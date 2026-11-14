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हिंदी न्यूज़शिक्षाIIIT Faculty Recruitment: IIIT में भर्ती नियम बदला, अब कभी भी कर सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन 

IIIT Faculty Recruitment: IIIT में भर्ती नियम बदला, अब कभी भी कर सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन 

IIIT ने टीचर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का ऐलान किया है. अब कैंडिडेट इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए पूरे साल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 14 Nov 2026 02:28 PM (IST)
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IIIT Faculty Recruitment: भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान  (IIIT) ने टीचर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का ऐलान किया है. अब कैंडिडेट इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए पूरे साल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने रोलिंग एडवर्टाइजमेंट सिस्टम लागू किया है. ऐसे में पहले राउंड में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के पदों के लिए एप्लीकेशन मांगे गए हैं. वही उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज को भी 17 नए असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गए हैं. 

पहले चरण में होगी इन पदों पर भर्ती 

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भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के टीचर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के साथ ही पहले चरण में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन मांगे गए हैं. 

क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस? 

IIIT की इस नई व्यवस्था के तहत इंस्टीट्यूट समय-समय पर एप्लीकेशन कट ऑफ डेट की घोषणा करेगा. इस तारीख तक मिले सभी एप्लीकेशन को सिलेक्शन प्रोसेस में एक साथ देखा जाएगा. उस समय आर्गेनाइजेशन में मौजूद वैकेंसी के अलावा नई और बैकलॉग वैकेंसी पर भी विचार किया जाएगा. वहीं इस व्यवस्था की खास बात यह है कि कट ऑफ डेट के बाद अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को अगले सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. कैंडिडेट के एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रिसर्च वर्क को संबंधित रिक्रूटमेंट स्टेज की कट ऑफ डेट के आधार पर इवेलुएट किया जाएगा. 

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पीएचडी होल्डर्स से मांगे आवेदन 

IIIT  इंस्टीट्यूट ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए पीएचडी डिग्री होल्डर से एप्लीकेशन मांगे है. इस भर्ती में उन कैंडिडेट्स को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, जिनका रिसर्च वर्क बेहतर हो और जो पढ़ने के साथ-साथ इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट में भी योगदान दे सके. वहीं इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रो. मुकुल एस सुथावने के अनुसार एप्लीकेशन रोलिंग एडवर्टाइजमेंट के तहत मांगे गए हैं. इस सिस्टम में पदों की संख्या पहले से तय नहीं है. 

मेडिकल कॉलेज को भी मिले असिस्टेंट प्रोफेसर 

हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज को 17 नए असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गए हैं. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का रिजल्ट गुरुवार को घोषित कर दिया है. एनाटॉमी में 18 पदों पर चयन के लिए 26 और 28 अक्टूबर को इंटरव्यू हुए थे. इसमें 15 उम्मीदवारों के नाम पर संस्तुति की गई थी, वहीं इसके अलावा तीन पदों को पुनर्विज्ञापित करने पर भी चर्चा की गई.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 14 Nov 2026 02:28 PM (IST)
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