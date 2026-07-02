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E20 Petrol: गन्ने से कैसे चलती है कार? जानें एथेनॉल से E20 पेट्रोल बनने का पूरा सफर
E20 Petrol: एथेनॉल एक बायोफ्यूल है, जिसे मुख्य रूप से गन्ने के रस, शीरा, मक्का और कुछ दूसरे अनाजों से तैयार किया जाता है. पहले भारत में एथेनॉल उत्पादन काफी हद तक गन्ने पर निर्भर था.
E20 Petrol: देशभर के पेट्रोल पंप पर बिकने वाले पेट्रोल में अब 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है, क्योंकि सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से E20 फ्यूल को अनिवार्य कर दिया है. यानी अब हर लीटर पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जा रहा है. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर यह एथेनॉल तैयार कैसे होता है और खेत में उगा गन्ना किस तरह आपकी कार के फ्यूल टैंक तक पहुंचता है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि गन्ने से कार कैसे चलती है और एथेनॉल से E20 पेट्रोल बनने का पूरा सफर क्या है..
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Published at : 02 Jul 2026 01:20 PM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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