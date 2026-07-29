अंधभक्त कौन? लोकसभा में राहुल गांधी ने किया एक्सप्लेन, मचा हंगामा
नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर बोलते हुए मोदी सरकार को घेरा. उन्होंने पेपर लीक को लेकर तमाम सवाल उठाए.
संसद के मानसून सत्र का आज बुधवार (29 जुलाई) को आठवां दिन है. लोकसभा में नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर बोलते हुए नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा. राहुल गांधी ने लोकसभा में कह कि स्टूडेंट सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है. गांधी जी ने कहा था कि घर की खिड़की सभी तरह की हवाओं के लिए खुली रहनी चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि मुझे छात्रों, उनकी शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा पर बात करने देने के लिए धन्यवाद. राहुल गांधी ने सीजेपी और छात्राओं के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि ये गुस्सा नहीं था. हिंसा नहीं थी. नफरत नहीं थी. ये एक अभिव्यक्ति थी और युवाओं की अभिव्यक्ति थी.
राहुल को टोकते हुए क्या बोले किरेन रिजिजू
उन्होंने कहा कि अंध भक्त को कहां डाला जाए. 8-10 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बल्कि सालों तक पढ़ते हैं. इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी स्टूडेंट के नाम पर ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं. असंसदीय शब्द प्रयोग कर रहे हैं. इसे हटाया जाए. उन्होंने आगे कहा कि आपने असंसदीय शब्द का प्रयोग किया, इसलिए लोग उत्तेजित हुए. ये नियम हमने नहीं बनाया है. इसके बाद राहुल गांधी अपनी सीट पर बैठ गए.
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