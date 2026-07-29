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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअंधभक्त कौन? लोकसभा में राहुल गांधी ने किया एक्सप्लेन, मचा हंगामा

अंधभक्त कौन? लोकसभा में राहुल गांधी ने किया एक्सप्लेन, मचा हंगामा

नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर बोलते हुए मोदी सरकार को घेरा. उन्होंने पेपर लीक को लेकर तमाम सवाल उठाए.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 29 Jul 2026 01:56 PM (IST)
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संसद के मानसून सत्र का आज बुधवार (29 जुलाई) को आठवां दिन है. लोकसभा में नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर बोलते हुए नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा. राहुल गांधी ने लोकसभा में कह कि स्टूडेंट सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है. गांधी जी ने कहा था कि घर की खिड़की सभी तरह की हवाओं के लिए खुली रहनी चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि मुझे छात्रों, उनकी शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा पर बात करने देने के लिए धन्यवाद. राहुल गांधी ने सीजेपी और छात्राओं के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि ये गुस्सा नहीं था. हिंसा नहीं थी. नफरत नहीं थी. ये एक अभिव्यक्ति थी और युवाओं की अभिव्यक्ति थी.

नेता विपक्ष ने लोकसभा में कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इस अभिव्यक्ति का सम्मान करना चाहिए. छात्रों का गुस्सा जायज था. सभी भारतीय नागरिकों को गर्व होना चाहिए. उन्होंने बताया कि कुछ बच्चों से बात हुई, उन्होंने एक नजरिया दिया. मैंने बच्ची से पूछा कि आप स्टूडेंट हो, इसका मतलब क्या है? उसने बहुत सुंदर जवाब दिया. उसने कहा कि स्टूडेंट वो होता है, जिसका दिमाग खुला होता है. वो इस बात को स्वीकार करता है कि वो सबकुछ नहीं जानता है.
 
राहुल के भाषण के बीच में हंगामा
राहुल गांधी ने आगे कहा कि छात्र जानता है कि दुनिया लगातार बदल रही है. इसके बाद राहुल के भाषण के बीच में सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा होने लगा. इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस नेता को टोकते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष से आग्रह है कि आप विधेयक पर चर्चा करें. इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैं स्टूडेंट परिभाषित कर रहा हूूंय

राहुल को टोकते हुए क्या बोले किरेन रिजिजू
उन्होंने कहा कि अंध भक्त को कहां डाला जाए. 8-10 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बल्कि सालों तक पढ़ते हैं. इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी स्टूडेंट के नाम पर ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं. असंसदीय शब्द प्रयोग कर रहे हैं. इसे हटाया जाए. उन्होंने आगे कहा कि आपने असंसदीय शब्द का प्रयोग किया, इसलिए लोग उत्तेजित हुए. ये नियम हमने नहीं बनाया है. इसके बाद राहुल गांधी अपनी सीट पर बैठ गए.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 29 Jul 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Parliament Breaking News Abp News RAHUL GANDHI NEET Paper Leak
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