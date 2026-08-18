कम बजट में खरीदनी है Ventilated Seats वाली SUV, ये मॉडल देखें
Best Cars with Ventilated Seats in Budget: गर्मी में ठंडा और आरामदायक सफर चाहते हैं तो 12 लाख रुपये से कम बजट में वेंटिलेटेड सीट्स वाले टॉप एसयूवी और हैचबैक मॉडल देखें.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 18 Aug 2026 12:08 PM (IST)
हमारे देश में अब गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ने लगी है. जिसके चलते जब कार में सफर करने के समय AC ऑन रहने के बाद भी हमारे कपडे पसीने से भीग जाते हैं. इस लिए अब कड़कड़ाती गर्मी में कार की वेंटिलेटेड सीट्स किसी वरदान से कम महसूस नहीं होती हैं. लंबे सफर में बैक-सपोर्ट को ठंडा रखकर यह फीचर ड्राइव को बेहद आरामदायक बना देता है. पहले यह टेक्नोलॉजी सिर्फ महंगी लग्जरी गाड़ियों तक सीमित थी लेकिन अब बजट SUVs में भी वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन धड़ल्ले से मिलने लगा है. चलिए आज जानतें हैं कौन से बजट SUVs में यह कमाल का फीचर्स मिलता है.
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आपको बता दें कि, किआ सोनेट इस सेगमेंट की सबसे पॉपुलर और फीचर-लोडेड SUVs में से एक मानी जाती है. इसमें आगे की दोनों सीटों के लिए वेंटिलेशन का फीचर दिया गया है. जो गर्मी में पसीने की समस्या से राहत दिलाता है. अगर आपका बजट 10 से 12 लाख के आसपास है तो सोनेट का यह कूलिंग वेरिएंट आपके लिए एक बेहतरीन और परफेक्ट डील हो सकता है.
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वहीं, अभी हाल ही में लॉन्च हुई स्कोडा काइलाक ने भी इस बजट सेगमेंट में एंट्री मारकर पूरा माहौल बना दिया है. स्कोडा ने अपनी इस नई SUV में लग्जरी और कम्फर्ट का पूरा ध्यान रखा है. इसके टॉप वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड सीट्स के साथ-साथ पावरफुल टर्बो इंजन और बेहतरीन ड्राइविंग डायनैमिक्स मिलते हैं जो इसे ड्राइविंग लवर्स की पहली पसंद बनाते हैं.
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जबकि रेनो काइगर भी कम बजट में वेंटिलेटेड सीट्स चाहने वालों के लिए एक काफी किफायती और अट्रैक्टिव ऑप्शन है. कंपनी ने इसमें इंटीरियर कम्फर्ट को बेहतर बनाने के लिए यह कूलिंग फीचर जोड़ा है. स्पोर्टी लुक, शानदार केबिन स्पेस और पॉकेट-फ्रेंडली कीमत की वजह से काइगर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम पैसों में लग्जरी फीचर्स का मज़ा लेना चाहते हैं.
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आपको बता दें कि, टाटा अल्ट्रोज़ रेसर वैसे तो एक हॉट-हैचबैक है लेकिन अपनी दमदार रोड प्रेजेंस और फीचर्स के मामले में किसी SUV से कम नहीं लगती. टाटा ने इसमें सेगमेंट-फर्स्ट के तौर पर वेंटिलेटेड लेदरेट सीट्स दी हैं. स्पोर्टी रेड एक्सेंट, 10.25-इंच की बड़ी स्क्रीन और पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ यह गाड़ी फीचर्स के शौकीनों के दिल पर राज कर रही है.
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गर्मी के दिनों में गाड़ी धूप में खड़ी रहने पर लेदर सीट्स काफी गर्म हो जाती हैं. ऐसे में नॉर्मल एसी को केबिन ठंडा करने में समय लगता है. लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स ऑन करते ही सीटों के छेदों से सीधी ठंडी हवा निकलती है जिससे शरीर को तुरंत ठंडक मिलती है और लंबी ड्राइव के दौरान पीठ पर पसीना भी नहीं आता है.
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अगर आप भी वेंटिलेटेड सीट्स वाली कार लेने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ फीचर देखकर फैसला न लें. हमेशा गाड़ी की माइलेज, रियर सीट कम्फर्ट और अपनी फैमिली साइज का हिसाब लगा लें. 10 से 12 लाख के बजट में मिलने वाली इन गाड़ियों के मिड या टॉप-एंड वेरिएंट्स में ही आपको यह कूलिंग सीट्स का धांसू ऑप्शन देखने को मिलता है.
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जबकि इसके अलावा एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आफ्टर-मार्केट वेंटिलेटेड सीट्स लगवाने से बचें. कंपनी-फिटेड वेंटिलेटेड सीट्स गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एयरबैग्स के साथ पूरी तरह से सेफ होती हैं. लोकल मार्केट से सीट्स मॉडिफाई कराने पर गाड़ी की वारंटी खत्म होने और एयरबैग सही से काम न करने का बड़ा रिस्क हमेशा बना रहता है.
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आपको बता दें कि, अब कम बजट में भी प्रीमियम और कम्फर्टेबल राइडिंग का सपना देखना बिल्कुल आसान हो चुका है. सोनेट, काइलाक, काइगर और अल्ट्रोज़ रेसर जैसे ऑप्शंस के साथ आप अपनी गर्मी की राइड्स को मजेदार बना सकते हैं. अपनी जरूरत और जेब के हिसाब से नजदीकी शोरूम पर जाकर टेस्ट ड्राइव लें और सही गाड़ी चुनें.