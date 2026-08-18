ऋषभ पंत के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड, बड़े-बड़े दिग्गज उनसे पीछे

भारतीय टेस्ट क्रिकेट में विकेटकीपर बल्लेबाजों का इतिहास काफी शानदार रहा है. इस सूची में कई दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी से खास पहचान बनाई, लेकिन ऋषभ पंत ने कम समय में ही ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जो उन्हें सबसे अलग खड़ा करता है. भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में विकेटकीपर के तौर पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम है. उनके नाम 8 टेस्ट शतक दर्ज हैं.

पंत ने धोनी को भी छोड़ा पीछे

ऋषभ पंत की इस उपलब्धि की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने इस मामले में एमएस धोनी जैसे दिग्गज को पीछे छोड़ा है. धोनी ने भारत के लिए विकेटकीपर के रूप में टेस्ट क्रिकेट में 6 शतक लगाए थे. लंबे समय तक यह आंकड़ा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाजों के बीच सबसे ज्यादा रहा, लेकिन पंत ने अपने शानदार प्रदर्शन से इसे पीछे छोड़ दिया.

पंत ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 2018 में की थी. इसके बाद उन्होंने कई यादगार पारियां खेलीं और धीरे-धीरे टेस्ट टीम में अपनी जगह मजबूत की. उनकी बल्लेबाजी की खासियत आक्रामक अंदाज है. वह दबाव की स्थिति में भी बड़े शॉट खेलने से पीछे नहीं हटते और जरूरत के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी की रफ्तार बदल सकते हैं.

विकेटकीपरों की सूची में पंत सबसे आगे

भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विकेटकीपरों की सूची पर नजर डालें तो ऋषभ पंत 8 शतकों के साथ पहले स्थान पर हैं. एमएस धोनी 6 शतकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. रिद्धिमान साहा के नाम 3 टेस्ट शतक हैं, जबकि फारुख इंजीनियर और सैयद किरमानी ने 2-2 शतक लगाए थे. इस आंकड़े से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंत ने भारतीय विकेटकीपिंग के बल्लेबाजी वाले रिकॉर्ड में कितनी बड़ी छलांग लगाई है. खास बात यह है कि उनका करियर अभी जारी है, इसलिए उनके पास इस रिकॉर्ड को और आगे ले जाने का मौका भी है.

टेस्ट में पंत का आक्रामक अंदाज बना पहचान

पंत की बल्लेबाजी सिर्फ शतकों तक सीमित नहीं रही है. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने कई ऐसी पारियां खेली हैं, जिन्होंने मैच की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई. विदेशों में भी उनका प्रदर्शन चर्चा में रहा है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए टीम को कई बार मजबूत स्थिति में पहुंचाया है. 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट में पंत ने दोनों पारियों में शतक लगाकर भी खास उपलब्धि हासिल की थी. वह किसी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले विकेटकीपर बने.

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आने वाले समय में और मजबूत हो सकता है रिकॉर्ड

ऋषभ पंत अभी अपने करियर के उस दौर में हैं, जहां उनके पास कई और रिकॉर्ड बनाने का समय है. 8 टेस्ट शतकों के साथ वह भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंच चुके हैं. अगर उनका प्रदर्शन इसी तरह जारी रहा, तो आने वाले वर्षों में उनके शतकों की संख्या और बढ़ सकती है. पंत की आक्रामक बल्लेबाजी, विकेट के पीछे जिम्मेदारी और मुश्किल परिस्थितियों में प्रदर्शन करने की क्षमता ने उन्हें भारतीय टेस्ट क्रिकेट का अहम खिलाड़ी बना दिया है.

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