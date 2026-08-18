Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोToyota Hilux vs Scorpio Lifestyler : Toyota Hilux को टक्कर देगी Scorpio Lifestyler, इन 3 फीचर्स में मारी बाजी

Toyota Hilux vs Scorpio Lifestyler : Toyota Hilux को टक्कर देगी Scorpio Lifestyler, इन 3 फीचर्स में मारी बाजी

Toyota Hilux vs Scorpio Lifestyler : महिंद्रा ने स्कॉर्पियो N SUV पर आधारित अपने नए Scorpio Lifestyler पिकअप से पर्दा उठा दिया है, जिसे बोल्ड डिजाइन और लाइफस्टाइल अपील के साथ तैयार किया गया है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 18 Aug 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

Toyota Hilux vs Scorpio Lifestyler : भारत के लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक सेगमेंट में जल्द ही दो दमदार नाम आमने-सामने दिखाई दे सकते हैं. महिंद्रा ने स्कॉर्पियो N SUV पर आधारित अपने नए Scorpio Lifestyler पिकअप से पर्दा उठा दिया है, जिसे बोल्ड डिजाइन और लाइफस्टाइल अपील के साथ तैयार किया गया है. इसका सीधा मुकाबला नई जनरेशन Toyota Hilux से माना जा रहा है. दोनों पिकअप बॉडी-ऑन-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं और ऑफ-रोडिंग व एडवेंचर को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं. हालांकि फीचर्स के मामले में महिंद्रा का नया पिकअप कुछ जगहों पर हाइलक्स से आगे निकलता नजर आता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि Scorpio Lifestyler के किन 3 फीचर्स में बाजी मारी है. 

Scorpio Lifestyler के किन 3 फीचर्स में बाजी मारी?

1. रियर डिस्क ब्रेक - Scorpio Lifestyler में पीछे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जबकि नई Toyota Hilux में रियर ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है. डिस्क ब्रेक बार-बार ब्रेक लगाने के दौरान गर्मी को बेहतर तरीके से बाहर निकालने में मदद करते हैं. ऐसे में ब्रेकिंग हार्डवेयर के मामले में Scorpio Lifestyler का सेटअप ज्यादा प्रीमियम और एडवांस नजर आता है. 

2. ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल - महिंद्रा के नए पिकअप में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया जाएगा. कंपनी के टीजर और डिजाइन स्केच में इस फीचर की झलक मिल चुकी है. इससे इसका केबिन ज्यादा फीचर-रिच नजर आता है. वहीं, नई Toyota Hilux में यह सुविधा नहीं मिलती है. रोजाना की ड्राइविंग में केबिन कम्फर्ट और सुविधा के लिहाज से यह फीचर Scorpio Lifestyler को बढ़त दे सकता है. 

3. 18-इंच अलॉय व्हील्स - व्हील साइज के मामले में भी Scorpio Lifestyler आगे है. इसमें 18-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि नई Toyota Hilux फेसलिफ्ट में 17-इंच के रिम्स दिए गए हैं. बड़े पहिये Scorpio के मस्कुलर डिजाइन और ऊंचे स्टांस को और बेहतर बनाते हैं.वहीं, हाइलक्स 17-इंच व्हील सेटअप के साथ ज्यादा रग्ड और सटल लुक रखती है. 

डिजाइन में भी दोनों का अलग अंदाज

Scorpio Lifestyler का डिजाइन मॉडर्न और अग्रेसिव रखा गया है. इसमें स्क्वायर्ड LED हेडलैंप्स, इंटीग्रेटेड DRLs, भारी क्रोम ग्रिल और वर्टिकल LED फॉग लैंप्स वाला चंकी बंपर मिलता है. वहीं दूसरी ओर, Toyota Hilux में स्लिम LED हेडलैंप्स, बड़ी हनीकॉम्ब ग्रिल, Toyota ब्रांडिंग और सिल्वर इंसर्ट्स वाला स्कल्प्टेड बंपर दिया गया है. साइड से Scorpio Lifestyler हाइलक्स से थोड़ी छोटी दिखाई देती है. दोनों में डुअल-कैब डिजाइन, बड़ा कार्गो एरिया और ऑल-टेरेन टायर्स मिलते हैं. रियर में दोनों पिकअप को C-शेप LED टेललैंप्स के साथ सिंपल और फंक्शनल डिजाइन दिया गया है. 

यह भी पढ़ें - नई Kwid खरीदने का प्लान? पहले जानें EMI का पूरा हिसाब

कीमत में भी बड़ा अंतर

Scorpio Lifestyler की एक्स-शोरूम कीमत करीब 19.79 लाख रुपये से शुरू होने की उम्मीद है, जबकि Toyota Hilux की कीमत 31.99 लाख से 36.69 लाख रुपये के बीच है. ऐसे में कीमत और फीचर्स दोनों को देखें तो Scorpio Lifestyler लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट में एक मजबूत ऑप्शन बन सकती है. 

यह भी पढ़ें -Rohit Sharma Car Collection: रोहित शर्मा के पास कौन-कौन सी कारें हैं, सबसे महंगी गाड़ी कौन-सी?

Published at : 18 Aug 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Toyota Hilux Mahindra Scorpio Lifestyler Toyota Hilux Vs Scorpio Lifestyler Scorpio Lifestyler Features
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Toyota Hilux vs Scorpio Lifestyler : Toyota Hilux को टक्कर देगी Scorpio Lifestyler, इन 3 फीचर्स में मारी बाजी
Toyota Hilux को टक्कर देगी Scorpio Lifestyler, इन 3 फीचर्स में मारी बाजी
ऑटो
शानदार डिजाइन और हाईटेक फीचर्स, नई Audi Q3 से उठ गया पर्दा
शानदार डिजाइन और हाईटेक फीचर्स, भारत आ रही नई Audi Q3
ऑटो
चीन में अनोखा कारनामा, टेस्टिंग के लिए सुरंग में उल्टी चलाई EV
चीन में अनोखा कारनामा, टेस्टिंग के लिए सुरंग में उल्टी चलाई EV
ऑटो
नए अवतार में आई Defender, बेहद खास हैं लुक और फीचर्स
नए अवतार में आई Defender, बेहद खास हैं लुक और फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला
सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027: BJP के प्रभारी बने विनोद तावड़े के सामने ये हैं चुनौतियां?
यूपी चुनाव 2027: BJP के प्रभारी बने विनोद तावड़े के सामने ये हैं चुनौतियां?
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
क्रिकेट
ऋषभ पंत के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड, बड़े-बड़े दिग्गज उनसे पीछे
ऋषभ पंत के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड, बड़े-बड़े दिग्गज उनसे पीछे
इंडिया
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
ट्रेंडिंग
New York India Day Parade: न्यूयॉर्क में लहराया तिरंगा, परेड में शामिल हुई तारक मेहता की टीम
न्यूयॉर्क में लहराया तिरंगा, परेड में शामिल हुई तारक मेहता की टीम
शिक्षा
3 बार UPSC में फेल, फिर बदली रणनीति, अब आकांक्षा बनीं CAPF अफसर
3 बार UPSC में फेल, फिर बदली रणनीति, अब आकांक्षा बनीं CAPF अफसर
ABP NEWS
भगत सिंह को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, वीडियो वायरल हुआ।
भगत सिंह को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
एक युवक बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा।
एक युवक बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा।
ABP NEWS
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
ABP NEWS
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ABP NEWS
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
Embed widget