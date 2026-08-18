कम बजट में खरीदनी है Ventilated Seats वाली SUV, ये मॉडल देखें

आपको बता दें कि, किआ सोनेट इस सेगमेंट की सबसे पॉपुलर और फीचर-लोडेड SUVs में से एक मानी जाती है. इसमें आगे की दोनों सीटों के लिए वेंटिलेशन का फीचर दिया गया है. जो गर्मी में पसीने की समस्या से राहत दिलाता है. अगर आपका बजट 10 से 12 लाख के आसपास है तो सोनेट का यह कूलिंग वेरिएंट आपके लिए एक बेहतरीन और परफेक्ट डील हो सकता है.