससे हर महीने अलग से किराया नहीं देना पड़ेगा. गाड़ी की डिलीवरी 26 अगस्त से शुरू होने वाली है.
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