Toyota Hilux को टक्कर देगी Scorpio Lifestyler, इन 3 फीचर्स में मारी बाजी

Toyota Hilux vs Scorpio Lifestyler : भारत के लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक सेगमेंट में जल्द ही दो दमदार नाम आमने-सामने दिखाई दे सकते हैं. महिंद्रा ने स्कॉर्पियो N SUV पर आधारित अपने नए Scorpio Lifestyler पिकअप से पर्दा उठा दिया है, जिसे बोल्ड डिजाइन और लाइफस्टाइल अपील के साथ तैयार किया गया है. इसका सीधा मुकाबला नई जनरेशन Toyota Hilux से माना जा रहा है. दोनों पिकअप बॉडी-ऑन-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं और ऑफ-रोडिंग व एडवेंचर को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं. हालांकि फीचर्स के मामले में महिंद्रा का नया पिकअप कुछ जगहों पर हाइलक्स से आगे निकलता नजर आता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि Scorpio Lifestyler के किन 3 फीचर्स में बाजी मारी है.

Scorpio Lifestyler के किन 3 फीचर्स में बाजी मारी?

1. रियर डिस्क ब्रेक - Scorpio Lifestyler में पीछे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जबकि नई Toyota Hilux में रियर ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है. डिस्क ब्रेक बार-बार ब्रेक लगाने के दौरान गर्मी को बेहतर तरीके से बाहर निकालने में मदद करते हैं. ऐसे में ब्रेकिंग हार्डवेयर के मामले में Scorpio Lifestyler का सेटअप ज्यादा प्रीमियम और एडवांस नजर आता है.

2. ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल - महिंद्रा के नए पिकअप में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया जाएगा. कंपनी के टीजर और डिजाइन स्केच में इस फीचर की झलक मिल चुकी है. इससे इसका केबिन ज्यादा फीचर-रिच नजर आता है. वहीं, नई Toyota Hilux में यह सुविधा नहीं मिलती है. रोजाना की ड्राइविंग में केबिन कम्फर्ट और सुविधा के लिहाज से यह फीचर Scorpio Lifestyler को बढ़त दे सकता है.

3. 18-इंच अलॉय व्हील्स - व्हील साइज के मामले में भी Scorpio Lifestyler आगे है. इसमें 18-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि नई Toyota Hilux फेसलिफ्ट में 17-इंच के रिम्स दिए गए हैं. बड़े पहिये Scorpio के मस्कुलर डिजाइन और ऊंचे स्टांस को और बेहतर बनाते हैं.वहीं, हाइलक्स 17-इंच व्हील सेटअप के साथ ज्यादा रग्ड और सटल लुक रखती है.

डिजाइन में भी दोनों का अलग अंदाज

Scorpio Lifestyler का डिजाइन मॉडर्न और अग्रेसिव रखा गया है. इसमें स्क्वायर्ड LED हेडलैंप्स, इंटीग्रेटेड DRLs, भारी क्रोम ग्रिल और वर्टिकल LED फॉग लैंप्स वाला चंकी बंपर मिलता है. वहीं दूसरी ओर, Toyota Hilux में स्लिम LED हेडलैंप्स, बड़ी हनीकॉम्ब ग्रिल, Toyota ब्रांडिंग और सिल्वर इंसर्ट्स वाला स्कल्प्टेड बंपर दिया गया है. साइड से Scorpio Lifestyler हाइलक्स से थोड़ी छोटी दिखाई देती है. दोनों में डुअल-कैब डिजाइन, बड़ा कार्गो एरिया और ऑल-टेरेन टायर्स मिलते हैं. रियर में दोनों पिकअप को C-शेप LED टेललैंप्स के साथ सिंपल और फंक्शनल डिजाइन दिया गया है.

यह भी पढ़ें - नई Kwid खरीदने का प्लान? पहले जानें EMI का पूरा हिसाब

कीमत में भी बड़ा अंतर

Scorpio Lifestyler की एक्स-शोरूम कीमत करीब 19.79 लाख रुपये से शुरू होने की उम्मीद है, जबकि Toyota Hilux की कीमत 31.99 लाख से 36.69 लाख रुपये के बीच है. ऐसे में कीमत और फीचर्स दोनों को देखें तो Scorpio Lifestyler लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट में एक मजबूत ऑप्शन बन सकती है.

यह भी पढ़ें -Rohit Sharma Car Collection: रोहित शर्मा के पास कौन-कौन सी कारें हैं, सबसे महंगी गाड़ी कौन-सी?