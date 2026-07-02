एथेनॉल बनाने की शुरुआत खेतों से गन्ना काटने के बाद होती है. गन्ने को चीनी मिलों में लाया जाता है, जहां बड़ी मशीनों से उसका रस निकाला जाता है. चीनी बनाने की प्रक्रिया के दौरान शीरा भी तैयार होता है, जिसका उपयोग लंबे समय से एथेनॉल उत्पादन में किया जाता रहा है. वहीं आधुनिक प्लांट सीधे गन्ने के रस से भी एथेनॉल तैयार करते हैं.