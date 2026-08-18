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हिंदी न्यूज़ऑटोशानदार डिजाइन और हाईटेक फीचर्स, नई Audi Q3 से उठ गया पर्दा

शानदार डिजाइन और हाईटेक फीचर्स, नई Audi Q3 से उठ गया पर्दा

New Audi Q3: नई गाड़ी को भारत में पेट्रोल इंजन के साथ लाया जा सकता है. इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जिसे 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा जाएगा.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 18 Aug 2026 11:28 AM (IST)
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ऑडी ने अपनी नई जनरेशन Q3 SUV का पहला टीजर जारी कर दिया है. कंपनी की यह नई Q3 कुछ ही दिनों में ग्लोबल लेवल पर पेश की जा सकती है और इसके बाद इसे भारतीय बाजार में भी लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. नई Q3 को मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा मॉडर्न, स्पोर्टी और आक्रामक डिजाइन के साथ पेश किया गया है. इसके डिजाइन से लेकर इंटीरियर और फीचर्स तक में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. 

नई Audi Q3 के फ्रंट में सबसे बड़ा बदलाव इसके स्प्लिट हेडलैंप सेटअप के रूप में देखने को मिलेगा. इसके साथ ही SUV में पहले की तुलना में बड़ा और ज्यादा चौड़ा ग्रिल दिया गया है. कंपनी ने इसमें नया 2D Audi लोगो भी दिया है, जिससे इसका फ्रंट लुक ज्यादा मॉडर्न दिखाई देता है. 

गाड़ी का डिजाइन और फीचर्स

  • SUV के साइड प्रोफाइल और रियर डिजाइन में भी काफी बदलाव किए गए हैं. बॉडी पर ज्यादा स्कल्प्टेड और शार्प लाइन्स देखने को मिलेंगी, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी हो गया है. नई Q3 में 18-इंच के अलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है. नई Q3 मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न नजर आती है. Audi ने इसके डिजाइन को ऐसा बनाने की कोशिश की है कि यह कंपनी की नई जनरेशन की दूसरी गाड़ियों के साथ आसानी से मेल खाए.

शानदार डिजाइन और हाईटेक फीचर्स, नई Audi Q3 से उठ गया पर्दा

  • नई Q3 के केबिन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इसमें बिल्कुल नया डैशबोर्ड डिजाइन दिया जाएगा. SUV में 11.9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.8-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा नया डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील और ज्यादा प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट भी मिलेगा. नई Q3 में मौजूदा मॉडल की तुलना में टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है.
  • फीचर्स की बात करें तो नई Audi Q3 में कई मॉडर्न सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं. इसमें 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पावर-एडजस्टेबल सीट्स जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है.  इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी इसमें दिए जा सकते हैं. यानी नई Q3 को सिर्फ डिजाइन के मामले में ही नहीं, बल्कि तकनीक और सेफ्टी के मामले में भी मौजूदा मॉडल से काफी आगे ले जाने की तैयारी है. 

सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आएगी

  • नई Audi Q3 को भारत में पेट्रोल इंजन के साथ लाया जा सकता है. इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जिसे 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा जाएगा.


शानदार डिजाइन और हाईटेक फीचर्स, नई Audi Q3 से उठ गया पर्दा

  • इस SUV की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसका Audi Quattro ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम होगा. यही सिस्टम इसे कई दूसरी प्रीमियम गाड़ियों से अलग बनाता है. Quattro की वजह से Q3 को बेहतर ग्रिप और अलग-अलग सड़क कंडीशन में बेहतर ड्राइविंग कैपेसिटी मिलने की उम्मीद है.
  • भारत में Audi Q3 कंपनी की बड़ी SUV रही है और मौजूदा मॉडल को भी अच्छा रिस्पांस मिला है. ऐसे में नई जनरेशन Q3 से कंपनी को बिक्री बढ़ाने की काफी उम्मीदें हैं. इसे भारत में Audi के नए लॉन्च प्लान की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा सकता है.
  • आने वाले समय में कंपनी भारतीय बाजार में और भी नई कारें और SUVs पेश कर सकती है. इनमें कंपनी की बड़ी Q9 SUV जैसे मॉडल भी शामिल हो सकते हैं. फिलहाल सभी की नजरें नई Q3 पर हैं, जिसका भारत में अनावरण जल्द होने की उम्मीद है. इसके डिजाइन, फीचर्स, इंजन और कीमत से जुड़ी बाकी जानकारी लॉन्च के करीब सामने आ सकती है. 
  • ऑडी इंडिया की नई क्यू3 का डेब्यू जल्द होने की उम्मीद है. इसके साथ ही कंपनी भारतीय बाजार में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की तैयारी में है.

यह भी पढ़ें:-

नए अवतार में आई Defender, बेहद खास हैं लुक और फीचर्स 

Published at : 18 Aug 2026 11:28 AM (IST)
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