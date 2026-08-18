चीन में अनोखा कारनामा, टेस्टिंग के लिए सुरंग में उल्टी चलाई EV

चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनियां इन दिनों सिर्फ ज्यादा रेंज और तेज चार्जिंग के मामले में ही नहीं बल्कि अपनी कारों की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए भी नए-नए प्रयोग कर रही हैं. अब चीनी कंपनी Dongfeng की प्रीमियम इलेक्ट्रिक ब्रांड Voyah ने एक ऐसा स्टंट किया है, जिसे देखकर किसी फिल्म का सीन याद आ सकता है.

कंपनी की नई इलेक्ट्रिक SUV Voyah Passion S ने एक सुरंग के अंदर 360 डिग्री का पूरा लूप किया और कुछ समय के लिए सुरंग की छत पर उल्टी चलती नजर आई. सबसे खास बात यह है कि कंपनी के मुताबिक यह कार कोई अलग से बनाई गई स्टंट मशीन नहीं थी, बल्कि प्रोडक्शन कार थी. इस स्टंट को करीब 130 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरा किया गया.

कैसे चली सुरंग में उल्टी कार?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें Voyah Passion S तेज रफ्तार से एक घुमावदार सुरंग में एंट्री करती दिखाई देती है. शुरुआत में कार नॉर्मल तरीके से सड़क पर चलती है, लेकिन जैसे-जैसे सुरंग का रास्ता ऊपर की तरफ घूमता है, कार भी उसी के साथ दीवार की ओर चढ़ने लगती है.

कुछ ही सेकंड में कार करीब 90 डिग्री के कोण पर पहुंच जाती है और इसके बाद वह सुरंग की छत की तरफ बढ़ती है. सबसे हैरान करने वाला पल तब आता है, जब कार पूरी तरह उल्टी होकर सुरंग की छत पर चलती दिखाई देती है.

इसके बाद कार इसी घुमावदार रास्ते को पूरा करते हुए वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है. यानी कार ने सुरंग की अंदरूनी सतह पर एक पूरा 360 डिग्री लूप पूरा किया. कंपनी ने इस स्टंट के जरिए यह दिखाने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक कारों में सिर्फ तेज एक्सीलरेशन ही नहीं, बल्कि हाई-स्पीड कंट्रोल और स्टेबिलिटी की कैपेसिटी भी काफी जरूरी हो सकती है.

इस तरह के लूप में सबसे जरूरी चीज कार की स्पीड होती है. जब कोई कार सड़क से ऊपर की ओर जाती है, तो ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है. लेकिन जब कार बहुत तेज रफ्तार से घुमावदार रास्ते पर चलती है, तो उसके पहियों पर अलग तरह का बल काम करता है. यही वजह है कि पर्याप्त स्पीड होने पर कार घुमावदार सतह से चिपकी रह सकती है.

Voyah के मुताबिक Passion S को इस स्टंट के दौरान करीब 130 किमी/घंटा की रफ्तार तक ले जाया गया.कार के सुरंग में प्रवेश का एंगल भी बेहद सटीक रखा गया था, जो करीब 16 डिग्री बताया गया है.स्पीड और स्टीयरिंग में थोड़ी भी बड़ी गलती होने पर कार का संतुलन बिगड़ सकता था.इसलिए यह सिर्फ तेज गाड़ी चलाने का स्टंट नहीं था, बल्कि इसमें ड्राइवर, कार के स्टीयरिंग, टायर की ग्रिप और वाहन की बॉडी डायनेमिक्स के बीच बेहद सटीक तालमेल जरूरी था.

उल्टी होने के बाद भी कार नीचे क्यों नहीं गिरी?

इसे आसान भाषा में समझें तो जब कार लूप के सबसे ऊपर पहुंचती है, तब वह कुछ समय के लिए उल्टी स्थिति में होती है. उस समय कार को सुरंग की सतह से जुड़े रहने के लिए पर्याप्त गति बनाए रखना जरूरी होता है. कार जितनी तेजी से उस घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ती है, उतना ही वह सतह के संपर्क में बनी रहने की स्थिति पैदा करती है.

यही कारण है कि इस स्टंट में स्पीड को अचानक कम करना बेहद जोखिम भरा हो सकता था. अगर कार की स्पीड जरूरत से ज्यादा कम हो जाती तो उसके टायरों और सुरंग की सतह के बीच जरूरी संपर्क बल कम हो सकता था. दूसरी तरफ बहुत ज्यादा या गलत दिशा में स्टीयरिंग करने पर कार का रास्ता भी बिगड़ सकता था. इसलिए 130 किमी/घंटा की रफ्तार और करीब 16 डिग्री का एंट्री एंगल इस पूरे स्टंट के लिए अहम बताया गया है.

Voyah ने दावा किया है कि इस स्टंट के लिए प्रोडक्शन-स्पेक Passion S का इस्तेमाल किया गया था. यानी कंपनी के मुताबिक, कार को किसी हल्की स्टंट कार में बदलने के लिए बड़े स्तर पर वजन कम नहीं किया गया था और इसे किसी विशेष रेसिंग मशीन की तरह तैयार नहीं किया गया.यही बात इस स्टंट को और दिलचस्प बनाती है।

कितनी पावर देती है गाड़ी?

इस स्टंट के पीछे कार की पावर भी एक बड़ी वजह है. Voyah Passion S के ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन में डुअल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप दिया गया है.उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मोटर मिलकर करीब 475 kW की पावर देती हैं, जो लगभग 646 PS के बराबर है.

इलेक्ट्रिक कारों में मोटर का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि पावर और टॉर्क बहुत तेजी से मिलता है. पेट्रोल या डीजल इंजन वाली कार में इंजन को एक निश्चित RPM तक पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर शुरुआत से ही तेज प्रतिक्रिया देती है.

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