अंधभक्त कौन? लोकसभा में राहुल गांधी ने किया एक्सप्लेन, मचा हंगामा

संसद के मानसून सत्र का आज बुधवार (29 जुलाई) को आठवां दिन है. लोकसभा में नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर बोलते हुए नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा. राहुल गांधी ने लोकसभा में कह कि स्टूडेंट सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है. गांधी जी ने कहा था कि घर की खिड़की सभी तरह की हवाओं के लिए खुली रहनी चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि मुझे छात्रों, उनकी शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा पर बात करने देने के लिए धन्यवाद. राहुल गांधी ने सीजेपी और छात्राओं के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि ये गुस्सा नहीं था. हिंसा नहीं थी. नफरत नहीं थी. ये एक अभिव्यक्ति थी और युवाओं की अभिव्यक्ति थी.

नेता विपक्ष ने लोकसभा में कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इस अभिव्यक्ति का सम्मान करना चाहिए. छात्रों का गुस्सा जायज था. सभी भारतीय नागरिकों को गर्व होना चाहिए. उन्होंने बताया कि कुछ बच्चों से बात हुई, उन्होंने एक नजरिया दिया. मैंने बच्ची से पूछा कि आप स्टूडेंट हो, इसका मतलब क्या है? उसने बहुत सुंदर जवाब दिया. उसने कहा कि स्टूडेंट वो होता है, जिसका दिमाग खुला होता है. वो इस बात को स्वीकार करता है कि वो सबकुछ नहीं जानता है.

राहुल के भाषण के बीच में हंगामा

राहुल गांधी ने आगे कहा कि छात्र जानता है कि दुनिया लगातार बदल रही है. इसके बाद राहुल के भाषण के बीच में सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा होने लगा. इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस नेता को टोकते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष से आग्रह है कि आप विधेयक पर चर्चा करें. इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैं स्टूडेंट परिभाषित कर रहा हूूंय