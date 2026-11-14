अमित शाह से मिले संजय निषाद, जानें सीट शेयरिंग पर क्या हुई बात?

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. विभिन्न राजनीतिक दल अब सीटों को लेकर मंथन कर रहे हैं, तो कुछ गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शुक्रवार (13 नवंबर) को मुलाकात की है.

उन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि मुलाकात के दौरान मछुआ समुदाय के मुद्दों और चुनावी समीकरणों पर चर्चा हुई. साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों में अधिक सीटों पर दावा ठोक सकती है.

60 व्यंजन, 4 मंच और 700 पुलिसकर्मी... संदीप सिंह की रिंग सेरेमनी के लिए शाही तैयारी

#WATCH | Delhi | After meeting Union Home Minister Amit Shah, Uttar Pradesh Cabinet Minister Sanjay Kumar Nishad says, "The guidance, advice, and suggestions from the Union Home Minister—who acts as a mentor and guardian to us—are of great significance. We also wanted to convey our Diwali greetings. We discussed social issues concerning the Machhua (fisherfolk) community, as well as strategies for securing a victory in 2027. This involved looking at social equations and the integration of party workers, as it is through our workers that we win elections. Furthermore, I pointed out that last time, we contested seats that had previously been lost and achieved a historic victory—winning 11 out of 16. Now, we should identify more seats with significant Kashyap and Nishad populations, as these can also be converted into wins. Naturally, when two leaders meet, you can well imagine the nature of the discussion! The NDA is set to achieve a historic, overwhelming majority in 2027—we will make that happen" — ANI (@ANI) November 13, 2026

अमित शाह को बताया मार्गदर्शक और संरक्षक

संजय कुमार निषाद ने मीडिया से बातचीत में कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे लिए एक मार्गदर्शक और संरक्षक की तरह हैं, उनसे मिला मार्गदर्शन, सलाह और सुझाव बहुत मायने रखता है. उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देना था. हमने मछुआ समुदाय से जुड़े सामाजिक मुद्दों और 2027 में जीत हासिल करने की रणनीतियों पर चर्चा की. इसमें सामाजिक समीकरणों को समझना और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना शामिल था, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं के कारण ही हम चुनाव जीतते हैं."

कश्यप-निषाद बहुल सीटों पर नजर

उन्होंने आगे बताया कि मुलाकात के दौरान 2027 के विधानसभा चुनावों में जीत को सुनश्चित करने की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई. उन्होंने इसके बाद सीटों के बंटवारे को लेकर भी अपनी बात रखी और पिछले चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन का हवाला दिया. उन्होंने कहा, "मैंने बताया कि पिछली बार हमने उन सीटों पर चुनाव लड़ा था, जहां पहले हार मिली थी. इन सीटों पर हमने 16 में से 11 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी. अब ऐसी और सीटों की पहचान करनी चाहिए जहां कश्यप और निषाद आबादी अधिक है, क्योंकि इन सीटों को भी जीत में बदला जा सकता है."

NDA की जीत का दावा

इसके बाद संजय निषाद ने मुलाकात पर मुस्कुराते हुए कहा कि जाहिर है, जब दो नेता मिलते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चर्चा किस तरह की रही होगी! इसके बाद पूरे विश्वास के साथ उन्होंने दावा किया कि 2027 में NDA एक ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत हासिल करने जा रहा है और संभवत: ऐसा करके दिखाएंगे.

योगी सरकार शुरू करेगी 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट', हर जिले को मिलेगी पहचान