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कार लोन जल्द खत्म होगा, बस करें ये काम

Car Loan Repayment Tips: कार लोन का बोझ जल्द खत्म करना चाहते हैं? जानें 5 आसान और असरदार फाइनेंशियल टिप्स, जिनसे आप अपने कार लोन को समय से पहले चुकाकर हजारों रुपये का ब्याज बचा सकते हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Jul 2026 11:59 AM (IST)
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Car Loan Repayment Tips: हमारे देश में अपनी कार खरीदना एक बेहद ही बड़ा मुकाम माना जाता है. क्योंकि, हमारे समाज में जिसके पास खुद की अपनी कार होती है उसे बेहद ही पैसा वाला माना जाता है. ऐसा इस लिए क्योंकि कार अपने देश में कार खरीदना आसान बात नहीं है. लेकिन ऐसा पहले के जमाने में देखने को मिलता है. अब बैंक और फाइनेंस कंपनियों ने लोन देकर कार खरीदना बेहद आसान बना दिया है. 

जिसके चलते आज हम इस खबर में बात करेंगे की आप अगर कार लोन लेकर गाड़ी खरीद रहें हैं तो उसे जल्दी कैसे भर सकते हैं और लोन के इंट्रेस्ट रेट से बच सकते हैं. अगर आप भी कार लोन के लंबे बोझ से छुटकारा पाना चाहते हैं और इसे जल्दी खत्म करना चाहते हैं, तो कुछ स्मार्ट तरीके आपके बेहद काम आ सकते हैं. तो चलिए जानतें हैं कैसे आप अपना लोन बैंक द्वारा दिए गए समय से पहले चुका सकते हैं और हजारों रुपये के ब्याज की सीधी बचत भी कर सकते हैं.

हर साल करें ईएमआई में बढ़ोतरी

बता दें कि, कार लोन को जल्दी खत्म करने का आसान तरीका है हर साल करें अपने ईएमआई में इजाफा. जैसे आपकी सैलरी या बिजनेस की इनकम बढ़ती है. वैसे-वैसे लोन चुकाने की स्पीड भी बढ़ानी चाहिए. हर साल अपनी कार लोन ईएमआई को 5 से 10 फीसदी तक बढ़ाने की कोशिश करें. 

देखने में यह एक बहुत छोटा सा बदलाव लगता है लेकिन इसका असर काफी बड़ा होता है. जब आप अपनी EMI की राशि बढ़ाते हैं, तो अतिरिक्त पैसा सीधे आपके मूलधन में से कटता है. इससे लोन अवधि कई महीने कम हो जाती है और बैंक द्वारा लगाया जाने वाला कुल ब्याज भी काफी हद तक घट जाता है.


कार लोन जल्द खत्म होगा, बस करें ये काम

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साल में भरें एक अतिरिक्त ईएमआई

जबकि इसके अलावा कार लोन को समय से पहले खत्म करने का एक बेहद आसान तरीका यह है कि आप साल में 12 की जगह 13 ईएमआई का भुगतान करें. यानी पूरे साल में सिर्फ एक अतिरिक्त ईएमआई जमा करें. 

इस एक एक्स्ट्रा ईएमआई का भुगतान आप सालाना बोनस या किसी अन्य अतिरिक्त कमाई से आसानी से कर सकते हैं. ऐसा करने पर आपके कार लोन का मूलधन तेजी से नीचे गिरता है. 5 या 7 साल के लंबे लोन में यह एक एक्स्ट्रा ईएमआई आपके लोन को लगभग एक साल पहले ही पूरी तरह समाप्त कर सकती है.

पार्ट-पेमेंट का करें इस्तेमाल 

बता दें कि, जब भी आपको कहीं से एकमुश्त पैसा मिले, जैसे इंसेंटिव, एफडी मैच्योरिटी या बोनस, तो उसे कार लोन के पार्ट-पेमेंट में लगा दें. ज्यादातर बैंक कार लोन पर पार्ट-पेमेंट की सुविधा देते हैं. 

अगर आप साल में एक या दो बार भी छोटा लम्प सम अमाउंट जमा कर देते हैं तो आपकी बकाया मूल राशि काफी कम हो जाती है. मूलधन कम होने से बैंक कम राशि पर ब्याज लगाएगा जिससे लोन रीपेमेंट का समय तेजी से घटता चला जाएगा.

लोन रिफाइनेंसिंग का करें चुनाव

अगर आपने महंगे ब्याज पर कार लोन लिया था तो बाजार में अन्य बैंकों की ब्याज दरों की तुलना जरूर करें. अच्छा सिबिल स्कोर होने पर कई बैंक कम ब्याज दर पर कार लोन रिफाइनेंस या बैलेंस ट्रांसफर का आकर्षक ऑफर देते हैं. 

अगर कोई दूसरा बैंक कम ब्याज दर की पेशकश कर रहा है तो आप अपने लोन को वहां ट्रांसफर करा सकते हैं. कम ब्याज दर मिलने से आपकी महीने की ईएमआई और कुल ब्याज दोनों में बड़ी राहत मिलती है.

कार लोन जल्द खत्म होगा, बस करें ये काम

हमेशा रखें इमरजेंसी फंड का ध्यान

आपको जानकारी दें दे कि, कार लोन जल्द चुकाने का प्लान बनाते समय बैंक की प्रीपेमेंट पॉलिसी और संबंधित चार्ज को ध्यान से समझें. कहीं ऐसा न हो कि पेनल्टी की वजह से आपका फायदा कम हो जाए. 

वहीं, इसके अलावा लोन चुकाने के चक्कर में अपनी पूरी सेविंग्स खत्म न करें. हमेशा अपने पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाकर रखें. जब आपकी वित्तीय स्थिति पूरी तरह सुरक्षित हो तभी अतिरिक्त पैसे का उपयोग लोन चुकाने में करें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 29 Jul 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Car Loan Repayment Tips How To Pay Off Car Loan Faster Save Car Loan Interest Prepay Car Loan Smart Strategy
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