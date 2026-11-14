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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगAI Pandit Viral Video: AI वाले पंडित जी ने कराई पूजा, पढ़े मंत्र कराया आचमन; देखें वीडियो

AI Pandit Viral Video: AI वाले पंडित जी ने कराई पूजा, पढ़े मंत्र कराया आचमन; देखें वीडियो

घर के मंदिर में पूजा कर रहे एक शख्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. खास बात यह है कि पूजा कराने के लिए उसने किसी पंडित को नहीं बुलाया, बल्कि फोन की मदद ली.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Nov 2026 01:17 PM (IST)
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Viral Video: आजकल AI का इस्तेमाल पढ़ाई, ऑफिस के काम और रोजमर्रा की कई जरूरतों के लिए किया जा रहा है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल पूजा-पाठ में भी देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपने घर के मंदिर में पूजा करता दिखाई दे रहा है. इस दौरान वह किसी पंडित के बजाय मोबाइल फोन से मंत्र सुनकर पूजा की विधि पूरी कर रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इस पर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.

फोन से सुनता रहा मंत्र, फिर उसी तरह करता गया पूजा

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पीले रंग के कपड़े पहनकर घर के मंदिर के सामने बैठा है. मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया गया है. सामने पूजा की थाली, फल और दूसरी पूजा सामग्री रखी हुई है. शख्स अपने फोन की मदद से पूजा कर रहा है. फोन से मंत्र और पूजा से जुड़ी बातें सुनाई दे रही हैं और वह उन्हें सुनकर आगे की विधि करता जाता है. वीडियो में वह आचमन जैसी पूजा की प्रक्रिया भी करता नजर आता है. यानी जहां आमतौर पर पूजा कराने के लिए पंडित की मदद ली जाती है, वहीं इस शख्स ने AI की मदद से पूजा करने का तरीका अपनाया.

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AI से पूजा कराने पर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा शुरू हो गई है. कुछ लोगों को यह तरीका काफी नया और दिलचस्प लगा. उनका कहना है कि जब AI से पढ़ाई से लेकर कई दूसरे काम किए जा सकते हैं तो पूजा की विधि समझने के लिए भी इसकी मदद ली जा सकती है. वहीं कुछ यूजर्स ने इस पर सवाल उठाए. एक यूजर ने पूछा कि क्या अब पूजा कराने के लिए पंडित जी की जरूरत नहीं रहेगी? कुछ लोगों का कहना है कि पूजा सिर्फ मंत्र सुनने तक सीमित नहीं होती, इसमें सही विधि और परंपराओं की जानकारी भी जरूरी होती है.

 
 
 
 
 
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किसी को पसंद आया तरीका, तो किसी ने जताई नाराजगी

वीडियो पर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ यूजर्स ने इसे तकनीक का नया इस्तेमाल बताया तो कुछ ने कहा कि पूजा-पाठ के लिए AI पर पूरी तरह निर्भर रहना सही नहीं है. एक यूजर ने मजाक में कहा कि अब तो पंडित जी की जगह मोबाइल ही ले लेगा. वहीं कुछ लोगों ने इसे अपनी सुविधा के हिसाब से पूजा करने का तरीका बताया. फिलहाल यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है और इसने एक नई चर्चा भी शुरू कर दी है कि क्या आने वाले समय में AI हमारी धार्मिक और पारंपरिक गतिविधियों का हिस्सा बन जाएगा.

यह भी पढ़ें : अमेरिका में लाखों की सैलरी, फिर भी मिडिल क्लास जिंदगी! वायरल वीडियो में खोला खर्च का राज 

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 01:17 PM (IST)
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