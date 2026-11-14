अमित शाह से मिले संजय निषाद, जानें सीट शेयरिंग पर क्या हुई बात?

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमित शाह से मिले संजय निषाद, कश्यप-निषाद बहुल सीटों पर नजर

अमित शाह से मिले संजय निषाद, कश्यप-निषाद बहुल सीटों पर नजर

निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा हुई है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 14 Nov 2026 02:57 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. विभिन्न राजनीतिक दल अब सीटों को लेकर मंथन कर रहे हैं, तो कुछ गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शुक्रवार (13 नवंबर) को मुलाकात की है.

उन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि मुलाकात के दौरान मछुआ समुदाय के मुद्दों और चुनावी समीकरणों पर चर्चा हुई. साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों में अधिक सीटों पर दावा ठोक सकती है. 

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अमित शाह को बताया मार्गदर्शक और संरक्षक

संजय कुमार निषाद ने मीडिया से बातचीत में कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे लिए एक मार्गदर्शक और संरक्षक की तरह हैं, उनसे मिला मार्गदर्शन, सलाह और सुझाव बहुत मायने रखता है.  उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देना था. हमने मछुआ समुदाय से जुड़े सामाजिक मुद्दों और 2027 में जीत हासिल करने की रणनीतियों पर चर्चा की. इसमें सामाजिक समीकरणों को समझना और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना शामिल था, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं के कारण ही हम चुनाव जीतते हैं."

कश्यप-निषाद बहुल सीटों पर नजर

उन्होंने आगे बताया कि मुलाकात के दौरान 2027 के विधानसभा चुनावों में जीत को सुनश्चित करने की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई. उन्होंने इसके बाद सीटों के बंटवारे को लेकर भी अपनी बात रखी और पिछले चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन का हवाला दिया. उन्होंने कहा, "मैंने बताया कि पिछली बार हमने उन सीटों पर चुनाव लड़ा था, जहां पहले हार मिली थी. इन सीटों पर हमने 16 में से 11 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी. अब ऐसी और सीटों की पहचान करनी चाहिए जहां कश्यप और निषाद आबादी अधिक है, क्योंकि इन सीटों को भी जीत में बदला जा सकता है."

NDA की जीत का दावा

इसके बाद संजय निषाद ने मुलाकात पर मुस्कुराते हुए कहा कि जाहिर है, जब दो नेता मिलते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चर्चा किस तरह की रही होगी! इसके बाद पूरे विश्वास के साथ उन्होंने दावा किया कि 2027 में NDA एक ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत हासिल करने जा रहा है और संभवत: ऐसा करके दिखाएंगे.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 14 Nov 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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