छात्र आंदोलन: राहुल की सोरेन को चिट्ठी, कहा- 'व्यक्तिगत तौर पर...'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने सुझाव दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलें ताकि उनकी चिंताओं को हल करने के लिए झारखंड सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत किया जा सके.

झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम, कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी की सरकार है. ऐसे में राहुल गांधी की चिट्ठी ने सोरेन की मुश्किलें बढ़ा दी है. राज्य की भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकररांची में 24 दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है. देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल कर रहे हैं.

भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर रांची में 24 दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है. देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल कर रहे हैं. इस बीच प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधि को राज्य सरकार ने आज भी बातचीत के लिए बुलाया है.

राहुल गांधी ने क्या कहा?

राहुल गांधी ने चिठ्ठी में कहा कि संविधान में मिला शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र के स्तंभों में से एक है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों से पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना पूरा समर्थन दिया है. देश भर में छात्रों की गूँज कार्यक्रम के तहत सभा कर रहे हैं. छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं.

'छात्रों की मांगें जायज'

राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड के छात्र राज्य की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगें जायज हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से छात्रों के साथ संवाद के लिए समिति गठित किए जाने की सराहना भी की. उन्होंने कहा कि छात्रों की कई मांगों पर सहमति भी बनी है. लेकिन आंदोलन अभी जारी है और कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं.

RSS-BJP पर राहुल का बड़ा आरोप

राहुल गांधी ने पत्र में शिक्षा व्यवस्था को लेकर RSS और BJP पर भी निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था पर RSS और BJP का कब्जा हो गया है और इसे छात्रों के शोषण और दमन के औजार में बदल दिया गया है.

'खुद छात्रों के प्रतिनिधियों से मिलें हेमंत'

राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की कि वह स्वयं प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करें. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत पहल से सरकार की ओर से छात्रों की शेष चिंताओं के समाधान की प्रतिबद्धता मजबूत होगी.

राहुल गांधी ने कहा कि युवा भारत का भविष्य हैं और इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा होना और उन्हें समर्थन देना सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने मुख्यमंत्री से छात्रों की बात सुनने और इस मामले के समाधान के लिए उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है.