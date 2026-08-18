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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब चुनाव से पहले BJP का बड़ा कदम, सतीश पूनिया को यह जिम्मेदारी

पंजाब चुनाव से पहले BJP का बड़ा कदम, सतीश पूनिया को यह जिम्मेदारी

Punjab News: पार्टी ने सतीश पूनिया को सोमवार (17 अगस्त) को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में राष्ट्रीय महामंत्री बनाया था. इसके अगले दिन पार्टी ने उन्हें पंजाब बीजेपी का प्रभारी नियुक्त किया है.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 18 Aug 2026 11:24 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब चुनाव से पहले बड़ा कदम उठा लिया है. पार्टी ने सांसद सतीश पूनिया को सोमवार (17 अगस्त) को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में राष्ट्रीय महामंत्री बनाया था. इसके अगले दिन पार्टी ने उन्हें पंजाब बीजेपी का प्रभारी नियुक्त किया है. इसके अलावा पार्टी ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है. वहीं तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में सांसद सतीश पूनिया को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. सतीश पूनिया को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है. पूनिया ने नई जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी नेतृत्व और संगठन का आभार जताया है. सांसद सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी में काम करने और कार्यकर्ता के रूप में पार्टी से जुड़े रहने की परंपरा रही है.

उन्होंने कहा कि हमारे यहां काम करने की परंपरा है और पार्टी कार्यकर्ता बने रहना हमारी प्राथमिकता है. मैं पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूं और भविष्य में भी कार्यकर्ता ही रहूंगा. पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसे पहले से भी बेहतर ढंग से निभाने की कोशिश करूंगा और पार्टी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा. 

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पंजाब चुनाव से पहले जिला प्रभारियों की नियुक्ति

भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने संगठन के समन्वय को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर कामकाज बेहतर बनाने और पार्टी के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य में नए जिला प्रभारियों और सह-प्रभारियों की नियुक्ति की है. पार्टी ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी. बयान के अनुसार, ये नियुक्तियां बीजेपी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने की हैं

पार्टी द्वारा अश्वनी सेखरी को अमृतसर ग्रामीण का प्रभारी और अजयबीरपाल सिंह रंधावा को सह-प्रभारी बनाया गया है. अमृतसर ग्रामीण-द्वितीय की जिम्मेदारी रंजीत सिंह खोजेवाल प्रभारी और मानव तनेजा सह-प्रभारी के तौर पर संभालेंगे. राकेश राठौर को अमृतसर शहरी का प्रभारी और अनिल वासुदेवा को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है.  

वहीं निपुन शर्मा को बरनाला का प्रभारी और ओंकार सिंह सिद्धू को सह-प्रभारी बनाया गया है. बयान के अनुसार, रविकरण सिंह काहलों को बटाला का प्रभारी और विजय शर्मा को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है.  बठिंडा ग्रामीण की जिम्मेदारी सुरजीत जियानी को प्रभारी और राजेश पटेला को सह-प्रभारी के रूप में सौंपी गई है.

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About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 18 Aug 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Satish Poonia BJP PUNJAB NEWS
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