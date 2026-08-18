नए अवतार में आई Defender, बेहद खास हैं लुक और फीचर्स

ऑफ-रोडिंग और दमदार SUV के शौकीनों के लिए Land Rover ने एक बेहद खास Defender पेश की है. कंपनी ने Defender Dakar का रोड-लीगल वर्जन दिखाया है, जिसे 2026 Dakar Rally में इस्तेमाल हुई Defender D7X-R रेस SUV पर बेस्ड बताया जा रहा है.

खास बात यह है कि यह सिर्फ दिखने में रैली कार जैसी SUV नहीं है, बल्कि इसमें रैली कार से जुड़ी कई तकनीक और हार्डवेयर भी दिए गए हैं. इसका 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन 626 hp की पावर पैदा करता है. इसे Defender Octa से भी ज्यादा परफॉर्मेंस वाला मॉडल माना जा रहा है.

कितनी है गाड़ी की पावर?

Defender Dakar में BMW से लिया गया 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन लगाया गया है. यह इंजन 626 hp की पावर और 750 Nm का टॉर्क देता है. रेसिंग वर्जन Defender D7X-R में मोटरस्पोर्ट नियमों के चलते पावर करीब 394 hp तक सीमित थी, लेकिन रोड-लीगल मॉडल पर ऐसी पाबंदी नहीं होने से इसकी ताकत काफी ज्यादा है. इस इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और पावर चारों पहियों तक पहुंचती है.





Defender Dakar को Defender से काफी अलग बनाया गया है. इसमें D7X-R रैली कार वाली मजबूत बॉडी संरचना और ऑफ-रोड सेटअप का इस्तेमाल किया गया है. SUV का स्टांस ज्यादा चौड़ा है और इसे ज्यादा ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है. इसमें 20-इंच के फोर्ज्ड अलॉय व्हील और 35-इंच के ऑल-टेरेन टायर लगाए गए हैं, जिससे रेगिस्तान, रेत, पत्थरीले रास्तों और खराब सड़कों पर इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है.

सस्पेंशन में कॉइल स्प्रिंग और Bilstein के मोटरस्पोर्ट डैम्पर्स दिए गए हैं. यह सेटअप खासतौर पर तेज रफ्तार में ऑफ-रोड ड्राइविंग और बड़े झटकों को संभालने के लिए तैयार किया गया है. यानी Defender Dakar को सिर्फ लग्जरी SUV की तरह नहीं, बल्कि गंभीर ऑफ-रोड इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

गाड़ी में मिलेंगे ये फीचर्स

इस SUV की सबसे दिलचस्प खूबियों में इसका Flight Mode है. नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मोड उस समय काम आता है जब SUV ऑफ-रोड ड्राइविंग के दौरान हवा में उछलती है. सॉफ्टवेयर के जरिए कार की पावर डिलीवरी और चेसिस कंट्रोल को एडजस्ट किया जाता है, ताकि हवा में जाने और जमीन पर उतरने के दौरान SUV ज्यादा स्टेबल और कंट्रोल रहे. इसके अलावा इसमें Dunes और Gravel जैसे खास ड्राइविंग मोड भी दिए गए हैं.





Defender Dakar का डिजाइन भी इसे आम Defender से अलग बनाता है. इसमें चौड़े और बाहर निकले हुए व्हील आर्च, एक्सपोज्ड रिवेट्स, स्पोर्टी अलॉय व्हील और बड़ा रग्ड बंपर दिया गया है. SUV में कार्बन फाइबर बोनट, ऊंचे एयर इनटेक, मड फ्लैप और रूफ-माउंटेड लाइट्स भी मिलती हैं. नीचे की तरफ रैली-ग्रेड अंडरबॉडी प्रोटेक्शन दिया गया है, ताकि खराब रास्तों पर पत्थरों और दूसरे अवरोधों से गाड़ी के निचले हिस्से को नुकसान न पहुंचे.

इसका बाहरी रंग भी खास है. SUV को Dakar Sand शेड में रखा गया है, जबकि रूफ पर Yanbu Turquoise रंग दिया गया है. यही कलर कॉम्बिनेशन रैली कार में भी इस्तेमाल किया गया था.

2+2 सीटिंग और रैली वाला इंटीरियर

कंपनी ने अभी इसके पूरे इंटीरियर की जानकारी सामने नहीं रखी है. हालांकि, SUV में 2+2 सीटिंग लेआउट मिलने की उम्मीद है. आगे की सीटें रेसिंग स्टाइल की होंगी और इसमें रैली से प्रेरित कई फीचर्स दिए जा सकते हैं. जरूरत के सामान, स्पेयर व्हील और एयर कंप्रेसर रखने के लिए भी खास जगह दी गई है.

कंपनी 2027 Dakar Rally के दौरान SUV से जुड़ी और जानकारी सामने ला सकती है. इसकी बुकिंग 2027 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि डिलीवरी 2027 के आखिर तक शुरू हो सकती है. इसे सीमित संख्या में तैयार किए जाने की भी उम्मीद है.

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